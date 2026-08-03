„Spune-mi”, piesa Monicăi Anghel – a patra cea mai votată în concursul „Cerbul de Aur Nostalgia”

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Perioada de votare a celor 70 de piese ce au cucerit inimile românilor la Festivalul Cerbul de Aur s-a încheiat.

La 27 de ani de la succesul Luminiței Dobrescu pe scena Cerbului de Aur, iată că, în anul 1996, trofeul rămânea din nou în România. Monica Anghel a fost atunci marea învingătoare a ediţiei, interpretând magistral piesa „Spune-mi”, compusă de Cornel Fugaru, moment de referință în istoria festivalului.

Sunt 30 de ani de atunci, dar lumea încă fredonează sensibilele versuri ale melodiei ce a cucerit, de altfel, nu mai puţin de 11 trofee internaționale! În top 70 cele mai iubite piese interpretate pe scena Cerbului de Aur, „Spune-mi” se află pe cea de-a patra poziţie. Toate cele 70 de melodii pot fi revăzute în continuare pe tvrplus.ro.

Monica Anghel și-a început cariera devreme: la 14 ani câștiga primul premiu important, la Festivalul de muzică ușoară „București-86”. A urmat Școala Populară de Artă și apoi UNATC, iar succesul de la „Cerbul de Aur” i-a confirmat locul special pe care îl are în muzica românească.

Ediția din 1996 a festivalului a fost una impresionantă, care s-a bucurat de participarea multor artiști internaționali. Prezența unor voci precum Christina Aguilera a adus o notă specială competiției, dar Monica Anghel a reușit să convingă juriul și publicul, reuşind să păstreze în ţară marele trofeu.

Pentru a participa la concursul Cerbul de Aur Nostalgia, fanii TVR au accesat platforma https://tvrplus.ro, au votat piesa preferată și au interacționat cu postările oficiale dedicate concursului „Cerbul de Aur Nostalgia”, publicate pe conturile oficiale de social media ale TVR.

Premiul concursului este o excursie pe litoralul românesc, la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia, câștigat, prin tragere la sorți, de unul dintre participanţii la concurs. Intră pe paginile oficiale de social media ale Televiziunii Române şi află cine este fericitul câştigător!