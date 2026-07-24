Recitaluri de neuitat din „Festivalul Sus la munte, la Muscel”, la TVR 1

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Cântecul autentic se ascultă la TVR 1! Iuliana Tudor ne aduce ediții „best of” din cadrul Festivalului „Sus la munte, la Muscel” duminică, 26 iulie şi 2 august, ora 21.30.

Tradiția, emoția și frumusețea folclorului românesc revin pe micile ecrane într-o serie specială de emisiuni dedicate celor mai apreciate recitaluri din istoria recentă a Festivalului național – Concurs de Muzică Populară „Sus la munte, la Muscel”.

Aflat de ani buni sub coordonarea Casei de Cultură „Tudor Mușatescu” din Câmpulung Muscel și purtând moștenirea spirituală a marelui rapsod Gavriil Prunoiu, festivalul a transformat mica cetate musceleană într-o adevărată capitală a cântecului popular. Înfiinţat în anul 2014, Festivalul Naţional - Concurs de muzică populară „Sus la munte, la Muscel” continuă să menţină vii valorile tradiţionale ale acestei zone şi să promoveze tinere talente ale folclorului din toate regiunile ţării.

Iuliana Tudor invită telespectatorii să redescopere recitaluri memorabile susținute de maeștri ai scenei folclorice, ansambluri renumite și tineri talentați. Programele vor fi difuzate la TVR 1, în două seri consecutive de duminică, pe 26 iulie și 2 august, de la ora 21.30.

Emoția vetrelor folclorice - duminică, 26 iulie, ora 21.30, în partea I a selecţiei din cadrul Festivalului „Sus la munte, la Muscel”

Prima seară – 26 iulie - este dedicată momentelor de colecție care au ridicat publicul în picioare la edițiile anterioare:

Păstrători ai stilului vocal bărbătesc nealterat, membrii Grupului vocal bărbătesc „Doruri Muscelene”, condus de Ion Liviu Iana (ediția 2021) readuc pe scenă doinele și cântecele de haiducie specifice Muscelului.

Cu rafinament și căldură, duetul Ionuț Dolănescu și Doinița Dolănescu ne va încânta duminică seară, la TVR 1. Ionuț Dolănescu duce mai departe moștenirea tatălui său, regretatul Ion Dolănescu, oferind, alături de soția sa, în cadrul ediţiei din 2021 a Festivalului „Sus la multe, la Muscel”, un recital plin de sensibilitate și nostalgie.

Gelu Voicu a creat o atmosferă incendiară pe scenă, la ediţia din 2023 a festivalului, punând în valoare fluierul, cavalul și cântecele de petrecere muntenești. Acompaniat de taraful său, Gelu Voicu a adus pe scenă energia inconfundabilă a Munteniei și a zonei Teleormanului.

Cu o prezență scenică vibrantă, îndrăgita artistă din Oltenia Niculina Stoican a adus la Câmpulung lirismul Mehedințiului și ritmurile vioaie care au făcut-o celebră. Revedem momente din recitalui ei pe scena Festivalului Sus la multe, la Muscel”, ediţia 2024.

Voce monumentală a Ardealului, Mariana Anghel a încântat publicul în 2024 cu doine profunde, care au creat clipe de liniște și emoție pură sub cerul liber. Revedem momentele din recitalul Marianei Anghel duminică, 26 iulie, de la 21.30, la TVR 1.

În partea a doua a programului, ce va difuzată duminică, pe 2 august, tot de la ora 21.30, Iuliana Tudor ne invită săi revedem cu recitaluri din Festivalul „Sus la munte, la Muscel”: Olguţa Berbec şi Remus Novac (2023), Cătălin Iancu (2025), Grupul „Mlădiţe muscelene” ş Muguraşii de la Schitu, coordonator Ion Liviu Iana (2025), Paula Hriscu (2025), Grigore Leşe (2025), Ovidiu Homorodean (2025), Constantin Enceanu (2025).

foto: Casa de Cultura Tudor Mușatescu Câmpulung Muscel