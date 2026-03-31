Marșul pentru Viață: solidaritate și responsabilitate socială

TVRINFO

Ajuns la cea de-a 16-a ediție națională, Marșul pentru Viață s-a desfășurat simultan în peste 100 de localități din România și Republica Moldova, încadrându-se într-un calendar amplu ce a cuprins peste 2.000 de acțiuni de conștientizare pe parcursul întregii luni martie.

Sub tema „Solidaritate pentru amândoi”, manifestarea din acest an a pus accentul pe responsabilitatea colectivă a societății de a oferi sprijin real mamelor aflate în dificultate. Mesajul central a vizat redefinirea conceptului de libertate în contextul crizei de sarcină, susținând că autonomia reală a unei femei nu poate fi exercitată în izolare sau sub presiunea abandonului social, ci necesită prezența unei rețele de suport care să faciliteze alegerea binelui comun pentru mamă și copil.

Demersul, definit ca fiind unul civic, apolitic și neconfesional, a urmărit nu doar informarea publicului, ci și încurajarea creării de organizații și politici publice dedicate protecției maternității. Organizatorii au subliniat importanța de a nu privi interesele mamei și ale copilului în opoziție, promovând în schimb colaborarea și asistența concretă ca alternative la indiferență. Evenimentul s-a încheiat cu un apel la continuitate, comunitatea fiind deja invitată să participe la ediția următoare, programată pentru data de 27 martie 2027, pentru a continua eforturile de construire a unei societăți incluzive.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a referit, miercuri, la finalul predicii dedicate sărbătorii Bunei Vestiri, la Marşul pentru Viaţă şi a subliniat că această acţiune promovează în societate valoarea inestimabilă a vieţii umane ca dar de la Dumnezeu.

De asemenea, Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti a sprijinit şi în acest an Marşul pentru Viaţă, cel mai amplu eveniment pro-viaţă din România şi Republica Moldova.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.