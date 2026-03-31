Marșul pentru Viață: solidaritate și responsabilitate socială

Adriana Nicolae
publicat: Marţi, 31 Martie 2026
Ajuns la cea de-a 16-a ediție națională, Marșul pentru Viață s-a desfășurat simultan în peste 100 de localități din România și Republica Moldova, încadrându-se într-un calendar amplu ce a cuprins peste 2.000 de acțiuni de conștientizare pe parcursul întregii luni martie.

 

Sub tema „Solidaritate pentru amândoi”, manifestarea din acest an a pus accentul pe responsabilitatea colectivă a societății de a oferi sprijin real mamelor aflate în dificultate. Mesajul central a vizat redefinirea conceptului de libertate în contextul crizei de sarcină, susținând că autonomia reală a unei femei nu poate fi exercitată în izolare sau sub presiunea abandonului social, ci necesită prezența unei rețele de suport care să faciliteze alegerea binelui comun pentru mamă și copil.

Demersul, definit ca fiind unul civic, apolitic și neconfesional, a urmărit nu doar informarea publicului, ci și încurajarea creării de organizații și politici publice dedicate protecției maternității. Organizatorii au subliniat importanța de a nu privi interesele mamei și ale copilului în opoziție, promovând în schimb colaborarea și asistența concretă ca alternative la indiferență. Evenimentul s-a încheiat cu un apel la continuitate, comunitatea fiind deja invitată să participe la ediția următoare, programată pentru data de 27 martie 2027, pentru a continua eforturile de construire a unei societăți incluzive.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a referit, miercuri, la finalul predicii dedicate sărbătorii Bunei Vestiri, la Marşul pentru Viaţă şi a subliniat că această acţiune promovează în societate valoarea inestimabilă a vieţii umane ca dar de la Dumnezeu.

De asemenea, Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti a sprijinit şi în acest an Marşul pentru Viaţă, cel mai amplu eveniment pro-viaţă din România şi Republica Moldova.

Noul sezon al emisiunii „Hai-Hui… cu Marina” debutează pe Coasta de Azur

Noul sezon al emisiunii „Hai-Hui… cu Marina" debutează pe Coasta de Azur

Pentru cei care vor să admire privelişti ce-ţi taie respiraţia, pentru cei care vor să arunce un ochi la cum trăiesc şi, mai ales, la cum se ...

Noi aventuri pe malul apei: „Pescar hoinar” revine cu un nou prezentator la TVR 2

Noi aventuri pe malul apei: „Pescar hoinar" revine cu un nou prezentator la TVR 2

Duminică, 5 aprilie, de la ora 10:00, emisiunea revine cu un nou sezon și o energie proaspătă, adusă de noul prezentator, Alexandru Bucur. ...

Aprilie, luna Shakespeare la TVR Cultural: spectacole-eveniment și montări de referință ale teatrului românesc

Aprilie, luna Shakespeare la TVR Cultural: spectacole-eveniment și montări de referință ale teatrului românesc

De la „Romeo și Julieta” în regia Cătălinei Buzoianu, un spectacol crezut pierdut, la trei viziuni memorabile asupra „Hamlet” și comedii ...

Misterul nordului în „Ragnarok, o legendă vikingă”, la TVR 1

Misterul nordului în „Ragnarok, o legendă vikingă", la TVR 1

O expediție plină de mister și pericol, inspirată din mitologia nordică, într-o poveste despre artefacte antice și simboluri enigmatice. ...

“Lumea de aproape”: Soprana Anita Hartig | VIDEO

"Lumea de aproape": Soprana Anita Hartig | VIDEO

„Si, mi chiamano Mimi, ma il mio nome e... “ (G. Puccini – Boema) - Anita. Anita Hartig. Luni, 30 martie, de la ora 17:30, descoperim portretul ...

„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”: ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 1

„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură": ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 1

Fie că stârnește admirație sau hohote de râs, Jean-Claude Van Damme rămâne una dintre cele mai fascinante figuri ale cinematografiei de acțiune. ...

Documentar TVR 1: „Eddie Murphy: regele de culoare al Hollywoodului”

Documentar TVR 1: „Eddie Murphy: regele de culoare al Hollywoodului"

Superstar al stand up-ului şi primul mare erou afro-american, cometa Eddie Murphy a luminat cerul divertismentului popular al anilor 1980-1990. ...

Limite în practica sportivă de performanţă

Limite în practica sportivă de performanţă

Analiza practicii sportive de performanță evidențiază trei limite structurale majore care necesită intervenții corective riguroase pentru a ...

Femeile din România, mai puțin implicate în roluri de decizie financiară

Femeile din România, mai puțin implicate în roluri de decizie financiară

Conform unui studiu realizat de OECD, femeile au, în medie, scoruri mai mici la testele de alfabetizare financiară comparativ cu bărbații.

O lecție despre credință și jertfă la TVR Cultural

O lecție despre credință și jertfă la TVR Cultural

Emisiunea „Convorbiri spirituale”, ajunsă la al treilea sezon, revine duminică, 29 martie, de la ora 8:30, cu o ediție dedicată Sfintei Doamne ...

Basarabia: Memorie vie sau identitate rescrisă?

Basarabia: Memorie vie sau identitate rescrisă?

Emisiunea „Omul și timpul” vă invită duminică, 29 martie, ora 17:00, la TVR Cultural, să urmăriți o dezbatere lucidă despre memorie, identitate ...

Un muzician rafinat, invitatul lui Marius Constantinescu la „Ediţie Limitată”, pe TVR Cultural

Un muzician rafinat, invitatul lui Marius Constantinescu la „Ediţie Limitată", pe TVR Cultural

Mari creatori culturali ai momentului sunt invitaţii lui Marius Constantinescu în fiecare sâmbătă, la „Ediţie limitată”, pe TVR Cultural. ...

Comoara Franţei, dezvăluită pas cu pas în „Valea Loarei – tărâm al castelelor”, la TVR INFO

Comoara Franţei, dezvăluită pas cu pas în „Valea Loarei – tărâm al castelelor", la TVR INFO

Un colț de lume unde natura și istoria se împletesc spectaculos prinde viață într-un documentar captivant difuzat la TVR INFO, pe 29 martie, de ...

Arad, între medieval și retro – duminică, la „Exclusiv în România”

Arad, între medieval și retro – duminică, la „Exclusiv în România"

Istorie, tehnologie, cultură. Vizităm, alături de Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi întreaga echipă a emisiunii, Muzeul Retro IT din Arad, Muzeul ...

110 ani de relaţii diplomatice România – Suedia. Ediţie nouă „Ora Regelui”, la TVR 1

110 ani de relaţii diplomatice România – Suedia. Ediţie nouă „Ora Regelui", la TVR 1

„România, o țară nici prea mică, nici prea mare, dar importantă în regiune”. O realitate recunoscută în prezentul continentului european, ...

