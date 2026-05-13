Familii de poveste, emoții și amintiri la “Drag de România mea!”

TVRMOLDOVA TVRMOLDOVA TVR2 TVRI

Sâmbătă, 16 mai, de la ora 20:00, și duminică, 17 mai, de la ora 15:00, o nouă gală specială “Drag de România mea!” vă așteaptă la TVR 2 cu momente speciale, piese în premieră, amintiri, emoții și bucurii.

Paul Surugiu - Fuego Artist de succes, cu mare priză la public și o carieră de peste 25 de ani, actor, pictor și devotat om de scenă, promotor al artei de calitate și al frumosului, în toate formele sale posibile. Un tânăr care a crescut cu bunătatea pe chip, cu bun simț, maturizându-și glasul prin poezie, făcând din notele muzicale o vocație pe viață.

Drag de România mea! Paul Surugiu-Fuego prezintă un show spectaculos sâmbăta, de la ora 20.00 (şi în reluare duminica, de la 15.00), la TVR 2, care îmbină poveştile de ieri şi azi cu muzica exclusiv românească şi care aduce calitatea în prim plan.

Are o carieră de peste 30 de ani în audiovizualul românesc.

În anul 1995 a început colaborarea cu Televiziunea Română, locul în care a revenit în 2008.

Renumita moderatoare de televiziune şi omul de radio Liana Stanciu vine, în premieră, la “Drag de România mea!” pentru readuceri aminte şi pentru a povesti despre proiectele speciale din care face parte.

Moldova autentică este reprezentată de interpretele de folclor Vasilica şi Maria Tătaru.

Cele două artiste din Bacău ne cântă cu foc cele mai frumoase piese specifice zonei.

În perioada 22-24 mai 2026, va avea loc, la Casa de Cultură “Tudor Vornicu” din Adjud, cea de-a cincea ediţie a Festivalului de Teatru, Film şi Muzică “Ion Dichiseanu”.

Simona Florescu şi Ioana Dichiseanu vin cu cele mai proaspete informaţii despre evenimentul din acest an, dar şi pentru a răspunde provocărilor muzicale alături de Adrian şi Anastasia Artene.

Paul Surugiu – Fuego are şi el daruri muzicale alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 09:50 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 00:00

DUMINICĂ, ORA 15:00; ORA 04:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU

Sursa foto: Capturi din emisiune

.