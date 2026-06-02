Generația de aur a teatrului românesc, celebrată la TVR Cultural

Nou ă săptămâ ni, nou ă mari actori ș i zeci de spectacole de arhivă, într-un proiect care marchează 70 de ani de la absolvirea promoț iei legendare a teatrului românesc.

TVR Cultural dedică lunile iunie și iulie 2026 unei ample retrospective consacrate generației de aur a teatrului românesc, la 70 de ani de la absolvirea promoției din 1956 – una dintre cele mai importante din istoria scenei românești. Proiectul se desfășoară chiar în anul în care Televiziunea Română aniversează, la rândul său, 70 de ani de existență.





Timp de nouă săptămâni, în fiecare miercuri și sâmbătă, telespectatorii vor putea urmări portrete-document și spectacole de teatru cu unii dintre cei mai mari actori ai României: Victor Rebengiuc, Mircea Albulescu, Draga Olteanu Matei, Constantin Rauțchi, Silvia Popovici, Amza Pellea, Gheorghe Cozorici, Sanda Toma și George Constantin.

Curatorul Claudia Nedelcu Duca explică structura editorială a proiectului: „Când am ales această temă de curatoriere, mi-am propus să aduc cât mai multe spectacole de la începuturile sau debuturile fiecăruia în televiziune. Vom vedea multe producții aproape în premieră, pentru că multe dintre ele nu s-au mai difuzat de cel puțin 30 de ani, unele chiar de 6 decenii. Le-am transferat recent de pe peliculă și le-am restaurat împreună cu colegii de la sunet, iar ulterior au trecut printr-un proces de colorizare făcut cu multă dedicare de Mihnea Biciușcă. Am vrut apoi ca toți cei care ne urmăresc să îi vadă și într-un rol de dramă, și într-unul de comedie. Așadar, fiecare zi de miercuri va avea un portret și o dramă înainte și după «Jurnalul Cultural», iar sâmbătă vor fi spectacolele de comedie. Cred că reușim, prin aceste alegeri, să arătăm ce a însemnat această generație, care e greu de crezut că va mai fi urmată de alta la fel de omogenă, unită, muncitoare și cu atât de mult har”.

O incursiune în memoria teatrului românesc

Fiecare săptămână va fi dedicată unui actor emblematic și va include un portret-document realizat din arhiva TVR, difuzat miercurea, de la ora 17:30, urmat de un spectacol dramatic programat de la ora 21:00, precum și de un spectacol de comedie difuzat sâmbăta, de la ora 15:00. Excepție face data de 3 iunie, când portretul-document va fi transmis de la ora 18:30.

Selecția reunește producții istorice, unele dintre ele nedifuzate de peste trei decenii, imagini rare din culise, interviuri de arhivă și intervenții ale unor mari regizori, critici și colegi de generație.

„Pare o coincidență, dar nu este! Generația care a terminat în 1956 a fost una fantastică – nu doar cea de actori. Și la regie au absolvit nume care aveau să confirme, precum Sanda Manu, Lucian Pintilie sau Radu Penciulescu. Au fost prieteni. Au plecat, mare parte dintre ei, la Craiova, cu cel care le-a fost profesor – Vlad Mugur –, dar au avut șansa să joace și pentru televiziunea care a crescut odată cu ei”, adaugă Claudia Nedelcu Duca.

Victor Rebengiuc deschide seria-eveniment





Proiectul TVR debutează în săptămâna 3–6 iunie, dedicată actorului Victor Rebengiuc. Programul include portretul-document „Maeștrii: Victor Rebengiuc”, realizat în 1993, imagini din spectacole istorice precum „Cum vă place”, „Pădurea spânzuraților”, „O scrisoare pierdută”, „Doi pe un balansoar” sau „De ce trag clopotele, Mitică?”.





În aceeași săptămână vor fi difuzate spectacolele „Aici nu plânge nimeni”, după Tennessee Williams, „Doi pe un balansoar” de William Gibson și celebra montare „O scrisoare pierdută”, în regia lui Liviu Ciulei.

Mari spectacole și roluri memorabile





Programul special va continua cu producții esențiale pentru istoria teatrului de televiziune românesc: „Patima de sub ulmi” cu Mircea Albulescu, „Gaițele” cu Draga Olteanu Matei, „Hagi Tudose” cu Constantin Rauțchi, „Unchiul Vanea” cu Silvia Popovici, „Cadavrul viu” cu Amza Pellea, „Alcesta” cu Gheorghe Cozorici, „Copacii mor în picioare” cu Sanda Toma și „Cei din urmă” cu George Constantin.





Portretele-document reunesc imagini rare din arhiva TVR, fotografii de spectacol, fragmente de interviuri și secvențe din producții care au definit teatrul românesc al anilor ’60–’90.

„TVR și Generația de Aur au crescut împreună”

„TVR și Generația de Aur au crescut împreună. S-au sprijinit unii pe alții și iată-ne acum celebrând parcursul comun”, afirmă Claudia Nedelcu Duca. „Are Amza Pellea un interviu în care este abordat de un domn: «Cum, dumneavoastră nu mă cunoașteți? Vă uitați în ochii mei în fiecare seară». Amza Pellea concluzionează, citez aproximativ: «Televiziunea ne face oaspeți ai fiecărei case. Ne-a lansat, dar ne și obligă să fim mai buni de fiecare dată».”