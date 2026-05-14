Un pas poate însemna o viață: "Race for the Cure România" revine pe 23 mai

publicat: Joi, 14 Mai 2026

Pe 23 mai 2026, Bucureștiul devine din nou roz. Nu doar o culoare, ci un simbol al speranței, al solidarității și al vieților care pot fi salvate prin prevenție.

 

Race for the Cure România, organizat de Fundația Renașterea nu este doar o cursă. Este o poveste despre oameni. Despre femei care au luptat și au învins. Despre familii, prieteni și comunități care aleg să fie acolo, împreună.
La aceasta cursă vor participa și vedete ale TVR.

(w882) Cursa pentru tÎn fiecare an, în mijlocul participanților, sunt învingătoarele – femei care au trecut printr-un diagnostic de cancer și care astăzi sunt dovada vie că depistarea precoce poate face diferența.
Race for the Cure este, înainte de toate, despre oameni. Despre curajul femeilor careau învins boala și despre responsabilitatea noastră, a tuturor, de a susține prevenția. În acești 25 de ani, am învățat că niciun pas nu este prea mic atunci când vine vorba de salvarea unei vieți”, spune Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea. Evenimentul face parte dintr-o mișcare globală și a reunit anul trecut peste 6.000 deoameni în România.
Fiecare dintre ei a contribuit, prin simpla prezență, la susținerea programelor de prevenție. Pentru multe femei din zone vulnerabile, accesul la investigații medicale este limitat sau inexistent. Fondurile strânse prin Race for the Cure fac posibilă oferirea gratuită demamografii, ecografii și teste esențiale pentru depistarea precoce a cancerului.
Datorită fondurilor strânse în cadrul evenimentelor organizate de Fundația Renașterea, au fost achiziționate două unități mobile de diagnostic, în valoare de peste 400.000 de euro, care aduc investigații esențiale mai aproape de femeile din zone vulnerabile.
Privind în urmă la cei 25 de ani ai Fundației Renașterea, cred că cel mai important lucru pe care l-am construit este încrederea – în prevenție, în informație corectă și în faptul că împreună putem schimba lucruri. Fiecare femeie care a ajuns la timp la medic înseamnă o victorie pentru noi.”, a adăugat Mihaela Geoană.
Impactul este direct: două înscrieri pot însemna un test Babeș Papanicolau, iar șase înscrieri pot oferi, gratuit, o mamografie pentru femeile defavorizate. Race for the Cure nu cere performanță. Nu este despre competiție. Este despre prezență. Despre a merge împreună, despre a susține, despre a arăta că nimeni nu este singur. În anul în care Fundația Renașterea marchează 25 de ani de activitate, evenimentul devine și un moment de reflecție asupra impactului pe care prevenția îl poate avea.
Pe 23 mai, fiecare pas contează. Pentru cineva, undeva, acel pas poate însemna o șansă la viață. Oricine se poate înscrie pe www.fundatiarenasterea.ro

 

