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Secretul din spatele medaliei: cum ne dictează ceasul biologic drumul spre performanță

publicat: Joi, 11 Iunie 2026

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În sportul de performanță, alinierea dintre cronotipul atletului și momentul competiției poate face diferența dintre aur și eșec.

 

În sportul de înaltă performanță, unde gloria se măsoară în sutimi de secundă sau milimetri, medicina sportivă a lăsat în urmă vechile dogme pentru a face loc unei revoluții invizibile. În ultimele două decenii, cercetările privind cronotipurile umane au căpătat o amploare uriașă, demonstrând că alinierea perfectă dintre ceasul biologic al unui atlet și momentul intrării în arenă reprezintă granița fină dintre un triumf răsunător și un eșec inexplicabil. Clasificarea sportivilor în „ciocârlii” de dimineață, „bufnițe” de seară sau tipuri intermediare nu mai este doar o curiozitate psihologică, ci o strategie pură de management al succesului.

Unul dintre cele mai răsunătoare semnale de alarmă a fost tras de cercetătorii Elise Facer-Childs și Roland Brandstaetter într-un studiu de referință publicat în jurnalul Current Biology. Datele lor au lăsat mască lumea sportului, arătând că performanța atletică maximă poate fluctua cu până la 26% pe parcursul unei singure zile, în funcție de profilul circadian al fiecăruia. În timp ce atleții matinali își ating vârful de formă fizică în jurul prânzului, cei intermediari strălucesc la ora 16:00, iar nocturnii își găsesc potențialul exploziv abia spre ora 20:00. Această realitate biologică demonstrează că orice evaluare fizică efectuată la o oră nepotrivită oferă concluzii complet eronate despre valoarea reală a unui sportiv.

Impactul devine și mai dramatic atunci când analizăm miza uriașă de la Jocurile Olimpice. O analiză condusă de Vitale și colaboratorii săi în Journal of Sports Sciences a scos la iveală faptul că programarea competițiilor în primele ore ale dimineții îi dezavantajează crunt pe sportivii de seară. Obligați să respecte programe rigide, acești atleți acumulează o datorie cronică de somn care le macină forța musculară, le încetinește timpul de reacție și le scade vigilența. Specialiștii avertizează că antrenorii moderni trebuie să renunțe definitiv la modelul învechit al antrenamentelor de grup programate obligatoriu la ora 8:00, optând în schimb pentru individualizarea programului în funcție de genetica fiecărui subordonat.

Interesant este că natura sportului ales pare să aibă o legătură strânsă cu aceste ritmuri interne. Studiul coordonat de Lastella a observat că discipline precum înotul, triatlonul și canotajul sunt dominate de cronotipuri matinale, deși de multe ori vorbim despre o adaptare forțată de împrejurări, bazinele și pistele fiind rezervate istoric la ore foarte timpurii. La polul opus, sporturile de echipă precum fotbalul sau baschetul, alături de artele marțiale, atrag sportivi cu înclinații spre cronotipul de seară, un avantaj nativ având în vedere că marile meciuri oficiale se dispută de regulă sub lumina reflectoarelor, în nocturnă.

Dincolo de mușchi și plămâni, bioritmul guvernează și creierul. O cercetare semnată de Rae pe jucători de rugby și fotbal a demonstrat că timpul de reacție al „bufnițelor” este considerabil mai lent dimineața, aspect care crește alarmant riscul de accidentări în timpul unor scheme tactice complexe. Mai mult, s-a dovedit că deciziile strategice luate sub presiune sunt mult mai precise atunci când fluierul de start coincide perfect cu fereastra optimă de energie a sportivului.

Astăzi, marile cluburi din Premier League, giganții din NBA și comitetele olimpice nu mai lasă nimic la voia întâmplării. Prin intermediul unor instrumente avansate de mapare a echipei, cum este chestionarul standardizat MEQ, staff-urile tehnice pot calibra la milimetru detaliile logistice. Ei folosesc aceste date pentru a sincroniza călătoriile lungi și a combate efectele de jet lag, știind că matinalii zboară mai bine spre Est, iar nocturnii spre Vest. De asemenea, pentru „bufnițele” obligate să concureze în zori se utilizează terapia cu lumină albastră intensă la trezire pentru a păcăli creierul și a devansa artificial vârful de formă, în timp ce nutriția și dozele de cofeină sunt calculate diferit, oferind o stimulare mai agresivă unei „bufnițe” care trebuie să intre pe teren la ora 11:00, spre deosebire de o „ciocârlie” aflată deja în elementul ei natural.

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sursa foto: Grafică AI 2026

Tag-uri: ritmuri circadiene, sincronizare a ritmurilor, sportivi de performanță

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