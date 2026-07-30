De peste 160 de ani în slujba culturii românești. Povestea „Societății” din Bucovina, la TVR INFO

TVRINFO

Documentarul „Bucovina – Societatea pentru Cultura și Literatura Română” se vede sâmbătă, 1 august, de la ora 19.00, la TVR INFO, aducând în prim-plan istoria unei instituții ce a contribuit decisiv la păstrarea identității românești prin cultură, educație și memorie.

Cu o tradiție de peste 160 de ani, Societatea pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina este un reper al vieții culturale românești. Povestea acestei organizații emblematice este spusă în documentarul „Bucovina – Societatea pentru Cultura și Literatura Română”, semnat de realizatorul TVR Iași Horia Gumeni. Îl urmărim în prima seară de august, de la ora 19.00, la TVR INFO.

Povestea începe la 1 mai 1862, la Cernăuți, când, în contextul revenirii la un regim constituțional în Imperiul Habsburgic, un grup de boieri și intelectuali români, în frunte cu frații Gheorghe și Alexandru Hurmuzachi, sprijiniți de preoțimea românească din Bucovina, înființează „Reuniunea pentru leptură”. În 1869, aceasta își schimbă numele în Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, titulatură sub care își desfășoară activitatea și astăzi, după reactivarea din 1990. De-a lungul existenței sale, Societatea a înființat biblioteci, internate, tipografii și edituri, a susținut publicații, conferințe, spectacole și universități populare, contribuind la formarea și consolidarea elitei culturale românești din Bucovina.

Spiritul în care a fost întemeiată organizația este surprins în discursul rostit de Alexandru Hurmuzachi la una dintre primele adunări ale Reuniunii, un adevărat testament pentru generațiile care aveau să-i ducă mai departe idealurile:

„Închei, prea onoraţilor Domni, că prea lung am cercat răbdarea Dumneavoastră; închei reînnoindu-vă salutarea comitetului, care totodată depune în mâinile Dumneavoastră misiunea care i-aţi încredinţat-o [acum un] an. Făcând aceasta, fie-ne iertat a exprima speranţa sigură că reuniunea va spori şi va creşte, fiindcă trebuie să recunoaştem cu toţii că ea este instituţiunea cea mai naţională în patrie, că ea reprezintă interesul cel mai sfânt şi cumpănitoriu, adică cultura naţională, că susţinerea şi întemeierea solidă a ei a devenit pentru noi toţi o cauză, o datorie de onoare naţională. Să trăiască dară şi să sporească Reuniunea Română!”

Documentarul urmărește atât momentele fondatoare ale Societății, cât și rolul esențial pe care aceasta l-a avut în marile momente ale istoriei Bucovinei. În toamna anului 1918, sala Societății a găzduit Marea Adunare Constituantă, care a ales Consiliul Național al Românilor din Bucovina și a pregătit drumul către istoricul vot al Unirii Bucovinei cu România, la 28 noiembrie 1918. Filmul readuce în atenție personalitățile care au construit și au susținut una dintre cele mai prestigioase organizații culturale românești și prezintă eforturile celor care, după reactivarea din 1990, i-au redat locul meritat în viața culturală a Bucovinei și a României.

Fidelă misiunii sale, Societatea continuă și astăzi să promoveze cultura, literatura și educația în limba română, să valorifice patrimoniul istoric și spiritual al Bucovinei și să încurajeze dialogul între generații prin conferințe, lansări de carte, expoziții, publicații și proiecte dedicate tinerilor. Activitatea sa demonstrează că idealurile formulate în urmă cu mai bine de un secol și jumătate rămân la fel de actuale: cultura este temelia identității și a continuității unei comunități.

Documentarul „Bucovina – Societatea pentru Cultura și Literatura Română”, semnat de Horia Gumeni, este o invitație la redescoperirea unei istorii impresionante și a unei instituții care continuă să slujească valorile culturale românești. Sâmbătă, 1 august, de la ora 19.00, la TVR INFO.

foto: capturi documentar