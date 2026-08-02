Anda Călugăreanu cu „N-am noroc” – a cincea cea mai votată piesă în concursul „Cerbul de Aur Nostalgia”

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Perioada de votare a celor 70 de piese ce au cucerit inimile românilor la Festivalul Cerbul de Aur s-a încheiat.

Interpretarea piesei „N-am noroc” de către Anda Călugăreanu la Festivalul Cerbul de Aur este considerată una dintre aparițiile care au contribuit la consacrarea ei în muzica ușoară românească. La ediția a II-a a festivalului, desfășurată în 1969, Anda Călugăreanu a obținut o mențiune, rezultat remarcabil pentru o artistă aflată încă la începutul carierei.

La peste jumătate de veac după momentul Andei Călugăreanu la Braşov, melodia se numără printre favoritele românilor, ea clasându-se pe cea de-a cincea poziţie în top 70 cele mai iubite piese interpretate pe scena Cerbului de Aur. Toate cele 70 de melodii pot fi revăzute în continuare pe tvrplus.ro.

Prima apariție mai importantă a fost cu formația Sincron, la Sala Palatului din București, în anul 1965. A colaborat ani de-a rândul la Cenaclul Flacăra. O perioadă destul de îndelungată a format, împreună cu actorii Dan Tufaru, cu care a și fost căsătorită, și Florian Pittiș, un trio muzical-cupletistic, în regia lui Alexandru Bocăneț, unul dintre punctele de atracție ale spectacolelor de divertisment ale Televiziunii Române. Rămân celebre, de asemenea, cupletele sale alături de Toma Caragiu.

Începând cu jumătatea anilor '70, Anda Călugăreanu și-a descoperit o nouă vocație – muzica folk, luând parte la numeroase festivaluri și turnee în țară și peste hotare.

Pentru a participa la concursul Cerbul de Aur Nostalgia, fanii TVR au accesat platforma https://tvrplus.ro, au votat piesa preferată și au interacționat cu postările oficiale dedicate concursului „Cerbul de Aur Nostalgia”, publicate pe conturile oficiale de social media ale TVR.

Premiul concursului este o excursie pe litoralul românesc, la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia, câștigat, prin tragere la sorți, de unul dintre participanţii la concurs. Intră pe paginile oficiale de social media ale Televiziunii Române şi află cine este fericitul câştigător!