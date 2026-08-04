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Piesa Angelei Similea „După noapte vine zi” – pe podium şi acum în inimile publicului: locul 3 în concursul „Cerbul de Aur Nostalgia”

publicat: Marţi, 04 August 2026

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Perioada de votare a celor 70 de piese ce au cucerit inimile românilor la Festivalul Cerbul de Aur s-a încheiat.

 

Interpretarea piesei „După noapte vine zi” de către Angela Similea la Festivalul Internațional Cerbul de Aur a reprezentat momentul care a lansat-o definitiv în prim-planul muzicii ușoare românești. La ediția din 1970, Angela Similea a concurat cu piesele „După noapte vine zi” și „Amurgul”. Evoluția sa a fost apreciată atât de juriu, cât și de public, iar artista a obținut Cerbul de Argint (Premiul al II-lea), una dintre cele mai importante distincții ale competiției. În top 70 cele mai iubite piese interpretate pe scena Cerbului de Aur, „După noapte vine zi” se află pe poziţia a treia. Toate cele 70 de melodii pot fi revăzute în continuare pe tvrplus.ro.

În ciuda împotrivirii mamei, care îşi dorea pentru Angela o carieră care să îi ofere siguranţă financiară, artista urmează cursurile Şcolii Populare de Arte. Debutează în 1969 la Festivalul național de muzică ușoară de la Mamaia, la a cincea ediție a acestuia, la secțiunea „Interpretare”, fără a fi, însă, premiată. Un an mai târziu, însă, succesul de pe scena Cerbului de Aur îi aduce recunoaştere şi o aşază între cei mai talentaţi interpreţi ai generaţiei sale. Ulterior, colaborarea cu Televiziunea Română îi creşte notorietatea, Angela Similea câştigându-şi apelativul de „Doamna muzicii ușoare românești”.

 

Pentru a participa la concursul Cerbul de Aur Nostalgia, fanii TVR au accesat platforma https://tvrplus.ro, au votat piesa preferată și au interacționat cu postările oficiale dedicate concursului „Cerbul de Aur Nostalgia”, publicate pe conturile oficiale de social media ale TVR.

Premiul concursului este o excursie pe litoralul românesc, la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia, câștigat, prin tragere la sorți, de unul dintre participanţii la concurs. Intră pe paginile oficiale de social media ale Televiziunii Române şi află cine este fericitul câştigător!

Tag-uri: Angela Similea, Cerbul de Aur, concurs, După noapte vine zi, nostalgia, top 70, TVR 70

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