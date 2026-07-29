Tenis internațional la Târgu Mureș! TVR Sport transmite finalele AXERIA Open WTA 125

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E singura competiție de tenis WTA 125 desfășurată în România în acest an, iar cele mai importante meciuri le vedem la TVR Sport duminică, 2 august: finala la simplu – în direct, de la ora 15.55 şi finala la dublu – ora 18.10 (înregistrat). Comentator: Cristian Mîndru.

În perioada 26 iulie – 2 august 2026, la Târgu Mureş este în desfăşurare AXERIA Open WTA 125 powered by INTARO Sport, primul turneu de nivel WTA organizat vreodată la Târgu Mureș și singura competiție WTA 125 ţinută în România în acest an. TVR Sport le oferă telespectatorilor săi cele mai importante partide ale acestui turneu – finala la simplu, în direct duminică, 2 august, începând cu ora 15.55.şi finala la dublu, tot duminică, 2 august, de la ora 18.10 (înregistrat).

„Turneul feminin de tenis de la Târgu Mureş e de mare interes pentru iubitorii tenisului, mai ales că premiile totale trec de 100.00 de euro, iar printre sportivele participante se numără 5 jucătoare din România, pe tabloul principal cu 32 de poziţii. Câştigătoarea la simplu va lua 125 de puncte WTA şi un premiu de 13.480 de euro”, ne pune în temă Cristian Mîndru, comentatorul sportiv TVR care ne va fi alături la microfon la cele două finale.

Cu premii totale în valoare de 115.000 de dolari, AXERIA Open aduce la Târgu Mureș jucătoare din elita tenisului internațional, sportive cu experiență în circuitul WTA și la turneele de Grand Slam, dar și unele dintre cele mai promițătoare reprezentante ale noii generații.

Printre numele importante prezente la Târgu Mureș se numără Veronika Erjavec (locul 89 WTA), Danka Kovinić (95 WTA), Darja Semenistaja (104 WTA), Francesca Jones (106 WTA), Kaitlin Quevedo (107 WTA), Lucia Bronzetti (125 WTA), Leyre Romero Gormaz (143 WTA), Laura Samson (147 WTA) și experimentata jucătoare spaniolă Sara Sorribes Tormo (253 WTA).

România va fi reprezentată pe tabloul principal de Miriam Bulgaru (248 WTA) și Elena-Ruxandra Bertea (269 WTA). Lor li s-au alăturat Irina Fetecău și Maia Burcescu, beneficiare ale unor wild card-uri oferite de organizatorii evenimentului sportiv, precum şi Alesia Breaz.

Este o vară istorică pentru sportul mureșean. După găzduirea INTARO Open ATP Challenger 75, în luna iunie, Târgu Mureș devine unul dintre puținele orașe europene care organizează, în același an, atât un turneu profesionist masculin din circuitul ATP, cât și unul feminin din circuitul WTA.

Partidele de tenis pot fi văzute, la aceleaşi ore, şi pe TVR Cluj.

credit foto: FB Intaro Sport