Despre rock, în toate formele sale, cu Jack of All Trades – sâmbătă, la „Rock Maniac”

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Rockul alternativ se combină perfect cu genuri ca folk, hip-hop sau post-rock. Dovada – succesul trupei Jack of All Trades, de peste 10 ani. Membrii ei, în dialog cu Cristi I. Popescu, sâmbătă, 6 iunie, de la 22.10, la „Rock Maniac”, pe TVR 1.

E greu să fii priceput la toate, dar, în undergroundul românesc, ai o singură alternativă: să te pricepi la rock. Jack of All Trades și-a urmat cu încăpățânare traseul și, fără să aplice vreo rețetă miraculoasă, a reușit să își îndeplinească proiectul, cel puţin parțial. Le auzim povestea în „Rock Maniac” sâmbătă, 6 iunie, de la 22.10, la TVR 1.

Pentru această săptămână, echipa emisiunii ne propune o ediție care „se conjugă la viitor”. Vorbim despre artele care împlinesc, de ani buni, destinul rockului: show-uri fabuloase, cărți și filme despre fenomenul care a dat peste cap istoria muzicii. De la vârtejul hippie al anilor ’60, la heavy metalul anilor ’80 și până la actualitatea death metalului, a noului thrash și a rockului progresiv, „Rock Maniac” are câte o noutate pentru fiecare epocă și pentru fiecare gust.

Ne amintim, dialogăm, ne distrăm și ascultăm împreună sonoritățile electrizante ale celei mai iubite muzici de pe Pământ. Sâmbătă, de la ora 22.10, la TVR 1 și pe YouTube.

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Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.10, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

Jurnalişti: Ana-Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

Realizator şi producător: Cristi I. Popescu