SUNTEŢI PE PAGINA: ORGANIZAŢIE › Televiziunea publică › Producţii la TVR ›
Televiziunea publică
DESPRE TVR
CONTACT TVR

TVR lansează un apel pentru proiecte de emisiuni

TVR.RO | actualizat: Vineri, 31 Iulie 2026
Televiziunea Română deschide un proces de selecție pentru noi concepte editoriale. Demersul se adresează atât profesioniștilor din cadrul TVR, cât și producătorilor independenți, invitați să propună proiecte de emisiuni pentru viitoarele grile de programe. Pot fi înscrise proiecte destinate unuia sau mai multor posturi TVR, generaliste sau tematice.
cladire turn TVR

Proiectele pot fi transmise până la 28 august 2026, ora 16:00, la adresa proiecte.emisiuni@tvr.ro, cu mențiunea „Propunere proiect emisiune”. Documentația trebuie să includă descrierea conceptului editorial, publicul-țintă, formatul și structura emisiunii, resursele necesare și estimarea bugetului. Prezentarea unei propuneri vizuale și scenografice, a unui demo sau a unui episod pilot constituie un avantaj în procesul de evaluare. De asemenea, vor fi apreciate proiectele care identifică surse complementare de finanțare sau propun modele sustenabile de producție.

Proiectele vor fi analizate de o comisie desemnată de conducerea SRTv, pe baza unor criterii precum originalitatea și relevanța conceptului, compatibilitatea cu profilul editorial al posturilor TVR, potențialul de dezvoltare și de audiență, precum și fundamentarea tehnică și financiară.

Participanții vor fi informați, pe măsura derulării procesului, cu privire la etapele următoare și la rezultatele evaluării.

(w640) regie CDC

În funcție de rezultate, proiectele vor intra într-o etapă de dezvoltare, putând fi ulterior incluse în viitoarele grile de programe ale TVR sau integrate în Portofoliul de Proiecte Editoriale al instituției.

ULTIMELE COMUNICATE
Eurovision

CA al TVR a aprobat participarea României la Eurovision Song Contest 2027

Miercuri, 22 Iulie 2026
Ediţia din 2027 va marca cea de-a 25-a participare a României la Eurovision Song Contest  
Lumini în întuneric. Trenurilor morții/ Producător Horia Gumeni/ TVR Iași/ Sursa foto: TVR Iași

Lumini în întuneric | VIDEO

Vineri, 26 Iunie 2026
Vă invităm să urmăriți transmisia specială a evenimentului cultural-comemorativ „Lumini în întuneric”, dedicat victimelor Pogromului de la Iași și ale Trenurilor Morții, la împlinirea a 85 de ani de la tragicele evenimente din iunie 1941. O seară dedicată speranței, credinței și puterii de a merge înainte chiar și în cele mai dificile momente. Duminică, 28 iunie, de la ora 20:00, la TVR Iași, TVR 3 și TVR Internațional.
Ana Maria Stancu TVR

Ana Maria Stancu, jurnalist TVR, a surprins explozia dronei din portul Constanța

Sâmbătă, 06 Iunie 2026
Corespondentul TVR Ana Maria Stancu, jurnalist în cadrul Direcției INFO, a transmis momentul deflagrației produse de drona maritimă în portul Constanța.
Teatru / TVR

Generația de aur a teatrului românesc, celebrată la TVR Cultural

Marţi, 02 Iunie 2026
Nou ă săptămâ ni, nou ă mari actori ș i zeci de spectacole de arhivă, într-un proiect  care marchează 70 de ani de la absolvirea promoț iei legendare a teatrului românesc.
TVR - Televiziunea Romana foto credit: Ana Maria Constantinescu

Dezbatere despre viitorul mass-media publice, de Ziua Mondială a Libertății Presei

Joi, 30 Aprilie 2026
Pe 3 mai, de Ziua Mondială a Libertății Presei, Televiziunea Română a organizat, în parteneriat cu Radio România și Agerpres, dezbaterea „Rolul și misiunea mass-media publică”. Evenimentul a adus în prim-plan teme de actualitate și de interes major pentru societate, într-un context media aflat în continuă transformare, oferind astfel un cadru deschis pentru dialog și schimb de idei între actori importanți din domeniu.
Cristina Leorenţ, premiată la Gala „Femei care schimbă România”/ TVRi/ Sursa foto: Giorgiana Şușurincă-Enache

Cristina Leorenţ, premiată la Gala „Femei care schimbă România”

Miercuri, 22 Aprilie 2026
Cristina Leorenţ, moderatorul şi producătorul emisiunii „Investiţi în România!”, difuzată la TVR Internaţional, a fost distinsă cu premiul „Femei care schimbă România”, un proiect Finmedia şi revista Piaţa Financiară.
jurnalism mobile / tvr

TVR găzduieşte la Oradea workshopul internațional Mobile Journalism Essentials

Miercuri, 11 Martie 2026
În perioada 9–13 martie 2026, Televiziunea Română organizează la Oradea workshopul internațional Mobile Journalism Essentials, un program de formare dedicat jurnaliștilor din televiziunile regionale europene, realizat în colaborare cu CIRCOM Regional – Asociația Televiziunilor Regionale din Europa.
TVR Turn Mai 2023

Reprezentanții SRTv, discuții pe marginea bugetului Televiziunii Publice pentru 2026 cu Președintele Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului României

Luni, 09 Martie 2026
Televiziunea Română are urgent nevoie de investiții în infrastructura tehnologică pentru asigurarea continuității emisiei.
eurovision 2026 / tvr

TVR ridică cortina „Atelierului deschis Eurovision 2026”

Luni, 09 Februarie 2026
Luni, 9 februarie, de la ora 16.00, audițiile semifinalei Selecției Naționale - „ Atelierul deschis Eurovision 2026 ” – debutează, în direct, la TVR, pe platforma de streaming  tvrplus.ro , pe  radioromania.ro şi pe  bucurestifm.ro .
eurovision 2026 / tvr

Eurovision România și-a ales semifinaliștii

Vineri, 06 Februarie 2026
68 de piese intră în Atelierul deschis Eurovision 2026 pentru a concura în semifinala Selecției Naționale 2026.
mai sus ^
Televiziunea Română
Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti, cod 010.565
Telefonul telespectatorului: 021.319.91.11, de luni până vineri, 09:00 - 17:00
© 2026 Toate drepturile rezervate.
     