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Frumuseţe, echilibru, perle rare în documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă”, la TVR Cultural

publicat: Luni, 13 Iulie 2026

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Datorită întâlnirilor lui cu grădinari, peisagişti, horticultori, arhitecţi, istorici sau administratori de domenii, arta acestor spaţii naturale se dezvăluie ochilor noştri. Arhitectul peisagist Jean-Philippe Teyssier ne prezintă cele mai frumoase grădini din Franţa şi din întreaga lume la TVR Cultural. Seria documentară se vede luni, marţi, joi, sâmbătă şi duminică, ora 18.00.

 

Realizatorii au vorbit cu artiştii peisagişti care găsesc soluţii inovatoare pentru a oferi spaţii pentru respiraţie şi poezie într-o lume tot mai urbanizată. Arhitectul peisagist Jean-Philippe Teyssier ne plimbă prin cele mai frumoase grădini din Franţa şi din întreaga lume în documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă” (Jardins d'ici et d'ailleurs, Franţa, 2016), regia: Emmanuel Descombes, Aurélia Michon, Jean-Michel Vennemani. TVR Cultural difuzează în această perioadă sezonul 2 al seriei documentare, iar în săptămână 13-19 iulie, iată ce vom descoperi:

(w882) Levens Hal

Luni, 13 iulie, ora 18.00 - Episodul 28: Levens Hall – Regatul Unit

(w882) Levens Hal

Situat în nordul Regatului Unit, în Cumberland, Levens Hall este în posesia aceleaşi familii de peste 800 de ani. Grădina a fost concepută în secolul al XVII-lea de un peisagist francez, Guillaume Beaumont, format la Versailles de André Le Nôtre.

(w882) Levens Hal

A traversat secolele şi modele păstrându-şi structura iniţială. Grădinile de la Levens Hall sunt celebre pentru formele dobândite de arbori şi arbuşti datorită tunsorilor inedite, executate minuţios de generaţii de grădinari. Sunt cele mai vechi din Regat şi, probabil, chiar din Europa.

Marţi, 14 iulie, ora 18.00 - Episodul 29: Casa de Mateus - Portugalia

(w882) CASA DE MA

(w882) CASA DE MA

În nordul Portugaliei, în apropierea fluviului Duero, domeniul Casa de Mateus şi palatul său baroc, situat în centrul podgoriilor, sunt în proprietatea familiei Conţilor Albuquerque de mai bine de trei secole.

(w882) CASA DE MA

Bogăţia domeniului se datorează producţiei de cereale şi celei viticole. Fastul proprietăţii este îmbogăţit de grădinile ceremoniale. Ele sunt perfect conservate, întreţinute şi în continuă evoluţie.

Dialogul şi echilibrul între arhitectură, grădinile ceremoniale şi parcelele de viţă de vie şi livezi contribuie la crearea sentimentului că vizitezi o perlă rară din istoria artei grădinilor din Portugalia şi din Europa.

(w882) Gradini de

Joi, 16 iulie, ora 18.00 - Episodul 30: Grădinile din Ninfa - Italia

Oraşul Ninfa, aflat la circa 60 km de Roma, a cunoscut mai multe perioade de înflorire, în antichitate, apoi în secolul al XII-lea. Se află în proprietatea unei familii nobiliare, Caetani.

(w882) Gradini de

(w882) Gradini de

În secolul al XIV-lea, războaiele civile şi malaria au decimat populaţia. Abia în secolul al XX-lea, trei generaţii de femei din familia Caetani - Ada, Marguerite şi Lelia – s-au îndrăgostit de loc şi au creat o grădină pe ruinele vechiului oraş. Într-un amestec inteligent, natura sălbatică şi plantele ornamentale se strecoară printre ruine.

(w882) Gradini de

Sâmbătă, 18 iulie, ora 18.00 - Episodul 31: Mount Stewart – Irlanda

(w882) Mount Stew

În Irlanda de Nord, în anii 1920 a apărut o grădină neobişnuită. O aristocrată britanică excentrică, Lady Londonderry, care se implicase mult în Primul Război Mondial, a creat aici o oază de linişte, departe de Londra şi de agitaţia de acolo.

(w882) MOUNT STEW

Reflexie a personalităţii sale independente şi plină de simţul umorului, în structura clasică a grădinii şi-au găsit locul cele mai exuberante specii.

Duminică, 19 iulie, ora 18.00 - Episodul 32: Kenroku-en – Japonia

(w882) JARDINS 40

(w882) JARDINS 40

Imensa grădină Kenroku-en sau Grădina celor şase virtuţi, implantată în oraşul japonez Kanazawa, asociază iazuri, cursuri de apă, cascade, peste opt mii de arbori şi o sută optzeci de specii de plante.

(w882) JARDINS 40

foto: copyright  ARTE France – Bo Travail ! - 2016, via Selecţie Film TVR

Tag-uri: "Gradini de vis, arta, documentar, frumusețe, geometrie, gradini din Franta si din intreaga lume, spatii naturale, TVR Cultural, viata"

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