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Documentarul „China: soţia mea are credit”, portretul unei societăți în care libertatea se măsoară în puncte

publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026
 TVRINFO 

Filmul urmărește un cuplu într-o lume orwelliană, unde nimic nu scapă ochiului atent al Beijingului și pedepsei sale imediate. Cum le afectează acest lucru relațiile intime și sociale vedem vineri, 12 iunie, de la ora 22.00, la TVR INFO.

 

Sébastien e francez, jurnalist în China din 2007. Lulu este soția sa, chinezoaică. Cei doi locuiesc în Beijing. Au o viață obișnuită de cuplu, cu o singură excepție: nu sunt niciodată cu adevărat singuri. Pe palier, în lift, pe stradă, în magazine, la restaurante, în propriul telefon mobil... sunt urmăriţi peste tot. În China, există cel puțin o cameră de supraveghere pentru fiecare doi locuitori. Ochi electronici care urmăresc permanent. Vineri, 12 iunie, de la ora 22.00, vedem la TVR INFO un documentar ce prezintă o realitate ce dă fiori pe şira spinării: „China: soţia mea are credit”.

(w882) MA FEMME A

China a introdus recent un sistem de credit social. În fiecare aspect al vieții de zi cu zi, cetăţenii trebuie să se gândească la maximizarea totalului de puncte sau la încercarea de a pierde cât mai puțin posibil.

(w882) MA FEMME A

„Este un ecran care îți arată dacă traversezi o stradă neregulamentar, indiferent dacă conduci sau mergi pe jos. Apoi te pun pe ecran. [...] E ca să le arate tuturor că ai făcut ceva ilegal. Și e util mai târziu; pierzi puncte. [...] E ca să-i forțeze pe oameni să respecte regulile, ca să nu facă prostii. Într-un fel, ne tratează ca pe niște copii...”, explică Lulu.

(w882) MA FEMME A

23 de milioane de copii în Beijing. 1,4 miliarde în China. Copii, precum Lulu, evaluați, pedepsiți sau recompensați în funcție de comportamentul lor. O întreagă populație sub supraveghere. Camere pe străzi. Aplicații pe telefoane mobile, dosare de asigurări, cazier judiciar, ratingul bancar, dosarele medicale. În China, toate datele sunt digitale. Instantanee. Orașele inteligente, despre care se presupune că folosesc 5G și big data pentru a îmbunătăți viața locală, sunt de fapt vaste rețele de supraveghere.

(w882) MA FEMME A

A lua metroul, a cumpăra mâncare, a alege o carte... Fiecare activitate zilnică este arhivată de marele registru digital. Datele sunt colectate de regim, care combină toate aceste informații pentru a construi un profil digital al fiecărui cetățean. Fiecare chinez are acum un „geamăn” digital, trăindu-și viața pe serverele Beijingului. Un geamăn evaluat, calibrat, judecat de computerele partidului.

(w882) MA FEMME A

Pentru cetățeni, este ca un joc sau ca un program de fidelizare. Loialitatea câștigă puncte. Critica îți scade scorul. Aceasta este viața de zi cu zi a lui Lulu și a concetățenilor ei, confruntați cu acest contor care le judecă viața în fiecare zi, în fiecare oră... în fiecare secundă. În China, tăcerea este mai mult decât un obicei: este o strategie de supraviețuire.

(w882) MA FEMME A

„Soția mea nu este jurnalistă. Lucrează în marketing. Pentru a înțelege cum această revoluție tehnologică și socială îi influențează viața, am decis să-i filmez rutina zilnică”, şi-a propus Sébastien, ca experiment jurnalistic. „În China, toate aceste interacțiuni, toate aceste like-uri sunt puncte de date care sunt interconectate și stocate într-un seif digital... guvernul deținând cheia. Activitatea pe rețelele sociale, dar și achiziții, mișcări, conversații – vieți private stocate într-un cod instalat de fiecare cetățean chinez pe telefonul mobil. Toate aceste aplicații implementate de giganții tehnologici chinezi sunt viduri de date personale. Date care alimentează direct sistemul de supraveghere constantă al Partidului”, continuă el.

(w882) MA FEMME A

Argumentele pro ale guvernanţilor spun că, pe măsură ce acumulează puncte, cetăţenii le pot folosi pentru a obține acces privilegiat la anumite servicii publice – tratamente în spitale publice sau consultații medicale fără plată, acces în anumite parcuri sau expoziţii fără taxă de intrare, cupoane de reducere la transportul public – toate acestea, şi altele asemenea, graţie unui „scor” bun. Dar cântăresc aceste beneficii suficient pentru a contrabalansa viaţa într-un „Big Brother” permanent, teama că, într-o zi, ţi se poate tăia accesul la cele mai elementare necesităţi?... Mai multe, în documentarul „China: soţia mea are credit” (Ma femme a du credit, Franţa, 2021), realizat de Sébastien le Belzic, vineri seară, la TVR INFO.

(w882) MA FEMME A

foto via Selecţie Film TVR

Tag-uri: Big Brother, china, China: soţia mea are credit, control, credit social, documentar, TVR INFO

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