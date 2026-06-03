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România și războiul dronelor. Clarificări şi analize, la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026

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O dronă a lovit un bloc din Galați săptămâna trecută. Jurnalistul Marian Voicu discută despre acest subiect cu Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice, Ministerul Apărării Naționale . Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17.00, într-o nouă ediţie ‟Breaking Fake News”.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Emisiunea care ne ajută să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate, “Breaking Fake News”, ne propune teme interesante la TVR 1 şi în ediţia de sâmbătă, 6 iunie. Iată ce urmărim, de la ora 17.00:

Săptămâna trecută, o dronă a lovit un bloc din Galați. Autoritățile române au stabilit că drona era rusească și că întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei. Kremlinul afirmă că sunt acuzații nefondate lansate cu scopul alimentării sentimentelor antirușesti și al accelerării implicării NATO în război.

„Povestea săptămânii” este, cu siguranţă, cea despre România și războiul dronelor. Tocmai de aceea, pentru clarificări suplimentare, Marian Voicu l-a invitat la ‟Breaking Fake News” pe Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice, din Ministerul Apărării Naționale. Urmărim dialogul lor sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

Folosirea platformelor matrimoniale online în zona frontului ruso-ucrainean se dovedeşte extrem de periculoasă pentru ambele tabere. Şi nu pentru că i-ar ajuta pe utilizatori să-şi găsească sufletul-pereche în țara vecină, ci din cauza exploatării reţelelor de dating de către serviciile secrete, care colectează astfel informaţii preţioase despre inamic. Totul despre „Dragoste și război informațional pe frontul ruso-ucrainean”, în rubrica „Revista presei fake”, cu Horia Grușcă.

La sfârșitul Războiului de Secesiune, veteranii din statele confederate se organizează și înființează o organizație care începe lupta pentru recâștigarea supremației albilor - Ku Klux Klanul. La „Istoria și istoriile sale”, Gabriela Avram ne prezintă „Ku Kux Klan – evoluția extremismului în SUA”.

Iar Zaiafet și Geminschi au aflat că o dronă rusească e mai puțin periculoasă decât mintea colectivă de pe Internet, care refuză să accepte realitatea și inventează cele mai fanteziste conspirații. Între timp, în Armenia vedem același mecanism la scară mare: alegeri, dezinformare masivă și acuzații că Armenia vrea război cu Rusia. „Și dronele se împușcă, nu-i așa?”, concluzionează „Spărgătorii de fake news”, Horia Sârghi și Mihai Geamănu.

realizator şi prezentator: Marian Voicu

 

 

 

 

 

Tag-uri: Breaking Fake News, conspiratii demontate, descurajare stiri false, dezinformare, informatie corecta, Istoria si istoriile sale, Marian Voicu, Povestea saptamanii, Revista presei fake, Spargatorii de fake news, TVR 1

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