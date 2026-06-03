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Medicina viitorului, tratamente minim invazive și inteligența artificială, într-o nouă ediție „Un doctor pentru dumneavoastră”

publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026

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„Un doctor pentru dumneavoastră” aduce în prim-plan un domeniu medical aflat la granița dintre tehnologie avansată, imagistică de înaltă precizie și tratamente minim invazive: neuroradiologia intervențională.

 

Măriuca Mihăilescu
Măriuca Mihăilescu este jurnalist la Televiziunea Română din 2003, timp în care a moderat şi a produs emisiuni pentru adolescenți, revista presei, dezbateri, programe-matinal. În toamna anului 2018, s-a alăturat echipei "Un doctor pentru dumneavoastră".
Un doctor pentru dumneavoastră
Medicii români, specialiști de renume, dăruiesc un strop din ştiinţa lor: vă oferă informaţii valoroase şi recomandări cu privire la prevenţie, metode moderne de diagnosticare şi tratament. În fiecare sâmbătă, de la ora 12:00, pe TVR Internațional și în reluare sâmbătă, de la ora 4:00.

(w882) Doctor / TRubrica „Medici pentru România”, prin vocea specialiştilor care au ales să profeseze acasă, vorbeşte, cu speranţă, despre puterea de a construi împreună sistemul medical românesc la standardele celor din străinătate.

(w882) Doctor / TInvitatul ediției este dl. Dr. Ștefăniță Dima, șeful Secției de Radiologie și imagistică medicală a Spitalului Universitar de Urgență Elias și fost președinte al  Comisiei de Dezvoltare a Neuroradiologiei Intervenționale în Europa Centrală și de Est. Prin activitatea sa, contribuie la promovarea celor mai moderne soluții terapeutice neurovasculare și la dezvoltarea accesului la proceduri minim invazive pentru pacienți.

(w882) Doctor / TÎn locul intervențiilor clasice, cu riscuri crescute și recuperare îndelungată, medicina modernă propune astăzi proceduri ghidate imagistic, realizate prin abord minim invaziv, care pot face diferența între viață, dizabilitate și recuperare.

(w882) Doctor / TEdiția explică ce înseamnă tratamentul minim invaziv în patologia neurovasculară, cum se intervine în situații de urgență și cât de important este timpul atunci când vorbim despre afecțiuni cerebrale acute. În astfel de cazuri, fiecare minut contează, iar accesul rapid la intervenții specializate poate salva vieți și reduce semnificativ riscul de sechele.

(w882) Doctor / TUn alt punct important al dialogului este poziția României în raport cu marile centre internaționale. București, Târgu Mureş, Timișoara, Craiova, Iaşi, Cluj și alte centre medicale încep să dezvolte competențe tot mai solide în acest domeniu, iar întoarcerea medicilor formați în străinătate contribuie la consolidarea neuroradiologiei intervenționale în România. Este o zonă medicală în plină dezvoltare, ce necesită investiții, formare continuă și acces echitabil pentru pacienți.

Rubrica Știați că...” propune o temă de actualitate: modul în care inteligența artificială (IA) revoluționează domeniul medical. De la sprijin în diagnostic până la analiză imagistică, prevenție și personalizarea tratamentelor, IA devine un instrument tot mai important pentru medici și pacienți.

(w882) Doctor / T„Un doctor pentru dumneavoastră” continuă să aducă în fața publicului teme importante, explicate clar, cu specialiști relevanți și cu accent pe prevenție, educație și acces la informația corectă.

Sâmbătă - 6 iunie, de la ora 12.00, cu reluare în 13 iunie, de la ora 4.00, doar la TVR Internațional!

(w882) Doctor / TModerator: Măriuca Mihăilescu

Producător: Monica Ancuţa Tiuntiuc

Sursa foto: Monica Ancuța Tiuntiuc, capturi din emisiune

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Un doctor pentru dumneavoastră, de 18 ani împreună cu publicul TVRi

Vă reamintim că așteptăm opiniile și sugestiile pe pagina noastră de Facebook.

Puteți urmări edițiile emisiunii și pe tvrplus.ro/live/tvr-international.

 

Tag-uri: Medicina viitorului, TVRi, Un doctor pentru dumneavoastră

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