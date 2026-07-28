TVR Sport transmite în direct semifinalele și finalele Campionatelor Europene de canotaj de la Varese

TVRSPORT TVRSPORT

România atacă medaliile continentale la Varese, într-o competiție care reprezintă și ultimul mare test înaintea Campionatelor Mondiale de la Amsterdam

TVR Sport va transmite în direct semifinalele și finalele Campionatelor Europene de canotaj de la Varese (Italia), competiție programată în perioada 31 iulie – 2 august 2026.

Programul transmisiunilor:

• Sâmbătă, 1 august, ora 11:05 – semifinale și finale (transmisiune directă), cu reluare în aceeași zi, de la ora 21:10;

• Duminică, 2 august, ora 12:05 – semifinale și finale (transmisiune directă), cu reluare în aceeași zi, de la ora 21:10.

Comentariul va fi asigurat de Monica Bucur.

„Campionatele Europene de canotaj din Italia adună la start 434 de sportivi din 31 de țări, competiția fiind găzduită de italieni pe lacul Varese, recunoscut internațional pentru condițiile excelente de concurs. Cu mai puțin de o lună înaintea Campionatelor Mondiale de la Amsterdam, România aliniază la această competiție un contingent puternic, având ca obiectiv nu doar câștigarea de medalii la Europene, ci și găsirea formei maxime pentru Campionatele Mondiale din luna august. Din delegație face parte și Bianca Ifteni, cea care, la sfârșitul săptămânii trecute, a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale U23. TVR Sport va transmite sâmbătă și duminică lupta pentru medalii”, a spus Monica Bucur.

România va fi reprezentată la Varese de 41 de sportivi, înscriși în 14 echipaje, dintre care 12 olimpice și două neolimpice. Totodată, Federația Română de Canotaj va fi prezentă, în premieră, și în proba paralimpică.

România va fi reprezentată de următoarele echipaje:

• Simplu vâsle masculin: Mihai Chiruță;

• Dublu vâsle masculin: Marian Enache, Andrei Lungu;

• Patru vâsle masculin: Mihăiță Țigănescu, Andrei Cornea, Florin Horodișteanu, Ioan Prundeanu;

• Dublu rame masculin: Ștefan Berariu, Florin Lehaci;

• Patru rame masculin: Ciprian Tudosă, Vlad Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Cosmin Pleșescu;

• 8+1 masculin: Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Florin Arteni, Sergiu Bejan, Constantin Adam, Fabrizio Scripcariu și Rucsandra Bucșă.