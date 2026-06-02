loader
Foto

Galerie foto

Mii de mici exploratori au cucerit Televiziunea Română de 1 Iunie

publicat: Marţi, 02 Iunie 2026
 TVR1   TVR2   TVRINFO 

Mii de vizitatori într-o singură zi, cinci ore de transmisie live, şapte tururi ghidate, zeci de ore de pregătire, multe ore de stat în picioare! Bilanţul unei zile speciale: 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului –, când TVR şi-a deschis porţile pentru copii, părinţi şi bunici şi a organizat evenimentul „Televiziunea Copiilor”.

 

(w500) 1 iunie Te

(w500) Mihai Radu

3.000 de vizitatori au trecut pragul „Televiziunii Copiilor”, iar pentru o zi, curtea şi studiourile instituţiei s-au transformat într-un imens spaţiu de joacă.

(w500) 1 iunie Te

De ziua lor, echipa TVR a pregătit pentru cei mici spectacole de teatru şi dans, concerte, ateliere de olărit și graffiti, dar şi spaţii dedicate tehnologiei VR sau sportului. În plus, copiii au învăţat noţiuni de prim ajutor de la salvatorii SMURD şi pompieri, urmărind şi demonstraţiile spectaculoase ale jandarmilor cu cai şi câini dresaţi.

(w500) 1 iunie Te

Prin intermediul tururilor ghidate, organizate din oră în oră, cei mai curioşi vizitatori au intrat în studiourile televiziunii unde au fost martori în prima linie la magia transmisiunilor în direct şi au descoperit secretele muncii din spatele emisiunilor.

(w500) 1 iunie Te

(w500) 1 iunie Te

Seara magică de 1 Iunie la TVR s-a încheiat într-o atmosferă incendiară prin concertul de excepţie susţinut de Alexandra Căpitănescu, extraordinarul performer care a reprezentat România la Eurovision 2026.

(w500) 1 iunie Te

Toate aceste activităţi desfăşurate la sediul TVR au fost reflectate în cinci de ore de transmisii live pe TVR INFO, TVR 2, TVR 1 şi integral online pe tvrplus.ro.

(w500) 1 iunie Te

Pentru a se asigura că fiecare mic oaspete pleacă spre casă cu zâmbetul pe buze, mândru posesor al unui „Paşaport de copil fericit”, echipa TVR s-a mobilizat pentru a oferi publicului o zi plină de surprize, jocuri interactive şi momente magice.

(w500) 1 iunie Te

 

Tag-uri: 1 iunie, ateliere creative, concert Alexandra Căpitănescu, întâlniri cu vedetele TVR, magie, porți deschise, spectacole, TVR, TVR INFO, TVR1, TVR2, tvrplus, Ziua copilului, „Televiziunea Copiilor”

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

02 Iunie, 16:26

Ministrul Apărării a prezentat detalii despre drona de la Galați la Conferința NATO de generare a capabilităților/SHAPE

02 Iunie, 15:13

Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. A fost învinsă în două seturi de rusoaica Mirra Andreeva

02 Iunie, 14:21

Ungaria modifică constituția pentru a-l demite pe președintele Tamas Sulyok

02 Iunie, 13:43

Polițele RCA se scumpesc din nou. Șoferii din București-Ilfov au cele mai mari tarife de referință

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Mii de mici exploratori au cucerit Televiziunea Română de 1 Iunie

  TVRINFO     TVR1   TVR2   TVRINFO 

Mii de mici exploratori au cucerit Televiziunea Română de 1 Iunie

Mii de vizitatori într-o singură zi, cinci ore de transmisie live, şapte tururi ghidate, zeci de ore de pregătire, multe ore de stat în picioare! ...

Generația de aur a teatrului românesc, celebrată la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVR.RO 

Generația de aur a teatrului românesc, celebrată la TVR Cultural

Nou ă săptămâ ni, nou ă mari actori ș i zeci de spectacole de arhivă, într-un proiect  care marchează 70 de ani de la absolvirea ...

În inima celui mai mare târg de carte din România: ediții speciale Bookfest 2026, în direct la TVR Cultural

  INFO-CULTURAL     TVRCULTURAL 

În inima celui mai mare târg de carte din România: ediții speciale Bookfest 2026, în direct la TVR Cultural

Cinci zile de ediții speciale, dezbateri și întâlniri cu cei mai importanți scriitori și editori ai momentului la Romexpo

Secretele unei mări unice. Documentarul „Adâncurile oceanelor: Tainele Mării Roşii” se vede în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Secretele unei mări unice. Documentarul „Adâncurile oceanelor: Tainele Mării Roşii” se vede în premieră la TVR 1

Imagini din adâncurile mării cum nu s-a mai văzut până acum! Aventura de explorare a apelor de adâncime ale Mării Roşii poate fi urmărită la TVR ...

„AI idee?” Examenele... frică şi presiune asupra tinerilor – în dezbatere, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„AI idee?” Examenele... frică şi presiune asupra tinerilor – în dezbatere, la TVR 2

Când devin emoțiile un pericol? Și mai ales cine îi ajută pe copii să nu clacheze? Corina Dobre şi invitaţii ei vorbesc despre presiunea ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Sacra Europa": Cipru

Echipa "Cap Compas" vă propune sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17:30, la TVR 2 și TVR+, o ediție "Sacra Europa": Cipru.

Ilegal în România de trei ani. Tânăr migrant din Bangladesh: Este foarte greu și foarte stresant. Mulțumesc Guvernului român că ne-a dat o șansă

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Ilegal în România de trei ani. Tânăr migrant din Bangladesh: Este foarte greu și foarte stresant. Mulțumesc Guvernului român că ne-a dat o șansă

X. nu și-a mai văzut familia de trei ani. De tot atâta timp, trăiește ilegal în România, după ce unul dintre patronii la care a fost angajat nu ...

Sorana Cîrstea, în sferturile de finală de la Roland Garros

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sorana Cîrstea, în sferturile de finală de la Roland Garros

Meciul Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva va fi primul pe arena Philippe Chatrier din complexul de la Porte d’Auteuil. Jucătoarele vor intra pe ...

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în regim de urgență

  TVRINFO     TVRINFO 

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în regim de urgență

La solicitarea expresă a României, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în regim de urgență, în scopul analizării impactului ...

Iuliana Tudor: „Desenam cu creta o grămadă de poveşti colorate, iar şotronul era maxima bucurie”

  VEDETE     TVR1 

Iuliana Tudor: „Desenam cu creta o grămadă de poveşti colorate, iar şotronul era maxima bucurie”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

„Adăpost” – un documentar despre România vulnerabilă, dar și despre România care ajută, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Adăpost” – un documentar despre România vulnerabilă, dar și despre România care ajută, la „Dosar România”

Despre omenie și nevoia de a ajuta. Despre oameni loviţi de soartă şi oameni care vin să ofere sprijin. Un film de văzut marţi, 2 iunie, de la ...

România istorică moare încet. Adevărul dureros despre comunitățile noastre uitate

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

România istorică moare încet. Adevărul dureros despre comunitățile noastre uitate

Duminică, 31 mai, de la ora 17:00, TVR Cultural difuzează o ediție specială a emisiunii „Omul și timpul”, dedicată României istorice de dincolo ...

S-a stins un simbol care a însoțit la TVR generații de români: In memoriam Sanda Țăranu

  PROMO     TVR2   TVR3 

S-a stins un simbol care a însoțit la TVR generații de români: In memoriam Sanda Țăranu

Simbol al eleganței, profesionalismului și respectului față de telespectatori, Sanda Țăranu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. TVR îi ...

Florina Constantinescu: „Uit complet că sunt adult și devin încă un copil în gașcă!”

  VEDETE     TVR1 

Florina Constantinescu: „Uit complet că sunt adult și devin încă un copil în gașcă!”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

"Remix", sâmbătă la TVR Cultural

Sâmbătă, de la ora 23, la TVR Cultural, emisiunea "Remix" îi prezintă pe Fernando Drăgănici , multiinstrumentist cu cotă internațională, în ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate