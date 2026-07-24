Sâmbătă, 25 iulie, de ora 12:00, la TVR Internațional, „Un doctor pentru dumneavoastră” vă propune să revedeți o ediție care aduce împreună medicina de ultimă generație, experiența românilor din diaspora și reflecția asupra rolului educației în prevenția bolilor.
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„Conectați cu diaspora” ne poartă, mai departe, într-un spațiu al întâlnirilor care depășesc granițele geografice. O bucurie este întâlnirea cu doamna dr. Olivia Costea, consulul onorific al României în Suedia, medic specialist și laserterapeut, care vorbește despre parcursul său profesional într-un alt sistem de sănătate, despre adaptare, învățare și responsabilitate. Ne conectăm la experiențe trăite în afara țării, și la modul în care medicina evoluează prin deschidere spre noi tehnologii, cum ar fi terapiile bazate pe lumină.
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În finalul ediției, un eveniment dedicat educației, prevenției și tratării bolilor hepatice, organizat de Asociaţia Română de Hepatologie Integrată (ARHI) la Centrul pentru Inovaţie şi e-Heath al UMF„ Carol Davila”. Educația și conștientizarea sunt extrem de importante în medicină.
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Prof. Dr. Laura Iliescu, preşedintele ARHI, vorbeşte şi despre proiecte ce îi vizează pe viitorii medici, organizaţi în Cercul de Medicină Internă, format din aproximativ 600 de studenți.
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Gânduri şi informaţii aflăm de la Andrei Constantin, vicepreşedintele studenţilor,
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precum şi de la Dr. Teodora Isac, medic specialist Medicină Internă la IC Fundeni.
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Un reportaj care subliniază importanța continuității între generații și a responsabilității față de sănătatea publică.
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Emisiunea oferă informații, răspunsuri și întrebări necesare. Sâmbătă, la prânz, o întâlnire cu medicina explicată pe înțelesul tuturor — despre corp, alegeri și echilibrul dintre știință și viață.
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Difuzare: sâmbătă, 25 iulie, de la ora 12:00 și sâmbătă, 1 august, de la ora 4:00, numai la TVR Internațional
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Prezentator: Măriuca Mihăilescu
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Realizator şi producător Monica Ancuţa-Tiuntiuc
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Sursa foto: capturi din emisiune
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Un doctor pentru dumneavoastră, de 18 ani împreună cu publicul TVRi
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Puteți urmări edițiile emisiunii și pe tvrplus.ro/live/tvr-international.