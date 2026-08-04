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Hora care unește generații | VIDEO

publicat: Marţi, 04 August 2026

TVRMOLDOVA  TVRMOLDOVA 

Cahul, un oraș pitoresc din sudul Republicii Moldova, poartă cu mândrie titlul de „capitala horelor”.

 

În fiecare duminică, Piața Horelor din centrul orașului devine epicentrul unei manifestări culturale autentice, unde, de la mic la mare, localnicii se prind în dans, trăind la unison bucuria comuniunii. Această tradiție, transmisă din generație în generație, capătă o amploare deosebită în lunile de vară. Este perioada când Diaspora revine acasă, iar dorul de tot ceea ce este autentic românesc îi împinge pe acești fii ai meleagurilor moldovenești în Piața Horelor.


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Aici, în ritmurile amețitoare ale muzicii populare și în pașii sincronizați ai dansului, ei își alină dorul de casă, de rădăcini, de identitate. Horele din Cahul nu sunt doar simple dansuri, ci veritabile punți de legătură între trecut și prezent, între generații și între inimi. Ele reprezintă un simbol al spiritului moldovenesc, o dovadă a continuității și a rezistenței culturale. Cahul, prin horele sale, ne amintește de frumusețea și puterea tradițiilor, de importanța comunității și de bucuria simplă a comuniunii. Este un exemplu elocvent al modului în care cultura populară poate uni și inspira, transformând un simplu oraș într-un sanctuar al autenticității românești.
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Tag-uri: cahul, hora ca uneste generatii, TVR Moldova

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Hora care unește generații | VIDEO

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