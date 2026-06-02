Mii de mici exploratori au cucerit Televiziunea Română de 1 Iunie

Mii de vizitatori într-o singură zi, cinci ore de transmisie live, şapte tururi ghidate, zeci de ore de pregătire, multe ore de stat în picioare! Bilanţul unei zile speciale: 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului –, când TVR şi-a deschis porţile pentru copii, părinţi şi bunici şi a organizat evenimentul „Televiziunea Copiilor”.

3.000 de vizitatori au trecut pragul „Televiziunii Copiilor”, iar pentru o zi, curtea şi studiourile instituţiei s-au transformat într-un imens spaţiu de joacă.

De ziua lor, echipa TVR a pregătit pentru cei mici spectacole de teatru şi dans, concerte, ateliere de olărit și graffiti, dar şi spaţii dedicate tehnologiei VR sau sportului. În plus, copiii au învăţat noţiuni de prim ajutor de la salvatorii SMURD şi pompieri, urmărind şi demonstraţiile spectaculoase ale jandarmilor cu cai şi câini dresaţi.

Prin intermediul tururilor ghidate, organizate din oră în oră, cei mai curioşi vizitatori au intrat în studiourile televiziunii unde au fost martori în prima linie la magia transmisiunilor în direct şi au descoperit secretele muncii din spatele emisiunilor.

Seara magică de 1 Iunie la TVR s-a încheiat într-o atmosferă incendiară prin concertul de excepţie susţinut de Alexandra Căpitănescu, extraordinarul performer care a reprezentat România la Eurovision 2026.

Toate aceste activităţi desfăşurate la sediul TVR au fost reflectate în cinci de ore de transmisii live pe TVR INFO, TVR 2, TVR 1 şi integral online pe tvrplus.ro.

Pentru a se asigura că fiecare mic oaspete pleacă spre casă cu zâmbetul pe buze, mândru posesor al unui „Paşaport de copil fericit”, echipa TVR s-a mobilizat pentru a oferi publicului o zi plină de surprize, jocuri interactive şi momente magice.