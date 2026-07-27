Inițiative pentru evitarea traumatismelor craniene în fotbal

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Clubul italian Como, din Serie A, a lansat o inițiativă de pionierat în cadrul academiei sale de tineret, implementând o strategie menită să reducă impactul loviturilor la nivelul capului și riscul de traumatisme craniene.

Măsura centrală a acestui program constă în interzicerea completă a lovirii mingii cu capul la grupele de vârstă sub zece ani, atât în timpul antrenamentelor, cât și în meciurile oficiale. Decizia reflectă o preocupare tot mai accentuată în sportul de performanță pentru protejarea sănătății neurologice a tinerilor sportivi aflați în etape critice de dezvoltare biologică.

Proiectul a fost elaborat cu sprijinul fostului internațional francez Raphaël Varane, membru în consiliul de administrație al grupării lombarde. Fostul campion mondial a atras atenția în mod repetat asupra pericolelor asociate microtraumatismelor cerebrale acumulate pe parcursul carierei. Programul prevede o reintroducere treptată a jocului aerian: pentru categoria sub unsprezece ani, inițierea tehnică se va face exclusiv spre finalul sezonului, folosind mingi ușoare din cauciuc, în timp ce la categoriile superioare vor fi impuse limite stricte privind numărul de lovituri cu capul permise pe sesiune și presiunea de umflare a baloanelor.

Demersul clubului italian este susținut de o literatură științifică tot mai vastă. Cercetările neuroștiințifice și studiile epidemiologice desfășurate în ultimul deceniu, printre care se numără celebrul studiu FIELD realizat de Universitatea din Glasgow, au arătat că foștii fotbaliști profesioniști prezintă un risc semnificativ mai ridicat de a dezvolta afecțiuni neurodegenerative, cum ar fi encefalopatia traumatică cronică sau demența, comparativ cu populația generală. Oamenii de știință explică faptul că creierul copiilor este deosebit de vulnerabil la forțele de accelerație și declerație provocate de impactul repetat cu mingea, din cauza dezvoltării incomplete a musculaturii gâtului și a procesului de mielinizare neuronală aflat în desfășurare.

Măsura adoptată de Como se aliniază unor reglementări similare deja existente la nivel internațional. Federațiile de fotbal din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda au restricționat de mai mulți ani lovirea mingii cu capul la antrenamentele pentru copiii sub doisprezece ani, iar Franța a impus interdicții similare pentru categoriile juvenile mici. Aceste reforme au fost accelerate și de presiunea juridică exercitată de foști jucători sau de familiile acestora, care au acționat în instanță forurile tutelare din cauza lipsei de măsuri preventive istorice. Prin noul protocol, clubul din Serie A își propune să creeze un model sustenabil de pregătire, prioritizând siguranța fizică a copiilor fără a compromite dezvoltarea lor tehnică pe termen lung.

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sursa foto: shutterstock/SCHAMIN