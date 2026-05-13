Legăturile profunde dintre Franţa şi România, reflectate la „Ora Regelui”, pe TVR 1

O seară specială la Palatul Elisabeta, în compania diplomaţilor francezi, oaspeții Familiei Regale. Imagini de la Târgul „Suflet de România”, unde mii de români care vin să întâlnească Familia Regală. Şi o poveste despre prietenie, dincolo de așteptări, la „Centrul Generaţii”. Sâmbătă, 16 mai, de la ora 13.00, la „Ora Regelui”.

Bogdan Şerban Iancu În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto ori de turism sau arte marțiale, dar şi documentare istorice sau reportaje din diferite locuri, toate i-au fost dragi. De peste 12 ani este realizator şi prezentator la „Ora Regelui”.

Ora Regelui O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

De peste un secol și jumătate, Familia Regală română a inspirat legăturile profunde dintre Franța și România. Au primit o apreciere imensă din partea Statului francez Regele Carol I, Regina Maria, Regele Mihai și Regina Ana. Simbol al stabilității și coeziunii în România de acum, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta consolidează prețioasa relație dintre cele două națiuni. Subiectul se regăseşte amplu reflectat în noua ediţie „Ora Regelui”, sâmbătă, 16 mai, ora 13.00, la TVR 1. Dar iată care sunt subiectele ediţiei:

În luna aprilie, Domeniul Regal Săvârșin se umple de voie bună la o sărbătoare ca odinioară. Lumea satului pare un decor desprins dintr-un film, în care o sută de producători de preparate autentice își prezintă povestea, prin bucatele făcute cu grijă și pricepere.

Târgul „Suflet de România” strânge an de an, mii de români care vin să întâlnească Familia Regală, gazda celor câteva zile pline de bucurie. Fiecare colț al festivalului e un spațiu ce merită explorat. În Ograda meșteșugarilor, Casa datinilor, Vatra cântecului, Pridvorul oaspeților sau Ulița copilăriei se desfășoară ateliere pentru toată familia, jocuri, concursuri, spectacole de teatru interactiv și concerte susținute de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști.

Locul de ospăț, Masa care unește și Bucatele la foc domol amintesc gustul din copilărie al bunătăților plămădite cu suflet, de bunici. Meșteșugurile moștenite din bătrâni sunt redescoperite în demonstrațiile artizanilor, de olărit, sculptură în lemn, coronițe din flori, icoane și podoabe tradiționale.

Începând cu festivalul de primăvară, care aduce seninătate și zâmbet pe chipurile românilor, Satul Regal și parcul castelului Săvârșin sunt deshise publicului, în organizarea Fundației Colecția Regală, până în luna octombrie.

La Palatul Elisabeta din București, a avut loc o seară specială. Demnitari cu rang înalt, personalități din societatea civilă, reprezentanți ai Institutului Francez și oficiali ai Ambasadei Franței, precum și mai mulți membri ai Corpului Diplomatic au fost oaspeții Familiei Regale.

„Într-un context în care democrațiile sunt puse la încercare”, a spus Excelența Sa domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România, „vocea, prezența și angajamentul Majestății Sale Margareta servesc drept busolă și reper esențial pentru cei care apără principiile de care suntem cu toții atașați”.

În numele președintelui Republicii Franceze, Excelența Sa domnul Warnery i-a oferit Custodelui Coroanei române distincția de Ofițer al Legiunii de Onoare, recunoscându-i încă o dată angajamentul excepțional, serviciile aduse României și contribuția la promovarea prieteniei franco-române.

Cea mai înaltă distincție militară și civilă a Franței elogiază munca și rolul pe care Majestatea Sa Margareta îl joacă, atât în România, cât și în străinătate, fidelitatea față de un ideal de deschidere, progres, toleranță și sprijin reciproc, precum și modul în care servește cu discreție și determinare poporul român.

„Cu eleganță și demnitate, ați conferit principiului monarhic o întruchipare modernă și un sens contemporan: nu cel al puterii, ci cel al serviciului. Prin activitatea dumneavoastră umanitară, în special în cadrul Fundației Principesa Margareta a României, ați adus o contribuție concretă la îmbunătățirea vieții a mii de compatrioți ai dumneavoastră, de la copii defavorizați la vârstnici izolați. Munca dumneavoastră în sprijinul culturii, educației și dialogului între generații și între popoare demonstrează o viziune modernă și un angajament ferm față de viitorul țării dumneavoastră. Ați susținut, cu o hotărâre neclintită, eforturile de reconstrucție și modernizare a României”, a subliniat diplomatul francez.

„Prin activitățile și numeroasele vizite pe care le-ați făcut în Franța, sunteți o punte între Est și Vest, între memorie și modernitate, între moștenire și angajament democratic. Diplomația dumneavoastră, discretă, dar hotărâtă, se bazează pe ceea ce ne unește: istoria, cultura și valorile”, a punctat ambasadorul Nicolas Warnery.

Pe o stradă retrasă din capitală, departe de graba orașului, există un loc în care timpul se măsoară, parcă, în povești șoptite peste caietele de teme. Se numește Centrul Comunitar „Generații”, un mic univers în care singurătatea bătrâneții și entuziasmul copilăriei și-au dat mâna pentru a crea o familie unită, nu prin legaturi de rudenie, ci prin bucuria de a fi împreună.

Atmosfera centrului s-a încărcat de emoție odată cu sosirea Majestății Sale Margareta. Un fel de fervoare de a fi prezentate activitățile care dau ritmul fiecărei zile: clubul de limba engleză, meditațiile individuale, atelierul de Realitate Virtuală, apoi cel de decorațiuni.

Centrul Generații a ajuns o comunitate construită pe încredere, în care destine fragile se rescriu cu răbdare, zi după zi. Sub acoperișul Fundației Regale Margareta a României, aproape 50 de copii din familii modeste, descoperă că mediul din care provin nu le stabilește limita, ci este punctul de plecare. Pilonii de rezistență ai acestui loc sunt cei 30 de seniori voluntari, cu vârste cuprinse între 60 și 86 de ani, care au refuzat izolarea pensionării și au devenit „bunici de imprumut”.

În ediţia „Ora Regelui” de sâmbătă, 16 mai, îi cunoaștem pe protagoniștii Centrului Generații, pentru care satisfacția reușitei nu se măsoară doar în note, ci în transformarea profundă a copiilor. O poveste despre prietenie, dincolo de așteptări.

„Ora Regelui” se vede la TVR 1 sâmbătă, 16 mai 2026, ora 13.00, iar la TVR Internațional - tot sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 16.30. Telespectatorii TVR Moldova pot urmări ediţia joi, 21 mai 2026, ora 16.00.

