loader
Foto

Recitaluri de neuitat din „Festivalul Sus la munte, la Muscel”, la TVR 1

publicat: Vineri, 24 Iulie 2026

PROMO  TVR1 

Cântecul autentic se ascultă la TVR 1! Iuliana Tudor ne aduce ediții „best of” din cadrul Festivalului „Sus la munte, la Muscel” duminică, 26 iulie şi 2 august, ora 21.30.

 

Tradiția, emoția și frumusețea folclorului românesc revin pe micile ecrane într-o serie specială de emisiuni dedicate celor mai apreciate recitaluri din istoria recentă a Festivalului național – Concurs de Muzică Populară „Sus la munte, la Muscel”.

(w882) iuliana-tu

Aflat de ani buni sub coordonarea Casei de Cultură „Tudor Mușatescu” din Câmpulung Muscel și purtând moștenirea spirituală a marelui rapsod Gavriil Prunoiu, festivalul a transformat mica cetate musceleană într-o adevărată capitală a cântecului popular. Înfiinţat în anul 2014, Festivalul Naţional - Concurs de muzică populară „Sus la munte, la Muscel” continuă să menţină vii valorile tradiţionale ale acestei zone şi să promoveze tinere talente ale folclorului din toate regiunile ţării.

Iuliana Tudor invită telespectatorii să redescopere recitaluri memorabile susținute de maeștri ai scenei folclorice, ansambluri renumite și tineri talentați. Programele vor fi difuzate la TVR 1, în două seri consecutive de duminică, pe 26 iulie și 2 august, de la ora 21.30.

(w882) Sus la mun

Emoția vetrelor folclorice - duminică, 26 iulie, ora 21.30, în partea I a selecţiei din cadrul Festivalului „Sus la munte, la Muscel”

Prima seară – 26 iulie - este dedicată momentelor de colecție care au ridicat publicul în picioare la edițiile anterioare:

Păstrători ai stilului vocal bărbătesc nealterat, membrii Grupului vocal bărbătesc „Doruri Muscelene”, condus de Ion Liviu Iana (ediția 2021) readuc pe scenă doinele și cântecele de haiducie specifice Muscelului.

(w882) ionut-dola

Cu rafinament și căldură, duetul Ionuț Dolănescu și Doinița Dolănescu ne va încânta duminică seară, la TVR 1. Ionuț Dolănescu duce mai departe moștenirea tatălui său, regretatul Ion Dolănescu, oferind, alături de soția sa, în cadrul ediţiei din 2021 a Festivalului „Sus la multe, la Muscel”, un recital plin de sensibilitate și nostalgie.

Gelu Voicu a creat o atmosferă incendiară pe scenă, la ediţia din 2023 a festivalului,  punând în valoare fluierul, cavalul și cântecele de petrecere muntenești. Acompaniat de taraful său, Gelu Voicu a adus pe scenă energia inconfundabilă a Munteniei și a zonei Teleormanului.

Cu o prezență scenică vibrantă, îndrăgita artistă din Oltenia Niculina Stoican a adus la Câmpulung lirismul Mehedințiului și ritmurile vioaie care au făcut-o celebră. Revedem momente din recitalui ei pe scena Festivalului Sus la multe, la Muscel”, ediţia 2024.

(w882) Niculina S

Voce monumentală a Ardealului, Mariana Anghel a încântat publicul în 2024 cu doine profunde, care au creat clipe de liniște și emoție pură sub cerul liber. Revedem momentele din recitalul Marianei Anghel duminică, 26 iulie, de la 21.30, la TVR 1.

În partea a doua a programului, ce va difuzată duminică, pe 2 august, tot de la ora 21.30, Iuliana Tudor ne invită săi revedem cu recitaluri din Festivalul „Sus la munte, la Muscel”: Olguţa Berbec şi Remus Novac (2023), Cătălin Iancu (2025), Grupul „Mlădiţe muscelene” ş Muguraşii de la Schitu, coordonator Ion Liviu Iana (2025), Paula Hriscu (2025), Grigore Leşe (2025), Ovidiu Homorodean (2025), Constantin Enceanu (2025).

(w882) Grigore Le

foto: Casa de Cultura Tudor Mușatescu Câmpulung Muscel

Tag-uri: Festival „Sus la munte, Iuliana Tudor, la Muscel”, mari artisti ai folclorului romanesc, recitaluri memorabile, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Sydney devine capitala polo-ului mondial. Weekend decisiv la Cupa Mondială de polo, în transmisiuni directe din Australia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sydney devine capitala polo-ului mondial. Weekend decisiv la Cupa Mondială de polo, în transmisiuni directe din Australia

TVR Sport transmite în acest weekend fazele decisive ale Cupei Mondiale de polo, competiție desfășurată la Sydney, Australia, unde s-au ...

CA al TVR a aprobat participarea României la Eurovision Song Contest 2027

  PROMO     TVR.RO 

CA al TVR a aprobat participarea României la Eurovision Song Contest 2027

Ediţia din 2027 va marca cea de-a 25-a participare a României la Eurovision Song Contest  

„The Best So Far”, concert aniversar AG Weinberger, alături de Big Band-ul Radio România, în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„The Best So Far”, concert aniversar AG Weinberger, alături de Big Band-ul Radio România, în premieră la TVR Cultural

La împlinirea vârstei de 60 de ani, AG Weinberger este invitat special al Big Band-ului Radio România, dirijat de Simona Strungaru, într-un ...

„Cine mă strigă”, o melodramă moralizatoare „de (pe) şantier”, la „Duminica filmului românesc”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

„Cine mă strigă”, o melodramă moralizatoare „de (pe) şantier”, la „Duminica filmului românesc”, pe TVR 2

Regizată și scrisă de femei, în interpretarea a 3 actrițe reprezentând feminitatea la trei vârste diferite: Marioara Sterian, Tora Vasilescu și ...

Format extins și șase reprezentative deja calificate pentru ediția centenară a Cupei Mondiale din 2030

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Format extins și șase reprezentative deja calificate pentru ediția centenară a Cupei Mondiale din 2030

Pregătirile pentru Cupa Mondială de fotbal din anul 2030 au intrat deja într-o fază avansată, șase selecționate având asigurată prezența la ...

Decizie judecătorească: Procedura Legii salarizării, suspendată în instanță în pragul sesiunii parlamentare extraordinare

  TVRINFO     TVRINFO 

Decizie judecătorească: Procedura Legii salarizării, suspendată în instanță în pragul sesiunii parlamentare extraordinare

Procedurile administrative inițiate de Ministerul Muncii pentru promovarea noului proiect al Legii salarizării au fost suspendate de Curtea de ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Obiectiv Comun": Cumpărea unei locuințe și verificările necesare | VIDEO

Achiziționarea unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru majoritatea populației. În acest proces, este foarte ...

Documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca”, la TVR Cultural

TVR Cultural difuzează vineri, 24 iulie, de la ora 21.00, documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca” („Mary Magdalene in ...

Actorii Lambert Wilson şi Audrey Tautou, în „Odiseea“ lui J.Y. Cousteau

  PROMO     TVR1 

Actorii Lambert Wilson şi Audrey Tautou, în „Odiseea“ lui J.Y. Cousteau

La TVR 1 vedem filmul biografic dedicat lui Jaques-Yves Cousteau, faimosul cercetător, om de ştiinţă, inventator, a cărui mare realizare a fost ...

Autoritățile încearcă să evalueze pagubele produse în stațiunea Bușteni

  TVRINFO     TVRINFO 

Autoritățile încearcă să evalueze pagubele produse în stațiunea Bușteni

Stațiunea Bușteni se confruntă cu pagube materiale uriașe în urma unei viituri extrem de puternice, formate pe fondul unei ruperi de nori în zona ...

De ce și cum folosim transportul în comun: călătoria cu autobuzul, un mod de viață

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

De ce și cum folosim transportul în comun: călătoria cu autobuzul, un mod de viață

Francezii au inventat transportul în comun și Jakarta are cea mai mare rețea de autobuze. Care sunt regulile de conduită când mergi împreună cu ...

Din Portugalia în Statele Unite şi apoi în Japonia. Documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă” continuă la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Din Portugalia în Statele Unite şi apoi în Japonia. Documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă” continuă la TVR Cultural

Respiraţie şi poezie într-o lume tot mai urbanizată: arhitectul peisagist Jean-Philippe Teyssier ne plimbă prin cele mai frumoase grădini din ...

Creatorul „Teleenciclopediei”, Dumitru Udrescu, a trecut în nefiinţă

  PROMO     TVR1 

Creatorul „Teleenciclopediei”, Dumitru Udrescu, a trecut în nefiinţă

Dumitru Udrescu, omul a cărui viziune a dat naştere unuia dintre cele mai longevive programe din istoria media românească, s-a stins din viaţă la ...

Bilanț critic al instabilității atmosferice: Zeci de localități afectate de inundații și viituri

  TVRINFO     TVRINFO 

Bilanț critic al instabilității atmosferice: Zeci de localități afectate de inundații și viituri

Fenomenele meteorologice extreme înregistrate recent pe teritoriul național au generat pagube materiale însemnate și disfuncționalități majore în ...

Spania cucerește al doilea titlu mondial din istorie după o finală dramatică decisă în prelungiri

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Spania cucerește al doilea titlu mondial din istorie după o finală dramatică decisă în prelungiri

Selecționata Spaniei și-a adjudecat trofeul Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, în urma unei victorii obținute cu scorul de 1-0 în fața ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate