loader
Foto

Galerie foto

„Mă simt copleșită de emoții! Vă iubim!”. România în Marea Finală Eurovision 2026

publicat: Vineri, 15 Mai 2026

PROMO  EUROVISION   TVR1 

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României a impresionat Europa cu piesa „Choke Me” și s-a calificat în finala competiției de la Viena. Marea Finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de TVR 1 și TVR+, sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00. România revine în finala Eurovision după patru ani.

 

Organizatorii Eurovision Song Contest 2026 au anunțat ordinea oficială de intrare în marea finală, iar România va cânta în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu, care s-a calificat cu piesa „Choke Me”, va urca pe scenă cu numărul 24, fiind penultima concurentă a serii.

Seara de joi a fost magică pentru muzica românească pe scena Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la competiția desfășurată la Viena, s-a calificat în Marea Finală Eurovision, după un show electrizant care a cucerit publicul european.

Artista a urcat pe scena celei de-a doua semifinale cu numărul de concurs 03 și a oferit un moment spectaculos pe ritmurile piesei „Choke Me”. Cu o interpretare vocală impecabilă, o prezență scenică puternică și un concept vizual memorabil, Alexandra Căpitănescu a reușit să ridice sala în picioare și să aducă România printre cele 10 țări calificate în finală.

În mediul online, reprezentanta României a fost considerată una dintre surprizele competiției, mulți fani Eurovision descriind-o drept un veritabil „dark horse” al ediției din acest an. Fanii au spus că întregul show a fost perfect, o explozie de lumină și energie și s-au declarat impresionați de talentul dramatic al Alexandrei Căpitănescu.

(w882)

„Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi”

La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Alexandra Căpitănescu a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care au susținut România prin vot: „Mă simt copleșită de emoții. A fost atât de frumos, m-am simțit atât de bine pe scenă! O, Doamne! Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru că ne-ați ales pe noi. Sperăm să vă placă și în finală și să ne votați. Vă iubim!”.

Rezultatul semifinalei a fost stabilit prin combinarea votului publicului și a votului juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%.

România a mers în Marea Finală Eurovision 2026 alături de Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia.

Finala Eurovision 2026, în direct la TVR

Marea Finală Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00, și va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1 și online, pe platforma TVR+.

Finala Eurovision va fi comentată de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel, iar punctajul acordat de juriul României va fi anunțat de Eda Marcus.

Și pentru Marea Finală, transmisiunea în limba semnelor române va fi disponibilă exclusiv pe platforma TVR+, într-un demers de accesibilizare realizat în premieră pentru televiziunile din România.

(w882)

La ediția din acest an, rezultatele semifinalelor Eurovision sunt stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%.

România va concura sâmbătă, 16 mai în Marea Finală, iar Alexandra Căpitănescu va urca pe scena Wiener Stadthalle din Viena cu numărul de concurs 24, în cea de-a doua parte a show-ului.

Cum poate vota publicul din România în Marea Finală

Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Pentru a vota în Marea Finală 2026, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În Finală, telespectatorii din România pot vota toate piesele cu numerele 01–25, cu excepția numărului 24, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 1 euro + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: www.esc.vote. Platforma poate fi accesată atât de pe telefon, cât și de pe calculator, iar plata se poate face prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Cum poate fi votată România

România poate primi voturi din partea țărilor aflate în competiție, dar și din categoria „Rest of the World”, destinată publicului din statele neparticipante. Astfel, susținătorii pot vota pentru Alexandra Căpitănescu dacă utilizează o metodă locală de televoting sau de plată online compatibilă cu regulamentul competiției și tastează numărul 24 (poziția de intrare a României în concurs).

În Marea Finală, votul se va deschide chiar înainte de interpretarea primei piese. Acesta va rămâne deschis pe durata tuturor prestațiilor și aproximativ 40 de minute după interpretarea ultimei piese. Puteți vota de până la 10 ori.

DESPRE ALEXANDRA CĂPITĂNESCU

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

DESPRE EUROVISION

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Televiziunea Română mulțumește Asociației Industriei Muzicale din România (AIMR) pentru sprijinul acordat participării României la Eurovision Song Contest 2026, BCR, Venetic şi Cube Roastery.

 

Tag-uri: Alexandra Capitanescu, Eurovision, Eurovision 2026, Finala Eurovision 2026

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR, lider de audiență cu Finala Eurovision Song Contest

  PROMO     TVR1   TVRI 

TVR, lider de audiență cu Finala Eurovision Song Contest

• Momentul Alexandrei Căpitănescu a adus Televiziunea Publică pe primul loc în preferințele telespectatorilor • TVR 1 – locul #1 în topul ...

România revine în Top 3 Eurovision, într-o ediție aniversară a concursului

  EUROVISION-2026     TVR1 

România revine în Top 3 Eurovision, într-o ediție aniversară a concursului

România s-a clasat pe locul trei în elita Eurovision după 16 ani, prin Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”. Bulgaria a câștigat trofeul ...

Securitatea pe înțelesul tuturor, la „Omul și timpul”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Securitatea pe înțelesul tuturor, la „Omul și timpul”

Duminică, 17 mai, de la ora 17:00, TVR Cultural difuzează o nouă ediție a emisiunii Omul și timpul, având ca temă una dintre cele mai sensibile ...

Eurovision Song Contest 2026: spectacol grandios pregătit de televiziunea din Austria pentru finală

  EUROVISION-2026     TVR1 

Eurovision Song Contest 2026: spectacol grandios pregătit de televiziunea din Austria pentru finală

Televiziunea Română transmite în direct Marea Finală Eurovision 2026 pe TVR 1 și TVR+, sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00.

Un videoclip eveniment și un concert așijderea într-o ediție specială Remix junior: Byron Duo și Stepan Project

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un videoclip eveniment și un concert așijderea într-o ediție specială Remix junior: Byron Duo și Stepan Project

Byron Duo, reportaj documentar cu Dan Radu și Sergiu Mitrofan, în concert și în culisele unui grup de top – Byron / Destinatar Remix: un nou ...

Alexandra Căpitănescu intră în Marea Finală Eurovision 2026 cu numărul 24. TVR transmite în direct spectacolul de la Viena

  EUROVISION-2026     TVR1 

Alexandra Căpitănescu intră în Marea Finală Eurovision 2026 cu numărul 24. TVR transmite în direct spectacolul de la Viena

25 de țări luptă sâmbătă pentru trofeul Eurovision 2026. România revine în Marea Finală după patru ani, iar Alexandra Căpitănescu promite un show ...

Ovidiu Schumacher, actorul care a traversat discret marile generații ale teatrului și filmului românesc, invitat la „Rețeaua de idoli”

  PROMO     TVR2 

Ovidiu Schumacher, actorul care a traversat discret marile generații ale teatrului și filmului românesc, invitat la „Rețeaua de idoli”

Luni, 18 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu propune o ediție-eveniment dedicată actorului Ovidiu Schumacher, recent recompensat cu ...

TVR Internațional – Ediția din 16 mai a emisiunii ”Un doctor pentru dumneavoastră” vine cu noi informații esențiale pentru o stare de bine

  RECOMANDARI     TVRI 

TVR Internațional – Ediția din 16 mai a emisiunii ”Un doctor pentru dumneavoastră” vine cu noi informații esențiale pentru o stare de bine

În ediţia a şaptea a noului sezon al emisiunii ”Un doctor pentru dumneavoastră”, aflăm că boala nu ține cont de vârstă, de statut sau de nivelul ...

Economia viciului: Cât (ne)costă jocurile de noroc în România?

  RECOMANDARI     TVR1 

Economia viciului: Cât (ne)costă jocurile de noroc în România?

Sâmbătă, 16 mai, la TVR 1, de la ora 12:30, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnii Sorin CONSTANTINESCU, consultant în afaceri, şi Radu ...

„Info Etnic”: despre limitele urii și falsa mască a patriotismului, într-o nouă dezbatere la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Info Etnic”: despre limitele urii și falsa mască a patriotismului, într-o nouă dezbatere la TVR INFO

Boris Velimirovici, alături de Bianca Vasile, Tiberiu Stoichici și George Lungoci, propun duminică, 17 mai, de la ora 11:00, o ediție despre ...

„Mă simt copleșită de emoții! Vă iubim!”. România în Marea Finală Eurovision 2026

  EUROVISION-2026     TVR1 

„Mă simt copleșită de emoții! Vă iubim!”. România în Marea Finală Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României a impresionat Europa cu piesa „Choke Me” și s-a calificat în finala competiției de la Viena. Marea ...

Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Roma (WTA)

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Roma (WTA)

Parcursul Soranei Cîrstea la turneul de categoria WTA 1.000 de la Roma s-a încheiat în faza semifinalelor, după o confruntare cu jucătoarea ...

Ilie Bolojan anunță finalizarea programului SAFE

  TVRINFO     TVRINFO 

Ilie Bolojan anunță finalizarea programului SAFE

Guvernul României a anunțat finalizarea etapelor procedurale pentru programul SAFE (Acțiunea pentru Securitatea Europei), etapă ce permite ...

Cei mai rapizi piloți din România iau startul la Raliul Argeșului, live pe TVR Sport!

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cei mai rapizi piloți din România iau startul la Raliul Argeșului, live pe TVR Sport!

Sâmbătă, 16 mai, de la ora 20.00, urmărim Super Speciala Piteşti, iar duminică, 17 mai, de la 9.30 şi de la 13.30, TVR Sport transmite în direct ...

Big Bandul Radio Romania şi saxofonistul Stefano di Battista, într-un vibrant concert de jazz la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Big Bandul Radio Romania şi saxofonistul Stefano di Battista, într-un vibrant concert de jazz la TVR Cultural

Weekend pe ritmuri de jazz. Sâmbătă, 16 mai, de la ora 21.00, TVR Cultural difuzează înregistracea concertului Big Band-ului Radio România, ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate