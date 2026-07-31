EVENIMENT ESTIVAL - Taberele ARC – Acolo unde începe ACASĂ

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Pentru mii de copii români din diaspora și din comunitățile istorice, vara înseamnă, înainte de toate, o reîntâlnire cu România.

Organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, programul Taberele ARC a devenit, de aproape două decenii, una dintre cele mai frumoase punți între noile generații și țara din care își au rădăcinile.

Ediția din acest an este cea mai amplă de până acum și reunește aproape 9.000 de copii și tineri, veniți să descopere limba română, tradițiile, patrimoniul și valorile care definesc identitatea românească.

Atmosfera de sărbătoare a început încă de la ceremonia inaugurală, unde muzica, dansul și momentele artistice au dat tonul unei veri pline de emoții și descoperiri. Un moment deosebit l-au oferit copiii români din Ucraina, care au transmis, prin cântec și dans, un mesaj de speranță, demnitate și atașament față de identitatea românească.

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” copiii nu au făcut doar o vizită. Au descoperit o parte din povestea poporului din care fac parte.

Pentru mulți dintre ei, a fost prima întâlnire cu universul satului românesc, o experiență care i-a ajutat să înțeleagă mai bine valorile și rădăcinile pe care le poartă cu ei, oriunde ar trăi.

Printre experiențele memorabile s-a numărat și vizita la Televiziunea Română, unde participanții au descoperit culisele televiziunii publice și au aflat cum iau naștere emisiunile dedicate românilor din țară și din afara granițelor.

Dincolo de activități și excursii, Taberele ARC oferă copiilor ceva neprețuit: sentimentul apartenenței. Îi ajută să-și cunoască rădăcinile, să lege prietenii și să descopere că, indiferent unde trăiesc, România rămâne locul în care se întorc, de fiecare dată, cu sufletul.

Poate tocmai de aceea, pentru mii de copii români de pretutindeni, Taberele ARC sunt locul unde începe ACASĂ.

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Eveniment estival - Taberele ARC – Acolo unde începe ACASĂ

TVR1, TVR Internaţional și TVR+, sâmbătă, 8 august, ora 09.00

Director de imagine: Vlad Micu

Realizator şi producător: Liliana Văduva

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