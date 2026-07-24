TVR aduce un omagiu actriței Adela Mărculescu prin programe speciale In Memoriam

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Producții de teatru și film cu marea actriță vor fi difuzate la TVR 1, TVR 2, TVR Internațional și TVR Cultural, în semn de respect pentru una dintre cele mai importante personalități ale scenei românești.

Televiziunea Română regretă dispariția actriței Adela Mărculescu, care s-a stins din viață joi, 23 iulie 2026, la vârsta de 87 de ani, și își modifică programele în acest final de săptămână pentru a-i aduce un respectuos omagiu.

Lumea teatrului românesc este mai săracă. S-a stins din viață marea actriță Adela Mărculescu, o figură de o distincție aparte, a cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de spectatori. De-a lungul impresionantei sale cariere, artista a pășit de multe ori în studiourile Televiziunii Române, iar înregistrările pline de sensibilitate din seria „Poesis” rămân mărturie pentru generațiile viitoare în Arhiva TVR.

Născută la 21 decembrie 1938, la Aiud, Adela Mărculescu a fost una dintre marile doamne ale scenei românești. Formată la școala maestrului Alexandru Finți (promoția 1959), a devenit actriță a Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București în anul 1964, scenă căreia i-a rămas fidelă mai bine de șase decenii. A interpretat zeci de roluri memorabile în dramaturgia românească și universală și a colaborat cu cei mai importanți regizori ai teatrului românesc. Publicul a admirat-o și în numeroase filme, între care Șapte băieți și o ștrengăriță, Declarație de dragoste, Alo, aterizează străbunica!, Surorile și Cine iubește și lasă, remarcându-se prin eleganța interpretării, rafinamentul artistic și vocea sa inconfundabilă.

Programe speciale In Memoriam la TVR 1, TVR 2, TVR Internațional și TVR Cultural

În semn de prețuire pentru marea actriță, Televiziunea Română programează în acest sfârșit de săptămână spectacole de teatru și un film în care Adela Mărculescu a oferit interpretări memorabile.

Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 15:15, TVR Cultural transmite spectacolul „Părinți teribili” de Jean Cocteau, realizat în colaborare cu Teatrul Național București. Alături de Adela Mărculescu, distribuția îi reunește pe Carmen Stănescu, Damian Crâșmaru, Tatiana Constantin și Mircea Anca. Regia și adaptarea pentru televiziune sunt semnate de Constantin Dicu. Spectacolul poate fi urmarit și la TVR INTERNAŢIONAL, duminică 26 iulie, ora 22:45.

Duminică, 26 iulie, de la ora 11:00, TVR 2 difuzează ediția specială Confesiuni – In Memoriam Adela Mărculescu. Emisiunea, prezentată de Iuliana Marciuc, readuce în atenția telespectatorilor întâlnirea cu marea actriță și mărturiile sale despre viață și carieră. Ediția specială Confesiuni – In Memoriam Adela Mărculescu poate fi urmărită la TVR INTERNAȚIONAL de la ora 0:40.

Și tot duminică, 26 iulie, de la ora 16:00, TVR 1 programează filmul „Cine iubește și lasă” (România, 1982), în regia lui Gheorghe Turcu, cu Adela Mărculescu, Costel Constantin și Tora Vasilescu în rolurile principale. Drama spune povestea Andrei, redactor la o revistă pentru femei, care încearcă să rezolve cazurile dramatice prezentate în scrisorile primite de la cititoare, în timp ce propria viață de familie începe să se destrame.

Luni, 27 iulie, de la ora 20:00, TVR 1 difuzează, în cadrul proiectului aniversar TVR 70, spectacolul „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, în regia artistică a lui Ion Finteșteanu. Din distribuție fac parte Alexandru Giugaru, Ion Finteșteanu, Marcel Anghelescu, Alexandru Hașnaș, Adela Mărculescu, George Paul Avram, Silvia Dumitrescu Timică, Alexandru Demetriad și copiii Belea Oana și Predescu Mihai.

Un omagiu adus unei mari actrițe

Prin aceste difuzări speciale, Televiziunea Română aduce un ultim omagiu unei artiste care a marcat istoria teatrului și filmului românesc și care va rămâne prezentă în memoria publicului prin rolurile sale memorabile și prin numeroasele înregistrări păstrate în Arhiva TVR.

Televiziunea Română se alătură tuturor celor care deplâng dispariția marii actrițe Adela Mărculescu. Ne plecăm cu recunoștință în fața memoriei sale și îi vom păstra vie amintirea prin creațiile pe care le-a lăsat moștenire publicului. Dumnezeu să o odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o.