loader
Foto

Galerie foto

Lun(e)a de teatru la TVR 1: capodopere din Arhiva de Aur readuc pe micul ecran marile nume ale scenei românești

publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026

PROMO  TVR1 

În fiecare luni, de la ora 20:00, pe parcursul lunilor iulie, august și septembrie, TVR 1 propune telespectatorilor o colecție de spectacole de referință, cu distribuții legendare și montări care au intrat în patrimoniul teatrului românesc.

 

În această vară, TVR 1 invită telespectatorii la întâlnirea cu unele dintre cele mai valoroase producții din Arhiva de Aur a Televiziunii Române. În fiecare zi de luni, din iulie până la sfârșitul lunii septembrie, postul va difuza spectacole de teatru care au marcat istoria scenei românești, reunind actori emblematici și regizori de prestigiu.

Comedii clasice și distribuții de excepție, în fiecare luni seara, de la ora 20:00

Seria debutează pe 6 iulie, cu memorabila montare a piesei „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, în regia lui Liviu Ciulei, având în distribuție nume precum Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Dem Rădulescu, Mircea Diaconu și Octavian Cotescu. Programul continuă cu alte spectacole de referință, între care „Gaițele”, „Sfântul Mitică Blajinu”, „Take, Ianke și Cadâr”, „O noapte furtunoasă”, „Hagi Tudose”, „Aștept provincia”, „Slugă la doi stăpâni”, „Chirița în provincie”, „Iașii în carnaval”, „…Escu”, „Titanic Vals” și „Capul de rățoi”.

(w882)

Producțiile reunesc generații de mari actori ai teatrului românesc – Victor Rebengiuc, Draga Olteanu-Matei, Tamara Buciuceanu, Amza Pellea, Dem Rădulescu, Olga Tudorache, Ion Besoiu, Mihai Fotino, Mircea Albulescu, George Mihăiță și mulți alții – în spectacole care au rămas repere ale teatrului românesc televizat.

Selecția propusă de TVR 1 aduce în prim-plan atât marile comedii clasice ale dramaturgiei românești, semnate de I.L. Caragiale, Tudor Mușatescu, Vasile Alecsandri, Aurel Baranga sau Victor Ion Popa, cât și adaptări televizate ale unor spectacole de referință montate pe scenele marilor teatre din România. Fiecare producție păstrează farmecul interpretărilor originale și reprezintă o pagină importantă din patrimoniul cultural și audiovizual al Televiziunii Române.

(w882)

Programul complet al stagiunii estivale „Lun(e)a de teatru” la TVR 1:

• 6 iulie – O scrisoare pierdută, de I.L. Caragiale (regia artistică: Liviu Ciulei)

• 13 iulie – Gaițele, de Al. Kirițescu (regia: Nae Cosmescu)

• 20 iulie – Sfântul Mitică Blajinu, de Aurel Baranga (regia: Nae Cosmescu)

• 27 iulie – Take, Ianke și Cadâr, de Victor Ion Popa (regia artistică: Ion Finteșteanu)

• 3 august – O noapte furtunoasă, de I.L. Caragiale (scenariul și regia artistică: Sorana Coroamă Stanca)

• 10 august – Hagi Tudose, de Barbu Ștefănescu Delavrancea (adaptarea pentru TV și regia artistică: Ion Cojar)

• 17 august – Aștept provincia, de Sorin Holban (regia: Domnița Munteanu)

• 24 august – Slugă la doi stăpâni, de Carlo Goldoni (regia artistică: Vlad Mugur; regia TV: Constantin Dicu)

• 31 august – Chirița în provincie, de Vasile Alecsandri (regia artistică: Alexandru Dabija)

• 7 septembrie – Iașii în carnaval, de Vasile Alecsandri (regia artistică: Victor Ioan Frunză)

• 14 septembrie – …Escu, de Tudor Mușatescu (adaptarea TV și regia artistică: Dinu Cernescu)

• 21 septembrie – Titanic Vals, de Tudor Mușatescu (regia artistică: Dinu Cernescu)

• 28 septembrie – Capul de rățoi, de Gheorghe Ciprian (regia artistică: Constantin Dicu).

(w882)

 

Tag-uri: Arhiva TVR, teatru, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„România are uraniu, dar închide mine” – o poveste despre oameni, resurse și decizii ce lasă urme

  TVRINFO     TVRINFO 

„România are uraniu, dar închide mine” – o poveste despre oameni, resurse și decizii ce lasă urme

Un documentar despre comunități uitate și resurse abandonate, ce deschide o discuție despre trecutul și viitorul unei resurse strategice a ...

CM 2026: Belgia și Anglia, calificate în optimile de finală

  TVRSPORT     TVRSPORT 

CM 2026: Belgia și Anglia, calificate în optimile de finală

Fazele superioare ale Cupei Mondiale de fotbal continuă să ofere meciuri de o intensitate dramatică deosebită, aducând în prim-plan calificări ...

Lun(e)a de teatru la TVR 1: capodopere din Arhiva de Aur readuc pe micul ecran marile nume ale scenei românești

  PROMO     TVR1 

Lun(e)a de teatru la TVR 1: capodopere din Arhiva de Aur readuc pe micul ecran marile nume ale scenei românești

În fiecare luni, de la ora 20:00, pe parcursul lunilor iulie, august și septembrie, TVR 1 propune telespectatorilor o colecție de spectacole de ...

Gala aniversară Crucea Roșie Română - 150 de ani de activitate umanitară

  PROMO     TVR1 

Gala aniversară Crucea Roșie Română - 150 de ani de activitate umanitară

Televiziunea Română, partener tradițional al proiectelor Crucii Roșii Române, oferă telespectatorilor săi şansa de a urmări gala aniversară pe 4 ...

„Revoluția americană”, un documentar-eveniment în premieră la TVR INFO, de Ziua SUA

  TVRINFO     TVRINFO 

„Revoluția americană”, un documentar-eveniment în premieră la TVR INFO, de Ziua SUA

Pe 4 iulie, de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, de la ora 21.00, TVR INFO difuzează în premieră primul episod al documentarului ...

Cupa Mondială de fotbal 2026: 16-imile de finală în perioada 28 iunie – 3 iulie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cupa Mondială de fotbal 2026: 16-imile de finală în perioada 28 iunie – 3 iulie

Cupa Mondială de fotbal oferă în continuare momente de o intensitate deosebită în faza șaisprezecimilor de finală, aducând meciuri tensionate și ...

Bacalaureat 2026: Examenul continuă cu proba obligatorie a profilului

  TVRINFO     TVRINFO 

Bacalaureat 2026: Examenul continuă cu proba obligatorie a profilului

Absolvenții de liceu susțin astăzi a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului. Elevii vor da ...

„Ion”, ecranizarea de referință a romanului lui Liviu Rebreanu, la TVR 2

  FILM     TVR2 

„Ion”, ecranizarea de referință a romanului lui Liviu Rebreanu, la TVR 2

Una dintre cele mai apreciate ecranizări ale literaturii române ajunge pe micul ecran în cadrul programului „Duminica filmului românesc” de la ...

Apa, resursă și lecție de supraviețuire a civilizației umane

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Apa, resursă și lecție de supraviețuire a civilizației umane

E caniculă, deci gândul nostru fuge imediat la hidratare. Cu ce altceva mai sănătos decât apa putem să ne hidratăm ? O abordare geografică și ...

Dialog despre prezentul și viitorul României, cu premierul interimar Ilie Bolojan, live la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Dialog despre prezentul și viitorul României, cu premierul interimar Ilie Bolojan, live la TVR 1

Premierul interimar Ilie Bolojan este invitat, marți, 30 iunie, de la ora 21.00, la TVR 1, la o „Ediție specială”, moderată de Loara Ștefănescu. ...

Mesaj de unitate prin muzică, la TVR Cultural: Concertul Păcii de Ziua Europei, din Cipru

  PROMO     TVRCULTURAL 

Mesaj de unitate prin muzică, la TVR Cultural: Concertul Păcii de Ziua Europei, din Cipru

TVR Cultural ne invită să urmărim sâmbătă, 4 iulie, ora 20.30, unul dintre cele mai emoționante evenimente muzicale dedicate păcii și ...

„Doamna care luminează lumea”, o formidabilă concentrare de inovaţii. Documentarul „Statuia Libertăţii – un colos francez”, se vede la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Doamna care luminează lumea”, o formidabilă concentrare de inovaţii. Documentarul „Statuia Libertăţii – un colos francez”, se vede la TVR 1

Un simbol atât de puternic încât întreaga planetă și l-a însușit! Urmărim aventura singulară a celui mai faimos colos din lume, dezvăluind ...

Amazoanele care schimbă Japonia: Ce este „Yabusame” și cum a fost spart un monopol milenar? Documentarul 360° GEO, joi, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Amazoanele care schimbă Japonia: Ce este „Yabusame” și cum a fost spart un monopol milenar? Documentarul 360° GEO, joi, la TVR 2

Au mai rămas doar amintirile despre samurai, dar arta lor sacră trăiește prin femeile care au refuzat să rămână în umbră. Documentarul „Yabusame ...

David Popovici, aur și în finala de 200 de metri liber de la Trofeul Sette Colli

  TVRSPORT     TVRSPORT 

David Popovici, aur și în finala de 200 de metri liber de la Trofeul Sette Colli

Bazinul olimpic de la Roma a găzduit duminică seara o nouă demonstrație de forță din partea înotătorului român David Popovici, care și-a ...

Bacalaureat 2026: Peste o sută de mii de absolvenți înfruntă emoțiile și temperaturile ridicate

  TVRINFO     TVRINFO 

Bacalaureat 2026: Peste o sută de mii de absolvenți înfruntă emoțiile și temperaturile ridicate

Sesiunea de vară a examenului național de Bacalaureat din acest an a intrat în etapa evaluărilor scrise. Din cauza caniculei, proba obligatorie a ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate