„Adriana Tillich – când identitatea românească devine misiune”

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De aproape trei decenii, departe de România, Adriana Tillich a ales să transforme dragostea pentru țara natală într-o adevărată misiune de suflet: aceea de a păstra vii limba, tradițiile și valorile românești în rândul comunității din Bavaria.

În această ediție a emisiunii Eveniment TVRi, vă invităm să descoperiți povestea unei femei care a construit, pas cu pas, una dintre cele mai active comunități românești din Germania. Este o poveste despre implicare, perseverență și responsabilitatea de a transmite mai departe identitatea culturală generațiilor care cresc departe de țară.

Veți afla cum a luat naștere Ansamblul Ciuleandra, devenit, în timp, un simbol al promovării folclorului românesc în Bavaria, și veți păși în universul Muzeului „În Casa Bunicii”, un loc în care copiii descoperă, prin povești, obiecte tradiționale și activități interactive, lumea satului românesc și rădăcinile familiilor lor.

Emisiunea prezintă parcursul unei femei care, prin Ansamblul Ciuleandra, Muzeul „În Casa Bunicii”, Asociația Ciuleandra Bavaria și Gala Românilor de Excelență din Germania, reușește să aducă împreună comunitatea în jurul culturii, tradițiilor și valorilor românești.

„Adriana Tillich – când identitatea românească devine misiune” este mai mult decât un portret. Este o mărturie despre puterea implicării, despre oameni care aleg să construiască punți între generații și despre comunități care păstrează vie legătura cu rădăcinile lor. Este, totodată, povestea unui om care demonstrează că devotamentul și perseverența pot transforma identitatea românească într-o moștenire vie pentru generațiile viitoare.

Urmăriţi reportajul realizat la München, la TVR Internațional și pe TVR+, sâmbătă, 25 iulie la 12:30, cu reluare la ora 18:30 și duminică, 26 iulie, la 2:30.



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Director de imagine: Remus Tigoianu

Producător și realizator: Liliana Văduva

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