Documentarul „Mafii şi bănci", episodul final al seriei, la TVR INFO

publicat: Vineri, 03 Aprilie 2026
Documentarul în trei episoade „Mafii și bănci” (Mafias et banques, Franța, 2023), realizat sub regia și narațiunea lui Christophe Bouquet după un scenariu de Mathieu Verboud, propune o incursiune tăioasă în mecanismele oculte care guvernează intersecția dintre criminalitatea organizată și sistemul financiar global.

 

Producția explorează paradoxul a două lumi aparent opuse care, deși se disprețuiesc reciproc, împărtășesc aceeași apetență pentru lux, risc și profituri facile, menținând în același timp conexiuni îngrijorătoare la cele mai înalte niveluri guvernamentale.

Episodul final al seriei, intitulat „Globalizarea criminalității organizate 1989-prezent”, analizează transformările radicale survenite după căderea Zidului Berlinului, moment care a marcat unificarea piețelor și triumful unui capitalism de tip nou. Într-un interval istoric extrem de scurt, desființarea frontierelor a facilitat o expansiune fără precedent a mafiei ruse, în timp ce reconfigurările geopolitice, precum absorbția Hong Kong-ului de către China, au creat noi poli de putere în economia subterană.

Această epocă a globalizării a dus la o înmulțire exponențială a tranzacțiilor financiare, transformând arhitectura bancară internațională într-un labirint în care trasabilitatea fondurilor a devenit aproape imposibilă. Documentarul evidențiază un aspect critic al realității contemporane, respectiv eșecul instituțiilor bancare în misiunea lor de monitorizare a sistemului. Departe de a fi simple victime ale manipulărilor criminale, anumite entități financiare au devenit complice, integrând capitalul provenit din activități ilicite în circuitele economice legale. Prin rigoarea documentării coordonate de redactorul Laura Bălan, seria avertizează asupra pericolului unei lumi în care granița dintre profitul legitim și cel infracțional este tot mai greu de identificat.

Redactor: Laura Bălan

Puteți urmări ultimul episod al documentarului „Mafii și bănci” sâmbătă, 4 aprilie 2026, de la ora 21.00, pe TVR INFO.

 

