CONCACAF respinge planul FIFA de privatizare parțială a activităților comerciale

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Organizația CONCACAF, forul tutelar al fotbalului din America de Nord, America Centrală și Caraibe, a anunțat oficial respingerea planului propus de FIFA privind deschiderea operațiunilor sale către capitalul privat.

Decizia a fost adoptată în unanimitate de cele 41 de federații naționale membre în cadrul unei reuniuni extraordinare. Refuzul categoric subliniază o opoziție fermă față de externalizarea activităților comerciale ale forului mondial, menținând poziția că gestiunea patrimoniului sportiv trebuie să rămână exclusiv în responsabilitatea structurilor fotbalistice tradiționale.

Proiectul contestat prevedea înființarea unei entități corporative dedicate, denumită FIFA Forward Enterprise, concepută pentru a administra drepturile de transmisie, contractele de sponsorizare, vânzarea de bilete și licențierea marilor competiții internaționale. Deși planul structura participația investitorilor privați la un pachet minoritar de douăzeci la sută, iar FIFA își rezerva controlul absolut asupra reglementărilor, calendarului și guvernanței sportive, argumentele economice avansate nu au convins membrii CONCACAF.

Reprezentanții zonei continentale au ridicat semne de întrebare majore cu privire la lipsa de transparență și la ritmul accelerat în care s-a încercat impunerea proiectului, fără o analiză prealabilă din partea organelor de conducere competente ale FIFA. Totodată, a fost contestată necesitatea atragerii de capital privat pentru finanțarea programelor globale de dezvoltare în contextul în care forul mondial a înregistrat recent venituri record. Reprezentanții CONCACAF au fost mandatați să solicite oficial conducerii FIFA respectarea strictă a statutelor și a procedurilor democratice de guvernanță.

Refuzul CONCACAF amplifică o criză de legitimitate pentru proiectul FIFA, adăugându-se poziției extrem de dure adoptate de UEFA. Forul european a respins la rândul său inițiativa comercială, amenințând chiar cu boicotarea viitoarelor ediții ale Cupei Mondiale. Deși forul din America de Nord și Caraibe nu a recurs la un ultimatum radical, convergența de opinii dintre marile confederații semnalează o rezistență instituțională masivă împotriva corporatizării fotbalului internațional și a modificării modelului tradițional de administrare a resurselor sportive.

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