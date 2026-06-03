A nu uita! Aceasta vine... tocmai din Țara Vrancei. Duminică, la „Exclusiv în România”

PROMO TVR1

Descoperim şirul spectaculos al fântânilor cu cumpănă din vatra satului, întâlnim un om care construiește România la scară mică. Facem o călăturie fascinantă pe vechiul Drum al Sondelor şi „gustăm” o tocăniță de capră cu hribi. O ediţie „Exclusiv în România” despre memorie, rădăcini și oamenii care nu lasă poveștile să se piardă – duminică, 7 iunie, de la ora 18.00, la TVR 1.

Cristian Tabără Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...

Exclusiv în România Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

„Există locuri care nu pot fi descoperite într-o singură călătorie. Locuri în care istoria, legenda și speranța se întâlnesc la fiecare pas. Un astfel de loc este Vrancea – ținutul dintre Moldova, Muntenia și Transilvania, locul unde s-a născut Miorița, unde pământul se cutremură, unde munții păstrează urmele războaielor și unde oamenii încă găsesc puterea să transforme memoria în viitor”, ne convinge chiar de la început Ilinca Madgearu, reporterul de serviciu care îl însoţeşte pe Cristi Tabără duminică, 7 iunie într-o călătorie despre neuitare. Despre oamenii care salvează povești, reconstruiesc lumi dispărute și dau sens locurilor pe lângă care alții trec grăbiți este vorba la „Exclusiv în România”. De văzut neaărat la TVR 1 în fiecare duminică, de la ora 18.00.

În comuna Păunești, descoperim unul dintre cele mai neobișnuite peisaje rurale din România: șirul spectaculos al fântânilor cu cumpănă din vatra satului. Sunt aproape douăzeci, fiecare cu propria poveste și propriul nume, iar localnicii încearcă astăzi să le transforme în monumente istorice. Alături de profesorul Liviu Roman aflăm cum au devenit aceste fântâni simbolul unei comunități și de ce merită păstrate pentru generațiile viitoare.

Din lumea satului tradițional ajungem în atelierul unui om care construiește România la scară mică. Pasionat de istorie, Dănuț Ciobotaru a lăsat pentru o vreme siguranța serviciului pentru a se dedica unei pasiuni rare: realizarea caselor tradiționale în miniatură. Fiecare ferestruică, fiecare șindrilă și fiecare pridvor devin o formă de rezistență împotriva uitării. În mâinile sale, casele bunicilor capătă o nouă viață.

Cristi Tabără face apoi o oprire la Răcoasa, unde gustul autentic al locului are nume și poveste. Marcela Pricop s-a întors din Italia pentru a începe o nouă viață acasă, în Vrancea. Astăzi, Marcela împreună cu soțul ei cresc capre, produc brânzeturi apreciate și îi întâmpină pe oaspeți cu preparate locale. Specialitatea casei? O tocăniță de capră cu hribi care vorbește despre întoarcerea la rădăcini mai bine decât orice discurs.

La final, Ilinca o ia spre munte, pe un traseu cunoscut doar de localnici. „Împreună cu ghidul Florin Sima, urcăm pe vechiul Drum al Sondelor, găsim urme de război, poziții de tragere și păduri care par să păstreze încă ecoul istoriei. Vedem o veche bornă de frontieră dintre Regatul României și Imperiul Austro-Ungar, iar apoi locul unde se întâlnesc cele trei provincii istorice și unde tradiția spune că s-a născut balada Miorița. Înainte de drum, Florin ne deschide și o altă poartă către trecut: jurnalul bunicului său, decorat pentru faptele de pe front.

O poveste personală care devine simbol pentru miile de destine care au trecut prin această regiune. Pentru că Vrancea este și ținutul eroilor, iar memoria lor continuă să trăiască în oameni și în locuri”, subliniază reporterul Ilinca Ciobanu.

Duminică 7 iunie, de la ora 18.00, vă invităm să urmăriți o ediție despre rădăcini, identitate și puterea de a nu uita. Călătoria prin Țara Vrancei, acolo unde trecutul nu este muzeu, ci parte vie din prezent, se vede la „Exclusiv în România”, pe TVR 1.

foto: TVR, „Exclusiv în România”