„Cerul” trupei Proconsul – a şasea cea mai votată piesă în concursul „Cerbul de Aur Nostalgia”

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Perioada de votare a celor 70 de piese ce au cucerit inimile românilor la Festivalul Cerbul de Aur s-a încheiat.

În 2001, trofeul Cerbul de Aur a fost câștigat, pentru prima dată, de o trupă pop-rock din România. Proconsul a cucerit juriul cu piesa „Cerul”, devenită rapid un hit al muzicii românești. Iată că, după 25 de ani, melodia se numără printre favoritele românilor, ea clasându-se pe cea de-a şasea poziţie în top 70 cele mai iubite piese interpretate pe scena Cerbului de Aur. Toate cele 70 de melodii pot fi revăzute în continuare pe tvrplus.ro.

Înființată în 1999, trupa Proconsul reprezintă una dintre cele mai longevive și respectate prezențe din muzica românească a momentului, care s-a impus rapid printr-un stil melodic pop-rock, cu versuri sensibile și bine ancorate în realitate. În 2001, formația a intrat în istoria peisajului muzical autohton, devenind prima trupă de gen care a câștigat Trofeul Cerbul de Aur, cu această baladă specială.

„Specială pentru sufletul meu și, din acest motiv, a luat naștere foarte repede. Textul piesei Cerul a fost scris într-un sfert de oră! Deci, în aproximativ 15 minute. M-am gândit la mama mea, pe care, la vremea aceea o pierdusem de puțin timp și mi-a venit să cânt și să scriu așa…”, a povestit Bodo, solistul Proconsul, într-un interviu acordat exclusiv pentru TVR.

Cariera trupei Proconsul a continuat în mod susținut după această consacrare. În același an, a fost lansat albumul „Mi-ai luat inima”, care conținea, alături de „Cerul”, alte piese ce au devenit hituri: „Zbor”, „Spune-mi despre noi”, „Despre tine”. În anul următor, albumul a fost reeditat într-o versiune specială ce includea piesa „Mama Terra”, realizată în colaborare cu elevii unei școli internaționale din București.

„Cerbul de Aur este un loc în care am trăit un vis, în care visul a devenit realitate și ne-am bucurat ca niște copii de trofeul câștigat”, a mai mărturisit Bodo.

Pentru a participa la concursul Cerbul de Aur Nostalgia, fanii TVR au accesat platforma https://tvrplus.ro, au votat piesa preferată și au interacționat cu postările oficiale dedicate concursului „Cerbul de Aur Nostalgia”, publicate pe conturile oficiale de social media ale TVR.

Premiul concursului este o excursie pe litoralul românesc, la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia, câștigat, prin tragere la sorți, de unul dintre participanţii la concurs. Intră pe paginile oficiale de social media ale Televiziunii Române şi află cine este fericitul câştigător!