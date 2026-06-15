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Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier

publicat: Luni, 15 Iunie 2026
 TVRINFO 

Scena politică românească traversează un moment de maximă intensitate în urma unei decizii neașteptate luate la nivelul Administrației Prezidențiale. Președintele Nicușor Dan a modificat strategia de desemnare a executivului, anunțându-l ca nou candidat pentru funcția de prim-ministru pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

 

Schimbarea de direcție a survenit în urma retragerii intempetive a lui Eugen Tomac, care a renunțat la mandatul încredințat în ultimul moment. În cadrul prezentării oficiale, șeful statului a pus accent pe parcursul administrativ al noului nominalizat, evidențiind experiența acestuia ca primar, președinte de consiliu județean și ministru, calități asociate cu o bună gestionare a bugetelor, atragerea de fonduri europene și o orientare fermă pro-occidentală.

Această hotărâre a declanșat un val rapid de reacții critice în rândul formațiunilor politice, cea mai vehementă poziție venind chiar din interiorul partidului din care provine candidatul. Premierul interimar și liderul liberalilor, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, a reclamat lipsa totală de consultare din partea președintelui. Conducerea formațiunii a calificat decizia drept un act ostil și o tentativă clară de destrămare a partidului, subliniind că structurile de conducere nu au fost informate în prealabil. Pozițiile oficiale și definitive ale tuturor partidelor parlamentare urmează să fie stabilite și comunicate public după finalizarea ședințelor interne de analiză.

Pe lângă tensiunile politice evidente, hotărârea prezidențială a generat o amplă dispută juridică și constituțională. Opiniile experților în drept sunt împărțite cu privire la legalitatea procedurii utilizate. Fostul judecător al Curții Constituționale și ministru al Justiției, Tudorel Toader, susține cu fermitate că nominalizarea încalcă legea fundamentală. Potrivit acestei perspective, șeful statului avea obligația de a organiza o nouă rundă de consultări cu partidele reprezentate în Parlament înainte de a propune un alt nume, având în vedere dinamica rapidă a majorităților legislative. Din acest punct de vedere, alegerea unui lider liberal fără acordul partidului este interpretată ca o încercare de a atrage o facțiune din formațiune pentru a asigura majoritatea necesară învestiturii.

În replică, alți specialiști în științe politice încadrează acțiunea în limitele precedentelor istorice românești. Politologul Ioan Stanomir a subliniat că situația curentă derivă din faptul că procedura inițială nu s-a consumat din cauza depunerii mandatului de către predecesor, existând situații similare în trecutul politic autohton. Totuși, analiștii converg asupra ideii că gestul îl poziționează pe actualul președinte în rolul unui actor implicat direct în jocul politic, aflat în conflict deschis cu structurile de conducere ale partidelor.

Din punct de vedere procedural, rigorile constituționale stipulează clar mecanismul prin care șeful statului desemnează candidatul în urma dialogului cu partidele ce dețin majoritatea absolută sau reprezentarea parlamentară. Odată cu transmiterea oficială a nominalizării către Parlament, noul premier desemnat va intra în termenul legal de zece zile pentru a-și structura echipa guvernamentală, a redacta programul de guvernare și a solicita votul de încredere al legislativului.

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