Georgia – România 1-1, în amicalul de la Tbilisi la revenirea lui Hagi la echipa națională

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Confruntarea amicală disputată în deplasare, la Tbilisi, a marcat un moment istoric pentru fotbalul autohton, reprezentând primul meci din ultimele două decenii și jumătate cu Gheorghe Hagi în postura de selecționer pe banca tehnică a tricolorilor.

Prima partidă test a echipei naționale de fotbal a României din cadrul noului mandat tehnic s-a încheiat la egalitate, scor unu la unu, în compania reprezentative de profil a Georgiei.

Conducerea tehnică a primei reprezentative s-a declarat mulțumită de prestația și efortul depus de fotbaliști, subliniind dificultatea contextuală generată de finalul de sezon competițional. Analiza oficială de după meci a evidențiat elementele pozitive, precum atitudinea, determinarea și concentrarea demonstrate pe teren, în detrimentul aspectelor mai puțin reușite dintr-o perioadă marcată de un număr redus de zile de pregătire comună. Strategia tehnică stabilită pentru această partidă a fost respectată parțial, jocul echipei fiind interpretat foarte bine în prima repriză, urmat însă de o scădere firească a intensității în partea a doua.

Dincolo de rezultatul înregistrat pe tabelă, principalul obiectiv al acestei acțiuni a vizat cunoașterea reciprocă dintre noul staff și jucători, dar și evaluarea personalității celor convocați sub tricolor. În viziunea staffului tehnic, rolul de îndrumare și sprijin acordat fotbaliștilor este fundamental pentru progresul lor individual și colectiv.

Programul de pregătire continuă rapid, atenția fiind orientată deja către următorul meci test, programat la sfârșitul acestei săptămâni în capitală, pe stadionul „Steaua” din capitală.

Confruntarea împotriva reprezentativei Țării Galilor este anticipată ca o dispută de un nivel ridicat de dificultate, din cauza stilului agresiv de joc al adversarilor. Strategia pentru meciul de la București va include o remaniere a formulei de start, fiind vizată utilizarea jucătorilor care au rămas în țară sau a celor care au bifat mai puține minute în partida din Georgia, cu scopul de a alinia o formație extrem de competitivă.

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sursa foto: shutterstock/Igor Link