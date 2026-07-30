Universitatea de Vară, la Băile Tușnad | VIDEO

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Cea de-a 35-a ediție a Universității de Vară de la Băile Tușnad, cunoscută și sub denumirea de Tusványos, a reunit peste șapte mii de participanți, confirmându-și statutul de eveniment de referință în peisajul cultural și politic regional.

Manifestarea a oferit o platformă diversificată pentru dezbateri substanțiale pe teme politice, sociale și culturale, completate armonios de o serie de concerte live, consolidând astfel dimensiunea sa multidimensională.

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Un aspect notabil al ediției din acest an a fost absența conducerii Organizației Naționale a UDMR de la prelegerea desfășurată în cadrul Universității.



Acest detaliu, deși nu i-a diminuat amploarea, merită o analiză ulterioară în contextul dinamicii politice interne.



Succesul și relevanța evenimentului sunt subliniate de anunțul organizatorilor privind continuitatea acestuia, o nouă ediție fiind deja programată pentru anul viitor. Această perspectivă reconfirmă importanța Tusványos ca forum de dialog și interacțiune, contribuind la vitalitatea spațiului public și la promovarea valorilor culturale și identitare.