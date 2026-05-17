Big Bandul Radio Romania şi saxofonistul Stefano di Battista, într-un vibrant concert de jazz la TVR Cultural

publicat: Vineri, 15 Mai 2026

Weekend pe ritmuri de jazz. Sâmbătă, 16 mai, de la ora 21.00, TVR Cultural difuzează înregistracea concertului Big Band-ului Radio România, alături de saxofonistul Stefano di Battista.

 

Concertul Big Bandului Radio alături de invitatul său, saxofonistul Stefano di Battista, ne propune să ascultăm, în ritmuri de jazz, compoziţii ale muzicianului italian, precum şi cântece pe care maestrul Enio Morricone le-a scris special pentru Stefano di Battista. În aranjamentul dirijorului Simona Strugariu, concertul s-a desfăşurat în luna decembrie a anului trecut şi s-a inititulat „Concert de Crăciun”. Firesc, acesta include şi cântece de Crăciun, colinde tradiţionale româneşti, dar şi multe alte surprize interpretate în ritmuri de pop şi jazz.

Invitatul ansamblului bucureştean a revenit cu ocazia concertului din decembrie 2025 pentru a doua oară pe scena Sălii Radio.

Născut pe 14 februarie 1969, muzicianul italian de jazz Stefano di Battista cântă la saxofon. Di Battista a început să cânte la treisprezece ani cu prietenii şi a devenit interesat de jazz după ce l-a auzit pe Art Pepper. În Italia a fost îndrumat de saxofonistul Massimo Urbani, iar la 20 de ani concerta deja la Paris. Şi-a lansat albumul de debut în 1997 şi a susţinut turnee împreună cu Elvin Jones Jazz Machine. De atunci a înregistrat peste

S-a impus rapid pe scena muzicală franceză, colaborând cu muzicieni precum toboșarul Aldo Romano și dirijorul Laurent Cugny, care l-a invitat să se alăture Orchestre National de Jazz. Chiar dacă a activat predominant în Franța, a menținut legături strânse cu comunitatea de jazz din Italia, înregistrând alături de conaționalii săi Enrico Rava și Rita Marcotulli.

Cel de-al treilea său album, Round About Roma(2002), lansat la casa de discuri Blue Note, a fost un proiect notabil care a inclus un cvartet acompaniat de o orchestră simfonică dirijată de Vince Mendoza. A urmat un album tribut pentru Charlie Parker și albumul Trouble Shootin’(2007), care a inclus contribuții din partea lui Fabrizio Bosso și Baptiste Trotignon.

În 2011, a lansat Woman’s Land, un album inspirat de figuri feminine influente ale secolului XX, la casa de discuri italiană Alice Records. Tot în acea perioadă a început o colaborare de lungă durată cu cântăreața italiană Nicky Nicolai.

Fiind un sideman foarte căutat, Di Battista cântă adesea alături de colegii săi francezi și italieni, atât pe scenă, cât și în studio.

Într-unul dintre proiectele sale de suflet, Stefano Di Battista a lucrat la un album tribut adus regretatului compozitor Ennio Morricone, cu care a avut ocazia să colaboreze. Acest proiect include un cvartet de bază format din André Ceccarelli (la baterie), Fred Nardin (la pian) și Daniele Sorrentino (la bas).

Sâmbătă seară, îl urmărim pe Stefano din Batista în concertul susţinut alături de Big Bandul Radio România la Sala Radio. De la ora 21.00, la TVR Cultural.

Dirijor: Simona Strungaru

Producător: Nicolae Cozma

 

