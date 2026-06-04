Gala Premiilor „Observator cultural” – ediţie aniversară, la TVR Cultural

PROMO TVRCULTURAL

Evenimentul ce recompensează meritele scriitorilor contemporani a ajuns la ediţia cu numărul 20. Gala de pe scena Teatrului Odeon din Capitală poate fi văzută la TVR Cultural sâmbătă, 6 iunie, de la ora 21.00.

„Observator cultural” – revista care, de 25 de ani, reflectă în paginile sale cele mai importante evenimente literare, artistice, sociale și politice, reprezentând un reper pe scena culturală românească – a ajuns la a XX-a ediție a Galei pe care o organizează anual la Teatrul Odeon. Demersul său de a oferi vizibilitate și recunoaștere literaturii române contemporane înregistrează, astfel, o ediţie aniversară, dedicată Anului literar 2025. Televiziunea Română difuzează evenimentul de gală sâmbătă, 6 iunie, de la ora 21.00, la TVR Cultural, partener media principal al Galei.

Premiile recompensează performanţele anului anterior la cinci categorii: „Proză“, „Poezie“, „Debut“, „Critică/Istorie/Teorie literară“, „Memorialistică/Eseu“. Acestora li se adaugă Premiul „Gheorghe Crăciun“ pentru opera omnia (acordat unei personalități din cultura română, pentru originalitatea și amploarea creației sale, dar și pentru impactul avut în domeniul său de activitate), Premiul Observator Lyceum, pentru proză (decis de un juriu de liceeni de la mai multe colegii naţionale din Bucureşti) și Premiul Observator Universitas, pentru poezie (decis de un juriu de studenți), precum și alte trei premii speciale, acordate de redacția „Observator cultural”, cu prilejul acestei ediții aniversare.

Trofeele oferite laureaţilor au fost create de Elena Dumitrescu, iar pentru Premiul Observator Lyceum, de Mircea Roman, ambii sculptori.

Gala Premiilor „Observator cultural” este un eveniment de înaltă ținută, care, prin palmaresul ediţiilor precedente şi prin prestigiul juriului, a devenit un punct de reper pe scena culturală a ultimilor ani. Anul acesta, momentul muzical este asigurat de Mihai Iordache (saxofon), iar amfitrionii Galei sunt, ca de obicei, Carmen Mușat și Matei Martin.

producător tv: Sînziana Miloşoiu

foto: Cătălina Flămânzeanu - www.observatorcultural.ro