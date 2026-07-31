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Federația SANITAS suspendă temporar greva generală din sistemul sanitar

publicat: Vineri, 31 Iulie 2026
 TVRINFO 

Federația SANITAS a decis suspendarea grevei generale din sistemul public de sănătate și asistență socială, acordând autorităților un răgaz pentru reevaluarea procesului de legiferare.

 

Decizia, luată de conducerea sindicală după runde maraton de consultări tehnice, reduce presiunea directă asupra unităților spitalicești și asupra pacienților, dar nu marchează închiderea conflictului de muncă. Reprezentanții angajaților avertizează că acțiunile de protest vor fi reluate de îndată ce un proiect normativ dezavantajos va fi înregistrat pe ordinea de zi a Parlamentului.

Tensiunile salariale persistă după ce analizele detaliate desfășurate la nivel guvernamental, cu participarea experților internaționali și a altor organizații sindicale, au confirmat că propunerea legislativă actuală ar genera scăderi de venituri pentru un procent semnificativ din personal. Diminuările financiare ar afecta cu precădere angajații din sectoarele cu un grad ridicat de risc și dificultate, precum unitățile de primiri urgențe, serviciile de ambulanță sau secțiile de terapie intensivă. În sprijinul poziției sindicale vine și o decizie recentă a Curții de Apel București, care a dispus suspendarea procedurii de promovare a proiectului publicat de ministerul de resort până la tranșarea definitivă a cauzei în instanță.

În ciuda suspendării temporare a încetării activității, salariații din sistem vor continua acțiunile simbolice de protest, purtând banderole albe, și vor rămâne pregătiți să reia greva fără parcurgerea etapelor procedurale prealabile. Sindicatele condiționează deblocarea definitivă a dialogului de redactarea unei noi variante a Legii salarizării, proces ce ar trebui derulat pe parcursul mai multor luni de negocieri transparente, exclusiv cu un Guvern investit cu puteri depline sau direct cu forul legislativ. Reprezentanții lucrătorilor resping adoptarea precipitată a unor măsuri sub presiunea unor termene-limită, invocând necesitatea asigurării unui echilibru economic și a unei grile echitabile de salarizare.

Protestul din sectorul sanitar a obținut deja primele rezultate la nivel legislativ prin deblocarea angajărilor în unitățile medicale. Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, un amendament care permite ocuparea posturilor vacante din spitale în limita bugetelor deja aprobate. Demersul viitor al Federației SANITAS va fi susținut de cele cinci mari confederații sindicale naționale, care solicită unitar eliminarea inechităților din sectorul bugetar și elaborarea unui cadru normativ sustenabil pentru toți angajații din domeniul public.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: grevă generală, grevă spitale, legea salarizarii, lipsă personal spitale, Ministerul Sănătăţii, salarii asistenți medicali, salarii medici, sanitas, sistem medical

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