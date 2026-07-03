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Dialog despre prezentul și viitorul României, cu premierul interimar Ilie Bolojan, live la TVR 1

publicat: Marţi, 30 Iunie 2026

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Premierul interimar Ilie Bolojan este invitat, marți, 30 iunie, de la ora 21.00, la TVR 1, la o „Ediție specială”, moderată de Loara Ștefănescu. De miercuri, 1 iulie, Parlamentul intră în vacanță, iar partidele nu au ajuns încă la un acord pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline.

 

Ilie Bolojan este invitat în această seară, de la ora 21.00, la TVR 1. Discuția cu premierul interimar vine pe fondul celui mai lung blocaj politic din ultimele luni, cu doar câteva ore înainte ca Parlamentul să încheie sesiunea ordinară și să intre în vacanța de vară.

Ce urmează pentru economie? Cum ieșim din blocajul politic? Care sunt prioritățile Guvernului în această perioadă de interimat? Prim-ministrul Ilie Bolojan răspunde, în direct, la întrebări esențiale, într-o „Ediție specială” moderată de Loara Ștefănescu. Declarații, explicații și perspective, într-un dialog despre prezentul și viitorul României, astăzi, de la ora 21.00, la TVR 1.

România este condusă în continuare de Cabinetul interimar condus de Ilie Bolojan, după ce guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură.

Două tentative de formare a unui nou executiv au eșuat: Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de votul Parlamentului, iar Guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit votul de învestitură.

În prezent, negocierile sunt blocate între taberele politice.

PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR merg pe varianta Siegfried Mureșan. Până marți, 30 iunie, nu exista un acord asupra unei formule de guvernare care să poată aduna majoritatea necesară în Parlament.

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să găsească o soluție înainte de vacanța parlamentară, inclusiv din cauza termenelor asumate de România pentru reformele din PNRR.

Ediţia specială este difuzată în direct şi de TVR Moldova.

 

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