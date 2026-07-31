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„E cool să fii cult!”, în curând la TVR 1 și TVR 2

publicat: Vineri, 31 Iulie 2026

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Un spectacol în care muzica simfonică, tehnologia și energia noii generații se întâlnesc într-o producție de mari dimensiuni va ajunge în curând pe micile ecrane. Televiziunea Română va difuza în curând la TVR 1 și TVR 2, evenimentul „E cool să fii cult!”, desfășurat pe 25 iulie, pe faleza Cazinoului din Constanța, în fața a peste 5.000 de spectatori.

 

(w882) E cool sÄƒ

Realizat într-un decor spectaculos, având drept fundal emblematicul Cazinou recent restaurat, evenimentul a propus o experiență artistică în care patrimoniul arhitectural, muzica, tehnologia și artele vizuale au construit împreună un discurs despre identitate, educație și puterea culturii de a inspira noile generații.

(w882) E cool sÄƒOrganizat de Fundația „Victoria Copiilor prin Educație”, în parteneriat cu Cazinoul Constanța și Primăria Municipiului Constanța, proiectul a avut ca temă „Rădăcini adânci și aripi puternice”, pornind de la ideea că tinerii își pot construi viitorul doar atunci când își cunosc valorile și reperele culturale.

Cazinoul din Constanța, transformat într-o scenă multimedia

(w882) E cool sÄƒElementul central al spectacolului l-a constituit impresionantul show de video mapping, proiectat pe fațada Cazinoului. Imaginile, create special pentru acest eveniment, au fost sincronizate cu muzica interpretată live de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, sub bagheta compozitorului și dirijorului Andrei Tudor, transformând clădirea-simbol a Constanței într-un veritabil personaj al spectacolului.

(w882) E cool sÄƒProgramul artistic a alternat lucrări orchestrale, recitaluri susținute de tineri interpreți și momente coregrafice, într-o construcție scenică în care muzica clasică a dialogat permanent cu tehnologia și cu limbajul vizual contemporan.

(w882) E cool sÄƒPe scenă au urcat Rareș Prisacariu, Alessia Pop, Corul de copii și tineret „Maestra”, dansatorii trupei Eunoya, iar finalul serii a adus o incursiune în universul muzicii electronice prin setul susținut de DJ Roberto Godini, demonstrând că granițele dintre genurile muzicale pot fi depășite atunci când mesajul este unul comun: cultura poate fi vie, accesibilă și relevantă pentru toate generațiile.

Momente dedicate unor simboluri ale României

Printre cele mai emoționante secvențe ale serii s-au numărat două creații multimedia concepute special pentru acest eveniment.

(w882) E cool sÄƒPrimul moment a celebrat una dintre cele mai importante performanțe din istoria sportului românesc: Nadia Comăneci și primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Pe acordurile celebrei teme muzicale Nadia's Theme, publicul a urmărit o reconstituire artistică a momentului care a făcut înconjurul lumii și care continuă să simbolizeze excelența, disciplina și perseverența.

(w882) E cool sÄƒAl doilea moment memorabil a fost dedicat Televiziunii Române care anul viitor va împlini 70 de ani de existență.

Copiii și tinerii, în centrul proiectului

(w882) E cool sÄƒDincolo de dimensiunea spectaculoasă a producției, „E cool să fii cult!” a avut o puternică miză educațională. Organizatorii și-au propus să aducă în prim-plan talentul noii generații și să demonstreze că educația prin cultură poate deveni un instrument autentic de dezvoltare personală.

(w882) E cool sÄƒCopiii și tinerii invitați pe scenă nu au fost doar interpreți, ci adevărații protagoniști ai unui proiect care vorbește despre creativitate, încredere și responsabilitate, într-un dialog firesc între patrimoniu, artă și viitor.

Prin preluarea acestui eveniment, Televiziunea Română oferă publicului din întreaga țară ocazia de a urmări o producție complexă, realizată într-unul dintre cele mai spectaculoase spații culturale din România, în care muzica, vizualul și tehnologia construiesc împreună o pledoarie pentru educație și cultură.

(w882) E cool sÄƒData și ora difuzării la TVR 1 și TVR 2 vor fi anunțate în curând.

 

Tag-uri: Cazino, Constanta, E cool să fii cult, scena multimedia, TVR 1, TVR 2

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