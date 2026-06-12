Inflația de 10,9% în mai și creștere economică zero în acest an

TVRINFO

Sistemul economic din România se confruntă cu o pierdere severă de viteză, pe fondul unui context global marcat de incertitudine fiscală și tensiuni geopolitice.

Banca Mondială a revizuit în scădere drastică previziunile privind avansul produsului intern brut pentru anul curent, indicând o dinamică de creștere economică zero. Această nouă evaluare reprezintă o corecție negativă majoră față de estimările din primăvară, când instituția financiară anticipa o evoluție pozitivă de 1,3%. Deși colapsul total este evitat, ritmul de dezvoltare va rămâne lent și în sezoanele următoare, fiind prognozată o revenire modestă de 1,7% pentru anul viitor și un avans de 2% abia la orizontul anului 2028.

Această frânare bruscă reflectă un cumul de factori adversi care acționează simultan asupra pieței naționale. Printre principalele cauze ale stagnării se numără costurile ridicate la energie și materii prime, manifestarea unei prudențe sporite în plasarea investițiilor și o slăbire vizibilă a consumului intern. Totodată, activitatea de export resimte direct încetinirea marilor economii de pe continentul european, cu un impact deosebit din partea Germaniei, principalul partener comercial al țării. Pe teren intern, răcirea activității se reflectă deja în sectorul industrial, unde datele arată o scădere a numărului de salariați în primul trimestru, companiile devenind extrem de rezervate în privința noilor angajări și amânând proiectele majore.

Avertismentele experților internaționali sunt clare în privința faptului că România dispune de un spațiu fiscal extrem de limitat pentru a absorbi noi șocuri economice. În timp ce deficitele fiscale sunt așteptate să rămână ridicate din cauza presiunilor persistente asupra cheltuielilor publice, cum sunt cele destinate apărării sau măsurilor temporare de subvenționare a prețurilor la energie, statul are la dispoziție resurse de intervenție reduse. Acest blocaj se traduce printr-un mediu de afaceri caracterizat de precauție excesivă, unde reducerea ritmului de angajare și restrângerea bugetelor de investiții devin reguli generale. La nivel regional, incertitudinile sunt accentuate de scrutinele electorale care urmează în numeroase țări, datoria publică medie din Europa și Asia Centrală fiind estimată să crească până la aproximativ 40% din PIB în următorii ani.

Situația macroeconomică este agravată de o decizie defensivă majoră venită din partea Băncii Centrale Europene, care a hotărât majorarea dobânzii cheie cu 0,25 puncte procentuale, până la pragul de 2,25%. Această mișcare reprezintă prima intervenție de creștere a ratelor din ultimii trei ani, fiind determinată de conflictul prelungit dintre Statele Unite și Iran, fenomen care alimentează scumpirea resurselor energetice și împinge inflația peste ținta optimă a instituției.

Pe plan intern, presiunea asupra puterii de cumpărare continuă să se intensifice. Datele oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației a atins un record istoric al ultimilor trei ani, urcând la pragul de 10,9% în luna mai, după o valoare de 10,7% consemnată în aprilie. Analiza pe categorii indică faptul că sectorul serviciilor și cel al mărfurilor nealimentare conduc topul scumpirilor anuale, cu majorări masive de peste 13%, respectiv 12%. În cadrul produselor alimentare, creșterile anuale cele mai mari au fost înregistrate la cafea, care s-a scumpit cu peste 21%, fiind urmată de creșteri considerabile la ouă, lapte, carnea de vită și produsele zaharoase. În concluzie, țara traversează o perioadă dificilă de conservare a resurselor, definită prin stagnare productivă și scumpiri structurale.

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