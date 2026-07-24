Medicina de ultimă generație

RECOMANDARI TVRI

Măriuca Mihăilescu este jurnalist la Televiziunea Română din 2003, timp în care a moderat şi a produs emisiuni pentru adolescenți, revista presei, dezbateri, programe-matinal. În toamna anului 2018, s-a alăturat echipei "Un doctor pentru dumneavoastră".

Medicii români, specialiști de renume, dăruiesc un strop din ştiinţa lor: vă oferă informaţii valoroase şi recomandări cu privire la prevenţie, metode moderne de diagnosticare şi tratament. În fiecare sâmbătă, de la ora 12:00, pe TVR Internațional și în reluare sâmbătă, de la ora 4:00.

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„Conectați cu diaspora” ne poartă, mai departe, într-un spațiu al întâlnirilor care depășesc granițele geografice. O bucurie este întâlnirea cu doamna dr.

, consulul onorific al României în Suedia, medic specialist și laserterapeut, care vorbește despre parcursul său profesional într-un alt sistem de sănătate, despre adaptare, învățare și responsabilitate. Ne conectăm la experiențe trăite în afara țării, și la modul în care medicina evoluează prin deschidere spre noi tehnologii, cum ar fi terapiile bazate pe lumină.

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În finalul ediției, un eveniment dedicat educației, prevenției și tratării bolilor hepatice, organizat de Asociaţia Română de Hepatologie Integrată (ARHI) la Centrul pentru Inovaţie şi e-Heath al UMF„ Carol Davila”. Educația și conștientizarea sunt extrem de importante în medicină.

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Prof. Dr.

, preşedintele ARHI, vorbeşte şi despre proiecte ce îi vizează pe viitorii medici, organizaţi în Cercul de Medicină Internă, format din aproximativ 600 de studenți.

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Un doctor pentru dumneavoastră, de 18 ani împreună cu publicul TVRi



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