Tezaure în „Tezaur folcloric”: duminică, Veta Biriş

publicat: Joi, 14 Mai 2026

„Doamna moţilor” este protagonista unei ediţii de colecţie a emisiunii prezentate de Miruna Ionescu la TVR 1. O urmărim pe 17 mai, de la ora 13.00.

 

Născută pe Valea Târnavei Mici, Veta Biriş s-a remarcat prin seriozitate, simplitate, calităţi vocale şi prezenţă scenică deosebite. Om al satului, al pământului natal, artista trăieşte prin cântecul popular o poveste fără sfârşit a dragostei pentru frumos, autentic şi tradiţional. Poveste pe care ne-o împărtăşeşte şi nouă duminică, într-o ediţie de colecţie a emisiunii „Tezaur folcloric”, ce îi este dedicată. Miruna Ionescu ne aşteaptă pe 17 mai, de la ora 13.00, la TVR 1, alături de Veta Biriş şi invitaţii săi.

În 1967 debuta la TVR, în cadrul emisiunii „Dialog la distanţă”, iar în 1973 câştiga Concursul „Floarea din grădină”. Celebră şi iubită, a rămas acelaşi om modest şi plin de înţelepciune, cu o educaţie aleasă şi recunoştinţă faţă de cei dragi. Cântecele sale, care curg lin precum Târnavele, au adus bucurie şi împlinire celor care le-au ascultat şi înţeles.

Pe 17 mai, vine cu inima deschisă în grădina TVR, pentru a ne spune cât de mult iubeşte această instituţie în care şi-a găsit locul şi menirea, cât de mult preţuieşte oamenii şi cântecul, familia şi locurile natale, din care nu a plecat niciodată.

Alături de Miruna Ionescu, doamna Veta Biriş îşi deschide sufletul, într-o ediţie emoţionantă a emisiunii „Tezaur folcloric”, în care îi are alături pe nepotul său, Silviu Biriş, şi pe Daria Costea, o tânără interpretă care merită toată atenţia noastră.

„Tezaur folcloric”, pledoarie pentru tinereţea fără bătrâneţe a cântecului, jocului şi portului românesc, pentru promovarea valorilor tradiţionale româneşti. O nouă întâlnire cu cea mai iubită emisiune de folclor – duminică, 17 mai, de la ora 13.00, la TVR 1.

 

 

