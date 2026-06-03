La pas prin „Parisul Albaniei”, la „Hai-Hui… cu Marina!”

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Peste 90% dintre albanezii care s-au refugiat în România sunt din oraşul Korcha. Suficient pentru ca Marina Almăşan şi Cătălin Soci să pornească într-o nouă aventură. Îi însoţim şi noi miercuri, 3 iunie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Marina Almășan Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

„Patria şi mama nu se uită niciodată”, spune un vechi proverb albanez. Pe 3 iunie, suntem invitaţi să cunoaştem o părticică din ţara care a primit cu multă căldură echipa „Hai-Hui... cu Marina!”, unul dintre locurile unde memoria aromână încă trăiește firesc, strecurată în numele de familie, în cântece vechi, în biserici și în poveștile rostite pe la mesele cu lume multă. „Am ajuns într-un loc unde trecutul nu a dispărut, ci continuă să respire tăcut printre oameni și pietre vechi, asemenea unei amintiri care refuză să se stingă”, spune Marina Almăşan, aşteptându-ne să o urmăm într-o plimbare prin minunatul oraş Korcha, cunoscut drept „Micul Paris” al Albaniei. Miercuri, de la 20.05, la TVR 2.

„La o oră zbor de Bucureşti, aterizezi în Tirana, capitala unei ţări pe cât de frumoasă, pe atât de necunoscută. Dar nu Tirana va fi subiectul ediţiei noastre de azi: Elvis Toci, consulul onorific al României la Korcha, ne-a arătat miezul aromânilor din Albania. Le-am ascultat acestora poveştile, le-am gustat bunătăţile, le-am vizitat bisericile, le-am ascultat muzica şi am participat şi la câteva evenimente drăgălaşe”, mai spune Marina, dezvăluind o parte din ceea ce vom vedea în emisiunea de la TVR 2.

O oprire de menţionat este la Catedrala Ortodoxă „Învierea Domnului”. Vom descoperi una dintre cele mai mari biserici din Balcani și un simbol al renașterii religioase din această zonă. Câteva detalii despre acest obiectiv ne oferă tot Marina Almăşan, drumeţ „de profesie”, căreia Albania nu îi e străină, ba chiar i-a dedicat şi unul dintre volumele de călătorie publicate de ea. „Catedrala se află chiar în centrul orașului Korçë, construită fiind în anul 1995 şi ridicată pe locul fostei Catedrale Sf. Gheorghe, care a fost distrusă în 1968 de regimul comunist ateu. Are un stil bizantin modern, dominată de o cupolă mare și o fațadă în culori vibrante. Intră în ea chiar și 1.000 de credincioși. Deși exteriorul este atât de masiv cum îl vedeți, interiorul este luminos și modest, fiind marcat de un iconostas superb, sculptat în lemn și fresce colorate.”

De vizitat la Korcha este şi Casa Românească, o frumoasă clădire ce adăposteşte muzeul unuia dintre cei mai mari fotografi ai lumii, Gjon Mili. „Unul dintre fotografii cei mai inovatori ai secolului XX și una dintre marile personalități artistice de origine albaneză, s-a născut în 1904 la Korçë, a trăit cativa ani buni în România (a învățat la Liceul Gh. Lazăr), iar mai târziu a emigrat în Statele Unite, unde a studiat ingineria la Massachusetts Institute of Technology. Mili a devenit celebru pentru felul revoluționar în care folosea lumina și fotografia de mare viteză. A lucrat zeci de ani pentru celebra revistă Life și a fotografiat unele dintre cele mai mari figuri culturale ale epocii, printre care Pablo Picasso, Salvador Dalí, Alfred Hitchcock și numeroși muzicieni de jazz”, ne explică Marina.

Dacă adăugăm că Imnul naţional al Albaniei este scris de Ciprian Porumbescu – „Pe-al nostru steag e scris Unire”, tradus de Aleksander Stavri Drenova, poet albanez din România – şi că Nicolae Iorga este cel care a redactat prima Istorie a Albaniei, publicată în 1919, avem deja suficiente argumente să acceptăm plimbarea propusă de Marina Almăşan şi Cătălin Soci pe 3 iunie, prin unul dintre cele mai frumoase oraşe albaneze. „Hai-Hui... cu Marina!” se vede de la ora 20.05, la TVR 2.

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Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).