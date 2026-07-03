Lun(e)a de teatru la TVR 1: capodopere din Arhiva de Aur readuc pe micul ecran marile nume ale scenei românești

PROMO TVR1

În fiecare luni, de la ora 20:00, pe parcursul lunilor iulie, august și septembrie, TVR 1 propune telespectatorilor o colecție de spectacole de referință, cu distribuții legendare și montări care au intrat în patrimoniul teatrului românesc.

În această vară, TVR 1 invită telespectatorii la întâlnirea cu unele dintre cele mai valoroase producții din Arhiva de Aur a Televiziunii Române. În fiecare zi de luni, din iulie până la sfârșitul lunii septembrie, postul va difuza spectacole de teatru care au marcat istoria scenei românești, reunind actori emblematici și regizori de prestigiu.

Comedii clasice și distribuții de excepție, în fiecare luni seara, de la ora 20:00



Seria debutează pe 6 iulie, cu memorabila montare a piesei „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, în regia lui Liviu Ciulei, având în distribuție nume precum Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Dem Rădulescu, Mircea Diaconu și Octavian Cotescu. Programul continuă cu alte spectacole de referință, între care „Gaițele”, „Sfântul Mitică Blajinu”, „Take, Ianke și Cadâr”, „O noapte furtunoasă”, „Hagi Tudose”, „Aștept provincia”, „Slugă la doi stăpâni”, „Chirița în provincie”, „Iașii în carnaval”, „…Escu”, „Titanic Vals” și „Capul de rățoi”.

Producțiile reunesc generații de mari actori ai teatrului românesc – Victor Rebengiuc, Draga Olteanu-Matei, Tamara Buciuceanu, Amza Pellea, Dem Rădulescu, Olga Tudorache, Ion Besoiu, Mihai Fotino, Mircea Albulescu, George Mihăiță și mulți alții – în spectacole care au rămas repere ale teatrului românesc televizat.

Selecția propusă de TVR 1 aduce în prim-plan atât marile comedii clasice ale dramaturgiei românești, semnate de I.L. Caragiale, Tudor Mușatescu, Vasile Alecsandri, Aurel Baranga sau Victor Ion Popa, cât și adaptări televizate ale unor spectacole de referință montate pe scenele marilor teatre din România. Fiecare producție păstrează farmecul interpretărilor originale și reprezintă o pagină importantă din patrimoniul cultural și audiovizual al Televiziunii Române.

Programul complet al stagiunii estivale „Lun(e)a de teatru” la TVR 1:

• 6 iulie – O scrisoare pierdută, de I.L. Caragiale (regia artistică: Liviu Ciulei)

• 13 iulie – Gaițele, de Al. Kirițescu (regia: Nae Cosmescu)

• 20 iulie – Sfântul Mitică Blajinu, de Aurel Baranga (regia: Nae Cosmescu)

• 27 iulie – Take, Ianke și Cadâr, de Victor Ion Popa (regia artistică: Ion Finteșteanu)

• 3 august – O noapte furtunoasă, de I.L. Caragiale (scenariul și regia artistică: Sorana Coroamă Stanca)

• 10 august – Hagi Tudose, de Barbu Ștefănescu Delavrancea (adaptarea pentru TV și regia artistică: Ion Cojar)

• 17 august – Aștept provincia, de Sorin Holban (regia: Domnița Munteanu)

• 24 august – Slugă la doi stăpâni, de Carlo Goldoni (regia artistică: Vlad Mugur; regia TV: Constantin Dicu)

• 31 august – Chirița în provincie, de Vasile Alecsandri (regia artistică: Alexandru Dabija)

• 7 septembrie – Iașii în carnaval, de Vasile Alecsandri (regia artistică: Victor Ioan Frunză)

• 14 septembrie – …Escu, de Tudor Mușatescu (adaptarea TV și regia artistică: Dinu Cernescu)

• 21 septembrie – Titanic Vals, de Tudor Mușatescu (regia artistică: Dinu Cernescu)

• 28 septembrie – Capul de rățoi, de Gheorghe Ciprian (regia artistică: Constantin Dicu).