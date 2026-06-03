Gala copilăriei la „Drag de România mea!”

PROMO TVR2

Culoare, bucurie, nostalgie, amintiri, emoție şi cea mai bună muzică pentru copiii mai mici sau mai mari.

Sezonul 16 continuă sâmbătă, de la ora 20.00 şi duminică, de la ora 15.00, când TVR 2 vă invită să urmăriţi o Gală a copilăriei.

Cunoscut ca Magi sau Magicianul, Marian Râlea le făcea cunoştinţă celor mici cu lumea “Abracadabra” în anii “90, la Televiziunea Română.

Marian Râlea este un simbol al copilăriei, un simbol pe care îl redescoperim la “Drag de România mea!”.

Are peste 50 de ani de existenţă şi este format din copii cu vârste între 6 şi 18 ani.

Corul Allegretto ne aduce cele mai îndrăgite cântece ale românilor, într-o frumoasă şi inedită prezentare.

Are doar 10 ani şi este deja prezent cu roluri în teatru şi în film, participă în diverse proiecte media şi prezintă evenimente.

Rareş Prisăcariu ne emoţionează de fiecare dată prin intermediul muzicii şi al poeziei.

Alina Sorescu vine împreună cu picii ei, dar şi cu cele două fiice ale sale, alături de care ne va cânta şi ne va povesti despre cele mai recente proiecte muzicale.

Paul Surugiu – Fuego are şi el daruri muzicale alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 09:50 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 00:00

DUMINICĂ, ORA 15:00; ORA 04:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.