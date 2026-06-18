România continuă să aibă unul dintre cele mai mici salarii minime din UE

TVRINFO

Piața muncii din România se pregătește pentru o nouă modificare economică la mijlocul acestui an, odată cu aplicarea noii valori a salariului minim pe economie.

Începând cu data de 1 iulie, valoarea brută a acestei remunerații va înregistra o creștere de aproape 6,8%, urmând să urce de la pragul de 4.050 de lei la nivelul de 4.325 de lei. Deși măsura administrativă vizează în mod direct protejarea puterii de cumpărare a peste un milion de salariați, dinamica fiscală aplicată acestei modificări nuanțează beneficiul real resimțit la nivelul populației.

Câștigul net reflectat în bugetele familiilor va fi considerabil mai mic decât cel afișat în sumele brute. Angajații vor încasa efectiv un plus de numai 125 de lei pe lună, salariul net atingând o valoare de aproximativ 2.699 de lei. Această diferență restrictivă este cauzată de reducerea concomitentă a sumei scutite de taxe, care coboară de la valoarea anterioară de 300 de lei la un prag de 200 de lei.

În ciuda acestui efort de indexare guvernamentală, decizia reliefează o realitate structurală neschimbată, România menținându-se ferm în categoria statelor cu cele mai mici salarii minime din întreaga Uniune Europeană. Chiar și în urma acestei ajustări de vară, nivelul de remunerare din țară se situează sub indicatorii similari din state precum Polonia, Cehia sau Croația, decalajul fiind și mai accentuat în raport cu economiile dezvoltate precum Luxemburg, Germania sau Olanda, unde valorile minime garantate sunt de peste două ori mai mari.

Pe de altă parte, efortul financiar solicitat sectorului privat este unul substanțial și mult mai ridicat decât beneficiul net al angajatului. Costul total pe care o companie trebuie să îl suporte pentru fiecare persoană plătită la nivelul minim va crește cu 284 de lei lunar, ajungând la o valoare totală de 4.418 lei. Pentru operatorii economici mari, cheltuielile anuale suplimentare vor deveni o povară bugetară certă. Din acest motiv, asociațiile din mediul de afaceri avertizează că întreprinderile mici și mijlocii din sectoare vulnerabile, precum comerțul, agricultura și serviciile, vor resimți presiuni acute asupra costurilor operaționale. Această reformă aduce și o unificare legislativă, prin eliminarea regimului special de salarizare aplicat până acum în agricultură și industria alimentară, salariații din aceste ramuri fiind integrați în sistemul general de taxare și remunerare.

Efectele de propagare ale acestei decizii macroeconomice vor depăși granițele pieței muncii și vor influența direct bugetele conducătorilor auto. Dat fiind că punctul de amendă rutieră este calculat prin algoritmul reprezentat de 5% din valoarea salariului minim brut, cuantumul acestuia va crește automat la valoarea de 216,25 lei. Drept urmare, contravențiile vor deveni semnificativ mai scumpe, stabilind noi minime de plată pentru sancțiunile din clasele inferioare. În concluzie, noul cadru legislativ impune un echilibru extrem de fragil între imperativul social de susținere a veniturilor și capacitatea de rezistență a companiilor românești în fața unor costuri de funcționare tot mai ridicate.

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