loader
Foto

Galerie foto

La pas prin „Parisul Albaniei”, la „Hai-Hui… cu Marina!”

publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026

PROMO  TVR2 

Peste 90% dintre albanezii care s-au refugiat în România sunt din oraşul Korcha. Suficient pentru ca Marina Almăşan şi Cătălin Soci să pornească într-o nouă aventură. Îi însoţim şi noi miercuri, 3 iunie, de la ora 20.05, la TVR 2.

 

Marina Almășan
Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

„Patria şi mama nu se uită niciodată”, spune un vechi proverb albanez. Pe 3 iunie, suntem invitaţi să cunoaştem o părticică din ţara care a primit cu multă căldură echipa „Hai-Hui... cu Marina!”, unul dintre locurile unde memoria aromână încă trăiește firesc, strecurată în numele de familie, în cântece vechi, în biserici și în poveștile rostite pe la mesele cu lume multă. „Am ajuns într-un loc unde trecutul nu a dispărut, ci continuă să respire tăcut printre oameni și pietre vechi, asemenea unei amintiri care refuză să se stingă”, spune Marina Almăşan, aşteptându-ne să o urmăm într-o plimbare prin minunatul oraş Korcha, cunoscut drept „Micul Paris” al Albaniei. Miercuri, de la 20.05, la TVR 2.

(w882) Albania /

„La o oră zbor de Bucureşti, aterizezi în Tirana, capitala unei ţări pe cât de frumoasă, pe atât de necunoscută. Dar nu Tirana va fi subiectul ediţiei noastre de azi: Elvis Toci, consulul onorific al României la Korcha, ne-a arătat miezul aromânilor din Albania. Le-am ascultat acestora poveştile, le-am gustat bunătăţile, le-am vizitat bisericile, le-am ascultat muzica şi am participat şi la câteva evenimente drăgălaşe”, mai spune Marina, dezvăluind o parte din ceea ce vom vedea în emisiunea de la TVR 2.

O oprire de menţionat este la Catedrala Ortodoxă „Învierea Domnului”. Vom descoperi una dintre cele mai mari biserici din Balcani și un simbol al renașterii religioase din această zonă. Câteva detalii despre acest obiectiv ne oferă tot Marina Almăşan, drumeţ „de profesie”, căreia Albania nu îi e străină, ba chiar i-a dedicat şi unul dintre volumele de călătorie publicate de ea. „Catedrala se află chiar în centrul orașului Korçë, construită fiind în anul 1995 şi ridicată pe locul fostei Catedrale Sf. Gheorghe, care a fost distrusă în 1968 de regimul comunist ateu. Are un stil bizantin modern, dominată de o cupolă mare și o fațadă în culori vibrante. Intră în ea chiar și 1.000 de credincioși. Deși exteriorul este atât de masiv cum îl vedeți, interiorul este luminos și modest, fiind marcat de un iconostas superb, sculptat în lemn și fresce colorate.”

(w500) catedrala

(w882) Albania /

De vizitat la Korcha este şi Casa Românească, o frumoasă clădire ce adăposteşte muzeul unuia dintre cei mai mari fotografi ai lumii, Gjon Mili. „Unul dintre fotografii cei mai inovatori ai secolului XX și una dintre marile personalități artistice de origine albaneză, s-a născut în 1904 la Korçë, a trăit cativa ani buni în România (a învățat la Liceul Gh. Lazăr), iar mai târziu a emigrat în Statele Unite, unde a studiat ingineria la Massachusetts Institute of Technology. Mili a devenit celebru pentru felul revoluționar în care folosea lumina și fotografia de mare viteză. A lucrat zeci de ani pentru celebra revistă Life și a fotografiat unele dintre cele mai mari figuri culturale ale epocii, printre care Pablo Picasso, Salvador Dalí, Alfred Hitchcock și numeroși muzicieni de jazz”, ne explică Marina.

(w500) Casa Roman

Dacă adăugăm că Imnul naţional al Albaniei este scris de Ciprian Porumbescu – „Pe-al nostru steag e scris Unire”, tradus de Aleksander Stavri Drenova, poet albanez din România – şi că Nicolae Iorga este cel care a redactat prima Istorie a Albaniei, publicată în 1919, avem deja suficiente argumente să acceptăm plimbarea propusă de Marina Almăşan şi Cătălin Soci pe 3 iunie, prin unul dintre cele mai frumoase oraşe albaneze. „Hai-Hui... cu Marina!” se vede de la ora 20.05, la TVR 2.

(w882) Albania /

***

Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).

Tag-uri: Albania, Corcea, Hai-Hui… cu Marina, Korcha, Marina Almasan, travel, TVR 2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

A nu uita! Aceasta vine... tocmai din Țara Vrancei. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

A nu uita! Aceasta vine... tocmai din Țara Vrancei. Duminică, la „Exclusiv în România”

Descoperim şirul spectaculos al fântânilor cu cumpănă din vatra satului, întâlnim un om care construiește România la scară mică. Facem o ...

La pas prin „Parisul Albaniei”, la „Hai-Hui… cu Marina!”

  PROMO     TVR2 

La pas prin „Parisul Albaniei”, la „Hai-Hui… cu Marina!”

Peste 90% dintre albanezii care s-au refugiat în România sunt din oraşul Korcha. Suficient pentru ca Marina Almăşan şi Cătălin Soci să pornească ...

Medicina viitorului, tratamente minim invazive și inteligența artificială, într-o nouă ediție „Un doctor pentru dumneavoastră”

  RECOMANDARI     TVRI 

Medicina viitorului, tratamente minim invazive și inteligența artificială, într-o nouă ediție „Un doctor pentru dumneavoastră”

„Un doctor pentru dumneavoastră” aduce în prim-plan un domeniu medical aflat la granița dintre tehnologie avansată, imagistică de înaltă precizie ...

Georgia – România 1-1, în amicalul de la Tbilisi la revenirea lui Hagi la echipa națională

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Georgia – România 1-1, în amicalul de la Tbilisi la revenirea lui Hagi la echipa națională

Confruntarea amicală disputată în deplasare, la Tbilisi, a marcat un moment istoric pentru fotbalul autohton, reprezentând primul meci din ...

Mii de mici exploratori au cucerit Televiziunea Română de 1 Iunie

  TVRINFO     TVR1   TVR2   TVRINFO 

Mii de mici exploratori au cucerit Televiziunea Română de 1 Iunie

Mii de vizitatori într-o singură zi, cinci ore de transmisie live, şapte tururi ghidate, zeci de ore de pregătire, multe ore de stat în picioare! ...

Generația de aur a teatrului românesc, celebrată la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVR.RO 

Generația de aur a teatrului românesc, celebrată la TVR Cultural

Nou ă săptămâ ni, nou ă mari actori ș i zeci de spectacole de arhivă, într-un proiect  care marchează 70 de ani de la absolvirea ...

În inima celui mai mare târg de carte din România: ediții speciale Bookfest 2026, în direct la TVR Cultural

  INFO-CULTURAL     TVRCULTURAL 

În inima celui mai mare târg de carte din România: ediții speciale Bookfest 2026, în direct la TVR Cultural

Cinci zile de ediții speciale, dezbateri și întâlniri cu cei mai importanți scriitori și editori ai momentului la Romexpo

Secretele unei mări unice. Documentarul „Adâncurile oceanelor: Tainele Mării Roşii” se vede în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Secretele unei mări unice. Documentarul „Adâncurile oceanelor: Tainele Mării Roşii” se vede în premieră la TVR 1

Imagini din adâncurile mării cum nu s-a mai văzut până acum! Aventura de explorare a apelor de adâncime ale Mării Roşii poate fi urmărită la TVR ...

„AI idee?” Examenele... frică şi presiune asupra tinerilor – în dezbatere, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„AI idee?” Examenele... frică şi presiune asupra tinerilor – în dezbatere, la TVR 2

Când devin emoțiile un pericol? Și mai ales cine îi ajută pe copii să nu clacheze? Corina Dobre şi invitaţii ei vorbesc despre presiunea ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Sacra Europa": Cipru

Echipa "Cap Compas" vă propune sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17:30, la TVR 2 și TVR+, o ediție "Sacra Europa": Cipru.

Ilegal în România de trei ani. Tânăr migrant din Bangladesh: Este foarte greu și foarte stresant. Mulțumesc Guvernului român că ne-a dat o șansă

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Ilegal în România de trei ani. Tânăr migrant din Bangladesh: Este foarte greu și foarte stresant. Mulțumesc Guvernului român că ne-a dat o șansă

X. nu și-a mai văzut familia de trei ani. De tot atâta timp, trăiește ilegal în România, după ce unul dintre patronii la care a fost angajat nu ...

Sorana Cîrstea, în sferturile de finală de la Roland Garros

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sorana Cîrstea, în sferturile de finală de la Roland Garros

Meciul Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva va fi primul pe arena Philippe Chatrier din complexul de la Porte d’Auteuil. Jucătoarele vor intra pe ...

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în regim de urgență

  TVRINFO     TVRINFO 

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în regim de urgență

La solicitarea expresă a României, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în regim de urgență, în scopul analizării impactului ...

Iuliana Tudor: „Desenam cu creta o grămadă de poveşti colorate, iar şotronul era maxima bucurie”

  VEDETE     TVR1 

Iuliana Tudor: „Desenam cu creta o grămadă de poveşti colorate, iar şotronul era maxima bucurie”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

„Adăpost” – un documentar despre România vulnerabilă, dar și despre România care ajută, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Adăpost” – un documentar despre România vulnerabilă, dar și despre România care ajută, la „Dosar România”

Despre omenie și nevoia de a ajuta. Despre oameni loviţi de soartă şi oameni care vin să ofere sprijin. Un film de văzut marţi, 2 iunie, de la ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate