Ziua Victoriei sau Ziua Umilinței? Sâmbătă, la „Breaking Fake News”

Parada de 9 mai de la Moscova se numără printre temele de discuţie ale ediţiei din această săptămână. Tot atunci, despre legendarul Rasputin şi… Eurovision. Marian Voicu ne dă întâlnire la o nouă ediţie a emisiunii, sâmbătă, 16 mai, de la ora 17.00, la TVR 1.

 

Investigația jurnaliștilor de la Snoop a dus la eliminarea mesajelor anti-cezariană de pe panourile publicitare și la amendarea autorilor. Teoriile conspirației promovate de fundația Corporate Transparency sunt însă în continuare promovate în spațiul public – de la televiziuni, la rețele sociale: rasa albă va dispărea, în urma războiului hibrid pe care China îl duce împotriva noastră prin promovarea cezarienei. Revedem interviul realizat de Marian Voicu cu Iulia Roșu, co-fondatoare Snoop.ro, pe tema Campania anti-cezariană pentru „salvarea rasei albe”, la Povestea săptămânii din deschiderea ediţiei „Breaking Fake News” din 16 mai. Emisiunea se vede sâmbătă după-amiază, de la ora 17.00, la TVR 1.

Parada aeriană desfăşurată în 9 mai la Moscova i-a contrariat deopotrivă pe internauţii pro-ruşi şi pro-ucraineni: avioanele de luptă care au survolat Piaţa Roşie aveau pictate pe fuzelaj drapelele unor ţări membre NATO. Subiectul este dezbătut de Horia Grușcă în rubrica Revista presei fake. Şi tot el abordează investigaţia jurnaliştilor de peste ocean care a dezvăluit, pornind de la cazul Israelului, cât de vulnerabil la manipulări a fost – şi încă este – sistemul votului popular la concursul Eurovision…

La Conspirația săptămânii, Tatiana Țarfulea analizează, din altă perspectivă, parada de 9 mai de la Moscova: Ziua Victoriei sau Ziua Umilinței? Se întreabă jurnalista. 9 mai este pentru unii Ziua Europei, pentru alții Ziua Victoriei. Cum a fost sărbătorită în Uniunea Europeană și în Federația Rusă și ce încărcătură ideologică are această zi? Vedem sâmbătă, la „Breaking Fake News”.

Şi tot atunci, Gabriela Avram vine cu un subiect controversat la Istoria și istoriile sale: Rasputin, sfânt sau șarlatan? Un țăran rus devine apropiat al familiei imperiale Romanov și omul de încredere al țarinei Alexandra. Este considerat clarvăzător, vindecător și făcător de minuni. Rasputin continuă să fascineze la mai bine de un secol după ce a fost asasinat. Cât a fost realitate și cât legendă? Răspunsuri – pe 16 mai, la TVR 1.

În ceea ce-i priveşte pe Zaiafet și Geminschi, aceştia au aflat că dezinformarea a devenit noua armă de distrugere în masă, mai ales atunci când vine de la politicieni. Ne dau detalii în rubrica Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu, când se întreabă: Covid 2.0 sau paranoia de grup?

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.

