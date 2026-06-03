„Ai idee?!” – ediție dedicată Universității din București

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Universitatea din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România și cea mai bine clasată universitate românească în numeroase rankinguri internaționale, este protagonista ultimei ediții din acest sezon a emisiunii „Ai idee?!”, dedicată universităților.

CORINA DOBRE Corina Dobre lucrează din 2003 la TVR şi este corespondent TVRi şi co-prezentator al emisiunii Mistere şi conspiraţii de la TVR 2.

Joi, 4 iunie 2026, de la ora 16:00, la TVR 2, Corina Dobre îl are ca invitat pe rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda. Emisiunea va fi redifuzată vineri, 5 iunie 2026, de la ora 9:00, la TVR 2.

În cadrul dialogului moderat de Corina Dobre, rectorul Universității din București vorbește despre provocările actuale ale învățământului superior, despre rolul universităților în societatea contemporană și despre oportunitățile pe care Universitatea din București le oferă viitorilor studenți. Telespectatorii vor afla detalii despre oferta educațională a celor 20 de facultăți ale UB, precum și despre perspectivele profesionale ale absolvenților.

Pentru această ediție, o echipă TVR formată din jurnalista Mihaela Iamandei și directorul de imagine Florentin Dumitru a realizat reportaje în mai multe facultăți ale Universității din București. Printre acestea se numără și Facultatea de Studii Interdisciplinare, cea mai nouă facultate a universității, unde sunt dezvoltate programe de studii adaptate provocărilor societății contemporane, iar studenții se pregătesc, de exemplu, să devină manageri de spitale.

Emisiunea oferă o incursiune în viața academică a Universității din București, prin intermediul profesorilor și studenților care prezintă experiența lor educațională și proiectele desfășurate în cadrul facultăților.

Cu o tradiție academică de peste 160 de ani, Universitatea din București reprezintă un spațiu al excelenței în educație și cercetare, recunoscut atât la nivel național, cât și internațional. Instituția se remarcă prin formarea unor specialiști competitivi și prin contribuția sa la dezvoltarea cunoașterii în numeroase domenii.

Conform ediției 2026 a clasamentului QS World University Rankings, Universitatea din București se numără printre primele 600 de universități din lume și este cea mai bine clasată universitate din România în mai multe domenii de studiu, confirmând astfel performanța academică și de cercetare a comunității sale.

Universitatea din București reunește 20 de facultăți, care acoperă o gamă largă de domenii, de la științele naturii și științele exacte până la științele sociale, umaniste, juridice și teologice. Din structura universității fac parte, de asemenea, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului și Muzeul Universității din București.

Pentru sesiunea de admitere din vara anului 2026, Universitatea din București oferă peste 8.000 de locuri finanțate de la buget pentru programele de licență, masterat și doctorat. Admiterea se desfășoară în perioada 1–24 iulie 2026, fiecare facultate având propriul calendar de înscriere și selecție. Conform datelor publicate de universitate, pentru programele de licență sunt disponibile peste 4.800 de locuri bugetate, iar pentru programele de masterat peste 3.250 de locuri finanțate de la buget.

Realizator: Mihaela Iamandei

Moderator: Corina Dobre

Producător: Sânziana Miloșoiu

Foto: Capturi din emisiune

„Ai idee?!” este un proiect editorial dedicat științei și educației, difuzat la TVR 2, de luni până vineri, începând din 27 aprilie 2026.

Moderator: Corina Dobre

Realizatori: Mihaela Iamandei, Adrian Bănuță, Raluca Rogojină și Codruț Pânzaru

Producător: Sânziana Miloșoiu

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