“Povestea din ochii lor”, sâmbătă la TVR 1

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Sâmbătă 6 iunie, la TVR 1 și TVR+, de la ora 9:15, alături de moderatorii Anca Mazilu şi Bogdan Muzgoci va veni “Doctorul animalelor sălbatice”, al cărui crez sună cam aşa: “ Felul în care avem grijă de animale ne dă măsura umanităţii !”

Sâmbătă de sâmbătă, în cadrul rubricii “Povestea din ochii lor”, în studioul emisiunii "Weekend Matinal", la #TVR1, primim invitaţi de soi.

Medicul veterinar Ovidiu Roşu este fondatorul Fundaţiei “Visul Luanei”. El salvează suflete nevinovate în toate colţurile lumii, ajungând chiar şi în zone de război. Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice oferă îngrijiri medicale de specialitate animalelor sălbatice în impas de supraviețuire, având ca scop reabilitarea și eliberarea lor în sălbăticie.

Este sezonul puilor de animale, iar medicul Ovidiu Roşu ne va spune cum trebuie să procedăm dacă găsim un pui de animal sălbatic. Vom primi, aşadar, „Educaţie pentru viaţa sălbatică”! Vom afla şi de ce nu trebuie să îngrijim acasă animale sălbatice. Vom vedea şi cum trebuie să ne comportăm în prezenţa diferitelor tipuri de necuvântătoare: păsări, mamifere sau reptile.

Ne revedem cu “Povestea din ochii lor”, cu informații utile și multe curiozități din lumea necuvântătoarelor, în fiecare sâmbătă , de la ora 09:15, la TVR 1 în cadrul emisiunii “Weekend Matinal”.

Ne puteţi trimite comentarii, întrebări, sugestii, propuneri de teme, fotografii și filmulețe cu prietenii voștri necuvântători la adresa de e-mail: povestea@tvr.ro.

ECHIPA EDITORIALĂ :

Anca Mazilu – prezentator

Bogdan Muzgoci - prezentator

Roxana Iordache – jurnalist

Mihaela Grecu – producător

Sursa fotografiilor: Pexels.com, capturi din emisiune

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