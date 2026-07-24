loader
Foto

Medicina de ultimă generație

publicat: Vineri, 24 Iulie 2026

RECOMANDARI  TVRI 

Sâmbătă, 25 iulie, de ora 12:00, la TVR Internațional, „Un doctor pentru dumneavoastră” vă propune să revedeți o ediție care aduce împreună medicina de ultimă generație, experiența românilor din diaspora și reflecția asupra rolului educației în prevenția bolilor.

 

Măriuca Mihăilescu
Măriuca Mihăilescu este jurnalist la Televiziunea Română din 2003, timp în care a moderat şi a produs emisiuni pentru adolescenți, revista presei, dezbateri, programe-matinal. În toamna anului 2018, s-a alăturat echipei "Un doctor pentru dumneavoastră".
Un doctor pentru dumneavoastră
Medicii români, specialiști de renume, dăruiesc un strop din ştiinţa lor: vă oferă informaţii valoroase şi recomandări cu privire la prevenţie, metode moderne de diagnosticare şi tratament. În fiecare sâmbătă, de la ora 12:00, pe TVR Internațional și în reluare sâmbătă, de la ora 4:00.
Într-o lume în care ritmul alert și presiunea imaginii personale împing adesea spre soluții rapide, deschidem o discuție necesară cu medicul specialist în gastroenterologie și hepatologie la Spitalul Clinic Colentina - Sorina Telescu. Vorbim despre gastroplastia endoscopică (ESG), o procedură modernă în tratamentul obezității, fără intervenție chirurgicală clasică. Dincolo de noutate și tehnologie, clarificăm ce înseamnă, cui  se adresează, ce implică pentru pacient și cum se construiește, pas cu pas, un proces autentic de schimbare.
.
(w882) Un doctor„Conectați cu diaspora” ne poartă, mai departe, într-un spațiu al întâlnirilor care depășesc granițele geografice. O bucurie este întâlnirea cu doamna dr. Olivia Costea, consulul onorific al României în Suedia, medic specialist și laserterapeut, care vorbește despre parcursul său profesional într-un alt sistem de sănătate, despre adaptare, învățare și responsabilitate. Ne conectăm la experiențe trăite în afara țării, și la modul în care medicina evoluează prin deschidere spre noi tehnologii, cum ar fi terapiile bazate pe lumină.
.
(w882) Un doctorÎn finalul ediției, un eveniment dedicat educației, prevenției și tratării bolilor hepatice, organizat de Asociaţia Română de Hepatologie Integrată (ARHI) la Centrul pentru Inovaţie şi e-Heath al UMF„ Carol Davila”. Educația și conștientizarea sunt extrem de importante în  medicină.
.
(w882) Un doctorProf. Dr. Laura Iliescu, preşedintele ARHI, vorbeşte şi despre proiecte ce îi vizează pe viitorii medici, organizaţi în Cercul de Medicină Internă, format din aproximativ 600 de studenți.
.
(w882) Un doctorGânduri şi informaţii aflăm de la Andrei Constantin, vicepreşedintele studenţilor,
.
(w882) Un doctorprecum şi de la Dr. Teodora Isac, medic specialist Medicină Internă la IC Fundeni.
.
(w882) Un doctorUn reportaj care subliniază importanța continuității între generații și a responsabilității față de sănătatea publică.
.
Emisiunea oferă informații, răspunsuri și întrebări necesare. Sâmbătă, la prânz, o întâlnire cu medicina explicată pe înțelesul tuturor — despre corp, alegeri și echilibrul dintre știință și viață.
.
Difuzare: sâmbătă, 25 iulie, de la ora 12:00 și sâmbătă, 1 august, de la ora 4:00, numai la TVR Internațional
.
***
.
Prezentator: Măriuca Mihăilescu
.
Realizator şi producător Monica Ancuţa-Tiuntiuc
.
Sursa foto: capturi din emisiune
.
***
.
Un doctor pentru dumneavoastră, de 18 ani împreună cu publicul TVRi
.
Vă reamintim că așteptăm opiniile și sugestiile pe pagina noastră de Facebook.
.
Puteți urmări edițiile emisiunii și pe tvrplus.ro/live/tvr-international.

 

Tag-uri: boli hepatice, Cercul de Medicină Internă, diaspora, gastroplastie endoscopică, medicină, noi tehnologii, prevenția bolilor, TVR Internaţional, Un doctor pentru dumneavoastră

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Adriana Tillich – când identitatea românească devine misiune”

  RECOMANDARI     TVRI 

„Adriana Tillich – când identitatea românească devine misiune”

De aproape trei decenii, departe de România, Adriana Tillich a ales să transforme dragostea pentru țara natală într-o adevărată misiune de ...

Uluitoarea scenă artistică a Parisului secolului al XIX-lea, reconstituită în documentarul „Legendele Parisului”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Uluitoarea scenă artistică a Parisului secolului al XIX-lea, reconstituită în documentarul „Legendele Parisului”, la TVR Cultural

Au zguduit convenţiile cu cuvintele şi penelurile lor, iar luptele duse de ei pentru a trezi societatea rezonează şi în lumea contemporană. ...

Medicina de ultimă generație

  RECOMANDARI     TVRI 

Medicina de ultimă generație

Sâmbătă, 25 iulie, de ora 12:00, la TVR Internațional, „Un doctor pentru dumneavoastră” vă propune să revedeți o ediție care aduce împreună ...

David Gimenéz Carreras dirijează nu doar muzicienii, ci și sufletul lor: Loredana Negrilă în dialog cu nepotul legendarului tenor, la „Brilliant”, pe TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

David Gimenéz Carreras dirijează nu doar muzicienii, ci și sufletul lor: Loredana Negrilă în dialog cu nepotul legendarului tenor, la „Brilliant”, pe TVR INFO

A dirijat pe cele mai mari scene din lume: Viena, Carnegie sau Royal Albert Hall, insuflând fiecărei orchestre o profunzime unică. Intrăm în ...

Recitaluri de neuitat din „Festivalul Sus la munte, la Muscel”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Recitaluri de neuitat din „Festivalul Sus la munte, la Muscel”, la TVR 1

Cântecul autentic se ascultă la TVR 1! Iuliana Tudor ne aduce ediții „best of” din cadrul Festivalului „Sus la munte, la Muscel” duminică, 26 ...

Conference League: Rezultate din turul 2 preliminar

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Conference League: Rezultate din turul 2 preliminar

În timp ce echipele din Cluj-Napoca au obținut remize valoroase care le păstrează șansele de calificare pentru meciurile de verificare din manșa ...

Proiectul legii salarizării unitare a bugetarilor se amână

  TVRINFO     TVRINFO 

Proiectul legii salarizării unitare a bugetarilor se amână

Parteneriatul social dintre Guvern și reprezentanții angajaților din sectorul public a atins un punct critic, după ce confederațiile sindicale ...

Sydney devine capitala polo-ului mondial. Weekend decisiv la Cupa Mondială de polo, în transmisiuni directe din Australia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sydney devine capitala polo-ului mondial. Weekend decisiv la Cupa Mondială de polo, în transmisiuni directe din Australia

TVR Sport transmite în acest weekend fazele decisive ale Cupei Mondiale de polo, competiție desfășurată la Sydney, Australia, unde s-au ...

CA al TVR a aprobat participarea României la Eurovision Song Contest 2027

  PROMO     TVR.RO 

CA al TVR a aprobat participarea României la Eurovision Song Contest 2027

Ediţia din 2027 va marca cea de-a 25-a participare a României la Eurovision Song Contest  

„The Best So Far”, concert aniversar AG Weinberger, alături de Big Band-ul Radio România, în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„The Best So Far”, concert aniversar AG Weinberger, alături de Big Band-ul Radio România, în premieră la TVR Cultural

La împlinirea vârstei de 60 de ani, AG Weinberger este invitat special al Big Band-ului Radio România, dirijat de Simona Strungaru, într-un ...

„Cine mă strigă”, o melodramă moralizatoare „de (pe) şantier”, la „Duminica filmului românesc”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

„Cine mă strigă”, o melodramă moralizatoare „de (pe) şantier”, la „Duminica filmului românesc”, pe TVR 2

Regizată și scrisă de femei, în interpretarea a 3 actrițe reprezentând feminitatea la trei vârste diferite: Marioara Sterian, Tora Vasilescu și ...

Format extins și șase reprezentative deja calificate pentru ediția centenară a Cupei Mondiale din 2030

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Format extins și șase reprezentative deja calificate pentru ediția centenară a Cupei Mondiale din 2030

Pregătirile pentru Cupa Mondială de fotbal din anul 2030 au intrat deja într-o fază avansată, șase selecționate având asigurată prezența la ...

Decizie judecătorească: Procedura Legii salarizării, suspendată în instanță în pragul sesiunii parlamentare extraordinare

  TVRINFO     TVRINFO 

Decizie judecătorească: Procedura Legii salarizării, suspendată în instanță în pragul sesiunii parlamentare extraordinare

Procedurile administrative inițiate de Ministerul Muncii pentru promovarea noului proiect al Legii salarizării au fost suspendate de Curtea de ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Obiectiv Comun": Cumpărea unei locuințe și verificările necesare | VIDEO

Achiziționarea unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru majoritatea populației. În acest proces, este foarte ...

Documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca”, la TVR Cultural

TVR Cultural difuzează vineri, 24 iulie, de la ora 21.00, documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca” („Mary Magdalene in ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate