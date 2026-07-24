David Gimenéz Carreras dirijează nu doar muzicienii, ci și sufletul lor: Loredana Negrilă în dialog cu nepotul legendarului tenor, la „Brilliant”, pe TVR INFO

TVRINFO

A dirijat pe cele mai mari scene din lume: Viena, Carnegie sau Royal Albert Hall, insuflând fiecărei orchestre o profunzime unică. Intrăm în universul unui aristocrat al sunetului sâmbătă, 25 iulie şi 1 august, de la ora 23.00, la TVR INFO. Loredana Negrilă - în dialog cu David Gimenéz Carreras, într-o ediţie specială „Brilliant”, în două părţi.

Sunt momente în care muzica nu se măsoară în partituri, ci în bătăi de inimă. Când porți un nume care a definit epoca de aur a operei, presiunea poate fi uriașă. Dar când talentul dublează această moștenire, devii tu însuți un far călăuzitor.

Sâmbătă, 25 iulie şi 1 august, la „Brilliant”, avem privilegiul de a intra în universul unui aristocrat al sunetului, nobil prin simplitate și genial prin viziune: dirijorul David Giménez Carreras. Loredana Negrilă, realizatoarea seriei de interviuri „Brilliant”, ne invită să urmărim dialogul cu David Giménez Carreras la TVR INFO, de la ora 23.00.

Nepot al legendarului tenor José Carreras, a crescut și s-a format în preajma unchiului său. Ar fi putut alege calea simplă, o viața confortabilă, la umbra unui uriaș. Însă a ales rigoarea, studiul consecvent și propria identitate artistică.

Născut în Barcelona, a studiat la Conservatorul Liceu, pentru ca mai apoi să își definească viziunea la Viena și sub bagheta legendarului Sir Colin Davis, la Royal Academy of Music din Londra.

David Gimenéz Carreras a dirijat pe cele mai admirate scene din lume: Viena, Carnegie sau Royal Albert Hall, insuflând fiecărei orchestre o profunzime unică.

„Dincolo de excelență, poartă în suflet, de câţiva ani, nu doar o responsabilitate culturală, ci și o dragoste profundă pentru România, unde ajunge, an de an, ca director artistic al festivalului Sounds of Oradea. Dincolo de măiestrie, David Gimenéz Carreras nu dirijează doar muzicienii, ci și sufletul lor. Vă invit să-l cunoaşteţi, la Brilliant, pe TVR INFO. Sâmbătă, 25 iulie şi 1 august, de la ora 23.00”, ne lansează invitaţia realizatoarea emisiunii „Brilliant”.

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Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Şi personalităţi internaţionale cu legături puternice cu România vin la interviurile „Brilliant”. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu dirijorul David Gimenéz Carreras, sâmbătă, 25 iulie şi 1 august, de la ora 23.00, la TVR INFO.

foto: TVR, capturi foto din emisiunea „Brilliant”