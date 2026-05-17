„Mă simt copleșită de emoții! Vă iubim!”. România în Marea Finală Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României a impresionat Europa cu piesa „Choke Me” și s-a calificat în finala competiției de la Viena. Marea Finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de TVR 1 și TVR+, sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00. România revine în finala Eurovision după patru ani.

Organizatorii Eurovision Song Contest 2026 au anunțat ordinea oficială de intrare în marea finală, iar România va cânta în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu, care s-a calificat cu piesa „Choke Me”, va urca pe scenă cu numărul 24, fiind penultima concurentă a serii.

Seara de joi a fost magică pentru muzica românească pe scena Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la competiția desfășurată la Viena, s-a calificat în Marea Finală Eurovision, după un show electrizant care a cucerit publicul european.

Artista a urcat pe scena celei de-a doua semifinale cu numărul de concurs 03 și a oferit un moment spectaculos pe ritmurile piesei „Choke Me”. Cu o interpretare vocală impecabilă, o prezență scenică puternică și un concept vizual memorabil, Alexandra Căpitănescu a reușit să ridice sala în picioare și să aducă România printre cele 10 țări calificate în finală.

În mediul online, reprezentanta României a fost considerată una dintre surprizele competiției, mulți fani Eurovision descriind-o drept un veritabil „dark horse” al ediției din acest an. Fanii au spus că întregul show a fost perfect, o explozie de lumină și energie și s-au declarat impresionați de talentul dramatic al Alexandrei Căpitănescu.

„Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi”

La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Alexandra Căpitănescu a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care au susținut România prin vot: „Mă simt copleșită de emoții. A fost atât de frumos, m-am simțit atât de bine pe scenă! O, Doamne! Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru că ne-ați ales pe noi. Sperăm să vă placă și în finală și să ne votați. Vă iubim!”.

Rezultatul semifinalei a fost stabilit prin combinarea votului publicului și a votului juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%.

România a mers în Marea Finală Eurovision 2026 alături de Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia.

Finala Eurovision 2026, în direct la TVR

Marea Finală Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00, și va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1 și online, pe platforma TVR+.

Finala Eurovision va fi comentată de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel, iar punctajul acordat de juriul României va fi anunțat de Eda Marcus.

Și pentru Marea Finală, transmisiunea în limba semnelor române va fi disponibilă exclusiv pe platforma TVR+, într-un demers de accesibilizare realizat în premieră pentru televiziunile din România.

România va concura sâmbătă, 16 mai în Marea Finală, iar Alexandra Căpitănescu va urca pe scena Wiener Stadthalle din Viena cu numărul de concurs 24, în cea de-a doua parte a show-ului.

Cum poate vota publicul din România în Marea Finală



Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Pentru a vota în Marea Finală 2026, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În Finală, telespectatorii din România pot vota toate piesele cu numerele 01–25, cu excepția numărului 24, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 1 euro + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: www.esc.vote. Platforma poate fi accesată atât de pe telefon, cât și de pe calculator, iar plata se poate face prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Cum poate fi votată România

România poate primi voturi din partea țărilor aflate în competiție, dar și din categoria „Rest of the World”, destinată publicului din statele neparticipante. Astfel, susținătorii pot vota pentru Alexandra Căpitănescu dacă utilizează o metodă locală de televoting sau de plată online compatibilă cu regulamentul competiției și tastează numărul 24 (poziția de intrare a României în concurs).

În Marea Finală, votul se va deschide chiar înainte de interpretarea primei piese. Acesta va rămâne deschis pe durata tuturor prestațiilor și aproximativ 40 de minute după interpretarea ultimei piese. Puteți vota de până la 10 ori.

DESPRE ALEXANDRA CĂPITĂNESCU

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

DESPRE EUROVISION

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Televiziunea Română mulțumește Asociației Industriei Muzicale din România (AIMR) pentru sprijinul acordat participării României la Eurovision Song Contest 2026, BCR, Venetic şi Cube Roastery.