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O noapte imperială sub stele: Concertul de vară al Filarmonicii din Viena se vede la TVR Cultural

publicat: Luni, 13 Iulie 2026

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Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21.00, TVR Cultural transmite unul dintre cele mai îndrăgite evenimente ale stagiunii muzicale internaționale: Concertul unei Nopți de Vară al Filarmonicii din Viena, desfășurat în decorul spectaculos al grădinilor Palatului Schönbrunn.

 

Muzică, proiecții și balet la Palatul Schönbrunn: Evenimentul verii în muzica clasică se vede sâmbătă, 18 iulie, în exclusivitate la TVR Cultural!

(w882) Concertul

(w882) Concertul

Ajuns o tradiție a vieții muzicale internaționale, concertul reunește, în decorul impresionant al fostei reședințe imperiale vieneze, muzicienii Filarmonicii din Viena și invitați de prestigiu. Ediția din 2026 a „Concertului unei Nopţi de Vară” marchează debutul dirijorului Lorenzo Viotti la pupitrul Filarmonicii din Viena în cadrul acestui eveniment și îl are ca invitat pe remarcabilul bas-bariton galez Sir Bryn Terfel, artist a cărui colaborare cu orchestra se întinde pe parcursul a mai bine de trei decenii.

(w882) Concertul

(w882) Concertul

(w882) Concertul

Programul serii ne propune o călătorie sonoră prin universul operei, operetei, baletului și musicalului, reunind pagini semnate de Franz von Suppè, Arrigo Boito, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Piotr Ilici Ceaikovski, Florence Price, Erich Wolfgang Korngold, Richard Wagner, Jules Massenet, Maurice Ravel și Jerry Bock. Sir Bryn Terfel va interpreta arii din Falstaff, de Verdi și Das Rheingold, de Wagner, dar și emoționantul If I Were a Rich Man, din musicalul Scripcarul pe acoperiș, unul dintre cele mai iubite titluri ale teatrului muzical american.

(w882) Concertul

(w882) Concertul

Un moment deosebit al serii îl constituie interpretarea Suitei a II-a din baletul „Daphnis și Chloé”, de Maurice Ravel, în care dansatorii Baletului Operei de Stat din Viena completează muzica printr-o coregrafie proiectată pe fațada Palatului Schönbrunn, transformând monumentala reședință imperială într-un impresionant decor scenic.

(w882) Concertul

Îmbinând tradiția, virtuozitatea și spectacolul vizual, într-un cadru de o frumusețe rară, „Concertul unei Nopți de Vară” oferă publicului şi telespectatorilor, deopotrivă, o experiență artistică de excepție și confirmă, încă o dată, statutul Filarmonicii din Viena de ambasador al marilor valori ale muzicii clasice.

(w882) Concertul

„Concertul unei Nopți de Vară 2026” poate fi urmărit la TVR Cultural, sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21.00 şi în reluare - duminică, 19 iulie, ora 13.00. Televiziunea Română este unicul broadcaster oficial din România al concertelor Filarmonicii din Viena.

foto: Concertul unei Nopti de Vara_ Niklas_Schnaubelt, via EBU

Tag-uri: Concertul de Vara al Filamonicii din Viena, evenimentul verii in muzica clasica, Filarmonica din Viena, gradinile Palatului Schönbrunn, in exclusivitate, muzica clasica, stagiune muzicala internationala, TVR Cultural

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